SpaceX 2026-йилда Falcon ракеталарининг 90-чи парвозини амалга оширди
Илон Маск асос солган SpaceX компанияси космик технологиялар соҳасидаги етакчилигини яна бир бор яққол намойиш этди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, корхона 2026-йил бошидан бери Falcon оиласига мансуб ракеталарнинг 90-сонли муваффақиятли парвозини амалга оширди. Ушбу кўрсаткич ҳозирча дунёдаги бирорта бошқа космик агентлик ёки хусусий компания томонидан такрорланмаган ноёб натижа ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Навбатдаги муваффақиятли миссия доирасида Falcon 9 ракета-ташувчиси Калифорниядаги Ванденберг космик кучлар базасидан фазога кўтарилди. Парвоз натижасида пастки ератки орбитага яна 24 та Starlink сунъий йўлдоши муваффақиятли равишда чиқарилди. Мутахассисларнинг тасдиқлашича, барча аппаратлар белгиланган орбитада ўз ишини бошлаш учун тўлиқ шай ҳолатга келтирилган.
Такрорий фойдаланиш технологиясининг янги чўққисиМазкур парвоз нафақат сонлар, балки технологик жиҳатдан ҳам муҳим аҳамиятга эга. Ракетанинг B1081 рақамли биринчи босқичи ўзининг рекорд даражадаги — нақ 26-чи маротаба қўлланилиши бўлди. Бу эса аэрокосмик саноатда харажатларни кескин камайтириш ва парвозлар частотасини ошириш имконини берувчи қайта фойдаланиш концепциясининг нақадар самарали эканини кўрсатади.
Биринчи босқич ажралиб чиққач, Тинч океанидаги «Оф Коурсе И Стилл Лове Ёу» деб номланган автоном денгиз платформасига муваффақиятли қўнди. Ушбу мураккаб муҳандислик амалиёти SpaceX компаниясининг ўзига хос ташриф қоғозига айланган бўлиб, ҳар сафар муваффақиятли якунланиши тизимнинг ишончлилигини яна бир бор исботлайди.
Жадал суръатлар ва келажак режалариСтатистик маълумотларга кўра, 2026 йилнинг дастлабки етти ойи давомида амалга оширилган 90 та парвознинг 89 таси ишончли Falcon 9 ракеталари ҳиссасига тўғри келган. Шунингдек, ушбу даврда битта оғир синтдаги Falcon Heavy ракетасининг парвози ҳам муваффақиятли бажарилган. Бундай жадал суръат компанияга глобал интернет тармоғини кенгайтириш ва бошқа тижорат буюртмаларини ўз вақтида бажариш имконини бермоқда.
Ҳозирги кунда SpaceX космик парвозлар бозорида мутлақ монополияга яқин мавқега эга бўлиб турибди. Компаниянинг ракеталарни кетма-кет ва қисқа муддатларда қайта учириши бутун дунё бўйлаб космосга чиқиш таннархини тубдан ўзгартириб юборди ва бошқа давлатлар ҳамда хусусий компанияларни бу йўналишда фаолроқ ҳаракат қилишга мажбур қилмоқда.
…