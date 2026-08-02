Ханси Флик Карим Адеевининг Барселондаги дебютини танқид қилди

·0·Спорт
Ханси Флик Карим Адеевининг Барселондаги дебютини танқид қилди

Барселона бош мураббийи Ханси Флик жамоанинг янги аъзоси Карим Адеевининг клуб сафидаги илк ўйинидан ҳафсаласи пир бўлганини яширмади. Англиянинг Бирмингем Сити жамоасига қарши кечган ва 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланган баҳсдан сўнг германиялик мутахассис ўз ватандошининг ҳаракатларига кескин баҳо берди, бироқ унинг салоҳиятига ҳали ҳам ишонишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, Каталония клубининг мавсумолди илк ўртоғлик учрашувида асосий эътибор айнан Карим Адеевига қаратилган эди. Бироқ янги трансфер майдонда ўзини йўқотиб қўйиб, қанотларда суст ҳаракат қилди. Ҳатто унинг тўпни бой бериши рақибнинг гол уришига сабаб бўлган хатога олиб келди.

Дебютдаги хатолар ва мураббий хулосаси

Ўйиндан кейин матбуот анжуманида гапирган Ханси Флик футболчининг ўйинидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилмаганини очиқ айтди. “Каримнинг айрим ҳаракатлари унчалик яхши чиқмади. Ўйлашимча, у кўрсатиши керак бўлган салоҳият бундан юқорироқ, бироқ у ҳали машғулотлардаги илк ҳафтасини ўтказмоқда ва бу оддий ҳолат”, — деди мураббий.

Флик машғулотларда Каримнинг тезлиги ва зарба бериш маҳорати анча юқори эканини кўрганини қўшимча қилди. Мутахассис футболчи вақт ўтиши билан жамоага катта фойда келтиришига ишонч билдирди. Бирмингем Сити жамоаси мавсум бошланишига тайёргарлик кўраётгани ва жисмоний ҳолати яхшироқ эканини ҳам таъкидлаб ўтди.

Ёшлар жамоасининг порлаши

Асосий таркибдаги айрим футболчиларнинг мослашиш жараёни қийин кечаётган бир пайтда, Барселона академияси тарбияланувчилари мураббийга ижобий таассурот қолдирди. Ханси Флик ёшларнинг ўйинидан мамнунлигини билдириб, уларнинг майдондаги ҳаракатларини юқори баҳолади.

Учрашувнинг қаҳрамони 18 ёшли мисрлик ҳужумчи Ҳамза Абделкарим бўлди. У иккита гол уриб, жамоасини мағлубиятдан қутқарди. Флик ёш ҳужумчининг меҳнаткашлиги ва характерини алоҳида эътироф этди: “У жуда камтарин, ажойиб характерга эга ва ҳар доим ўзининг энг яхши версиясини кўрсатишга интилади. Ҳужумчи сифатида имконият бўлдими, ундан фойдаланиш керак ва у буни уддалади”.

Мураббийнинг фикрича, бундай муваффақиятлар ёш футболчига келгуси ҳафталарда катта ишонч бағишлайди. Сифат, интенсивлик ва жамоадаги муҳит ёшлар билан ишлашни янада ёқимли қилишини таъкидлаган Ханси Флик мавсумга тайёргарликни давом эттиришини билдирди.

БарселонаХанси ФликКарим АдеевиҲамза АбделкаримФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Арсенал"да янги юлдуз? Хулиан Алварес трансфери атрофидаги интрига..."Арсенал"да янги юлдуз? Хулиан Алварес трансфери атрофидаги интрига...Бугун, 13:53Манчестер Юнайтед Арсенал ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчиМанчестер Юнайтед Арсенал ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 13:36Жозе Моуринью Винисиус Жуниорнинг келажагига аниқлик киритдиЖозе Моуринью Винисиус Жуниорнинг келажагига аниқлик киритдиБугун, 13:33Винисиус Жуниор келажаги: Реал Мадрид билан шартнома ёки АрсеналВинисиус Жуниор келажаги: Реал Мадрид билан шартнома ёки АрсеналБугун, 12:52Эндрик Реал Мадридни тарк этиши мумкинЭндрик Реал Мадридни тарк этиши мумкинБугун, 12:30"Трабзонспор" Шомуродовни кўзламоқда: Туркияда энг хавфли ҳужум чизиғи шаклланадими?"Трабзонспор" Шомуродовни кўзламоқда: Туркияда энг хавфли ҳужум чизиғи шаклланадими?Бугун, 12:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда