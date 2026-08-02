Хитойда 25 миллиард долларлик йирик атом энергетикаси лойиҳалари бошланди
Хитой ҳукумати умумий қиймати 25 миллиард доллардан ошадиган тўртта янги атом электр станциясини қуришни расман тасдиқлади. Ушбу улкан ташаббус мамлакатда саккизта янги энергоблокни ишга туширишни назарда тутиб, 2026-йилда атом энергетикасини кенгайтиришнинг навбатдаги босқичини очиб беради ва Хитойнинг паст углеродли энергетика стратегиясида муҳим қадам бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги тасдиқланган рўйхатга Чжежианг провинциясидаги Жинқимен AESнинг 2-навбати, Гуандун провинциясидаги Таипинглинг AESнинг 3-навбати, шунингдек, Ляонин провинциясидаги Жуангҳе ва Шандун провинциясидаги Лаиянг AES янги майдончалари киритилди. Ушбу лойиҳалар мамлакатнинг атом генерациясидаги улушини изчил оширишга қаратилган узоқ муддатли режанинг бир қисмидир.
Замонавий технологиялар ва янги реакторларЖинқимен AES лойиҳасида мамлакатда ишлаб чиқарилган учинчи авлодга мансуб модернизация қилинган Ҳуалонг Оне Версион 2.0 реакторлари қўлланилиши режалаштирилган. Қурилиш якунлангач, мазкур станция олтита энергоблокни ўз ичига олиб, Нинбо шаҳрининг тўртинчи йирик атом энергетика базасига айланади ва бу жараёнда хусусий капитал ҳам иштирок этиши кўзда тутилган.
Худди шундай Ҳуалонг Оне Версион 2.0 технологияси Таипинглинг AES қурилишида ҳам қўлланилади. Станциядаги ҳар бир энергоблокнинг қуввати 1217 МВ ни ташкил этиб, тўлиқ ишга туширилгандан сўнг унинг йиллик электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажми 55 миллиард кВ·соатдан ошиши кутилмоқда.
Энг йирик қурилишлар ва келажакдаги режаларШандундаги Лаиянг AES дастурнинг энг йирик қурилишларидан бирига айланади. Унинг дастлабки иккита энергоблокига яна бир маҳаллий ишланма бўлган Гуоҳе Оне учинчи авлод реакторлари ўрнатилади ва ҳар бирининг қуввати 1543 МВ ни ташкил этади.
Лаиянг станциясининг умумий қиймати тахминан 18 миллиард долларга баҳоланмоқда. Барча олтита энергоблок қуриб битказилгач, мазкур объект ўрнатилган қувват бўйича Хитойдаги энг йирик атом электр станциясига айланиши ва Гуоҳе Оне реакторларини оммавий ҳамда стандартлаштирилган тарзда қуришга асос солиши кутилмоқда.
Мазкур лойиҳаларнинг маъқулланиши Хитойда 2026-йил учун янги атом қурилишларини келишиш мунтазам дастурининг бошланишини таъминлайди. 2022–2025-йилларда ҳукумат ҳар йили камида 10 та янги реактор қурилишини тасдиқлаб келган эди.
Хитой ОАВларига асосланиб айтганда, бугунги кунда Хитой амалдаги атом энергетикаси қувватлари ва қурилаётган реакторлар сони бўйича жаҳонда биринчи ўринни эгаллаб турибди. Янги инфратузилма лойиҳалари эса мамлакат иқтисодиётидаги энг йирик инвестиция йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда.
…