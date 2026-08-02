Ханси Флик Карим Адеевининг Барселондаги дебютини танқид қилди
Барселона бош мураббийи Ханси Флик жамоанинг янги аъзоси Карим Адеевининг клуб сафидаги илк ўйинидан ҳафсаласи пир бўлганини яширмади. Англиянинг Бирмингем Сити жамоасига қарши кечган ва 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланган баҳсдан сўнг германиялик мутахассис ўз ватандошининг ҳаракатларига кескин баҳо берди, бироқ унинг салоҳиятига ҳали ҳам ишонишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, Каталония клубининг мавсумолди илк ўртоғлик учрашувида асосий эътибор айнан Карим Адеевига қаратилган эди. Бироқ янги трансфер майдонда ўзини йўқотиб қўйиб, қанотларда суст ҳаракат қилди. Ҳатто унинг тўпни бой бериши рақибнинг гол уришига сабаб бўлган хатога олиб келди.
Дебютдаги хатолар ва мураббий хулосасиЎйиндан кейин матбуот анжуманида гапирган Ханси Флик футболчининг ўйинидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилмаганини очиқ айтди. “Каримнинг айрим ҳаракатлари унчалик яхши чиқмади. Ўйлашимча, у кўрсатиши керак бўлган салоҳият бундан юқорироқ, бироқ у ҳали машғулотлардаги илк ҳафтасини ўтказмоқда ва бу оддий ҳолат”, — деди мураббий.
Флик машғулотларда Каримнинг тезлиги ва зарба бериш маҳорати анча юқори эканини кўрганини қўшимча қилди. Мутахассис футболчи вақт ўтиши билан жамоага катта фойда келтиришига ишонч билдирди. Бирмингем Сити жамоаси мавсум бошланишига тайёргарлик кўраётгани ва жисмоний ҳолати яхшироқ эканини ҳам таъкидлаб ўтди.
Ёшлар жамоасининг порлашиАсосий таркибдаги айрим футболчиларнинг мослашиш жараёни қийин кечаётган бир пайтда, Барселона академияси тарбияланувчилари мураббийга ижобий таассурот қолдирди. Ханси Флик ёшларнинг ўйинидан мамнунлигини билдириб, уларнинг майдондаги ҳаракатларини юқори баҳолади.
Учрашувнинг қаҳрамони 18 ёшли мисрлик ҳужумчи Ҳамза Абделкарим бўлди. У иккита гол уриб, жамоасини мағлубиятдан қутқарди. Флик ёш ҳужумчининг меҳнаткашлиги ва характерини алоҳида эътироф этди: “У жуда камтарин, ажойиб характерга эга ва ҳар доим ўзининг энг яхши версиясини кўрсатишга интилади. Ҳужумчи сифатида имконият бўлдими, ундан фойдаланиш керак ва у буни уддалади”.
Мураббийнинг фикрича, бундай муваффақиятлар ёш футболчига келгуси ҳафталарда катта ишонч бағишлайди. Сифат, интенсивлик ва жамоадаги муҳит ёшлар билан ишлашни янада ёқимли қилишини таъкидлаган Ханси Флик мавсумга тайёргарликни давом эттиришини билдирди.
…