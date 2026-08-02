Хитойда 25 миллиард долларлик йирик атом энергетикаси лойиҳалари бошланди

·0·Техно
Хитойда 25 миллиард долларлик йирик атом энергетикаси лойиҳалари бошланди

Хитой ҳукумати умумий қиймати 25 миллиард доллардан ошадиган тўртта янги атом электр станциясини қуришни расман тасдиқлади. Ушбу улкан ташаббус мамлакатда саккизта янги энергоблокни ишга туширишни назарда тутиб, 2026-йилда атом энергетикасини кенгайтиришнинг навбатдаги босқичини очиб беради ва Хитойнинг паст углеродли энергетика стратегиясида муҳим қадам бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги тасдиқланган рўйхатга Чжежианг провинциясидаги Жинқимен AESнинг 2-навбати, Гуандун провинциясидаги Таипинглинг AESнинг 3-навбати, шунингдек, Ляонин провинциясидаги Жуангҳе ва Шандун провинциясидаги Лаиянг AES янги майдончалари киритилди. Ушбу лойиҳалар мамлакатнинг атом генерациясидаги улушини изчил оширишга қаратилган узоқ муддатли режанинг бир қисмидир.

Замонавий технологиялар ва янги реакторлар

Жинқимен AES лойиҳасида мамлакатда ишлаб чиқарилган учинчи авлодга мансуб модернизация қилинган Ҳуалонг Оне Версион 2.0 реакторлари қўлланилиши режалаштирилган. Қурилиш якунлангач, мазкур станция олтита энергоблокни ўз ичига олиб, Нинбо шаҳрининг тўртинчи йирик атом энергетика базасига айланади ва бу жараёнда хусусий капитал ҳам иштирок этиши кўзда тутилган.

Худди шундай Ҳуалонг Оне Версион 2.0 технологияси Таипинглинг AES қурилишида ҳам қўлланилади. Станциядаги ҳар бир энергоблокнинг қуввати 1217 МВ ни ташкил этиб, тўлиқ ишга туширилгандан сўнг унинг йиллик электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажми 55 миллиард кВ·соатдан ошиши кутилмоқда.

Энг йирик қурилишлар ва келажакдаги режалар

Шандундаги Лаиянг AES дастурнинг энг йирик қурилишларидан бирига айланади. Унинг дастлабки иккита энергоблокига яна бир маҳаллий ишланма бўлган Гуоҳе Оне учинчи авлод реакторлари ўрнатилади ва ҳар бирининг қуввати 1543 МВ ни ташкил этади.

Лаиянг станциясининг умумий қиймати тахминан 18 миллиард долларга баҳоланмоқда. Барча олтита энергоблок қуриб битказилгач, мазкур объект ўрнатилган қувват бўйича Хитойдаги энг йирик атом электр станциясига айланиши ва Гуоҳе Оне реакторларини оммавий ҳамда стандартлаштирилган тарзда қуришга асос солиши кутилмоқда.

Мазкур лойиҳаларнинг маъқулланиши Хитойда 2026-йил учун янги атом қурилишларини келишиш мунтазам дастурининг бошланишини таъминлайди. 2022–2025-йилларда ҳукумат ҳар йили камида 10 та янги реактор қурилишини тасдиқлаб келган эди.

Хитой ОАВларига асосланиб айтганда, бугунги кунда Хитой амалдаги атом энергетикаси қувватлари ва қурилаётган реакторлар сони бўйича жаҳонда биринчи ўринни эгаллаб турибди. Янги инфратузилма лойиҳалари эса мамлакат иқтисодиётидаги энг йирик инвестиция йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда.

ХитойAESЯдро энергетикасиИнвестицияларРеактор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX 2026-йилда Falcon ракеталарининг 90-чи парвозини амалга оширдиSpaceX 2026-йилда Falcon ракеталарининг 90-чи парвозини амалга оширдиБугун, 13:57Стеам статистикасида тарихий ўзгаришлар кузатилдиСтеам статистикасида тарихий ўзгаришлар кузатилдиБугун, 13:28Samsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги асосий муаммо яна юзага чиқдиSamsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги асосий муаммо яна юзага чиқдиБугун, 12:27Hisense тўрт йиллик танаффусдан кейин икки экранли Э-Инк смартфонини тақдим этдиHisense тўрт йиллик танаффусдан кейин икки экранли Э-Инк смартфонини тақдим этдиБугун, 11:26Boeing 737 МАХ 7 ва МАХ 737 МАХ 10 синовларини якунладиBoeing 737 МАХ 7 ва МАХ 737 МАХ 10 синовларини якунладиБугун, 09:54Honor Play11 Pro: 7000 мАч батарея ва 1,5K экран билан тақдим этилдиHonor Play11 Pro: 7000 мАч батарея ва 1,5K экран билан тақдим этилдиБугун, 06:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади