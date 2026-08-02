SpaceX 2026-йилда Falcon ракеталарининг 90-чи парвозини амалга оширди

·0·Техно
SpaceX 2026-йилда Falcon ракеталарининг 90-чи парвозини амалга оширди

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси космик технологиялар соҳасидаги етакчилигини яна бир бор яққол намойиш этди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, корхона 2026-йил бошидан бери Falcon оиласига мансуб ракеталарнинг 90-сонли муваффақиятли парвозини амалга оширди. Ушбу кўрсаткич ҳозирча дунёдаги бирорта бошқа космик агентлик ёки хусусий компания томонидан такрорланмаган ноёб натижа ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Навбатдаги муваффақиятли миссия доирасида Falcon 9 ракета-ташувчиси Калифорниядаги Ванденберг космик кучлар базасидан фазога кўтарилди. Парвоз натижасида пастки ератки орбитага яна 24 та Starlink сунъий йўлдоши муваффақиятли равишда чиқарилди. Мутахассисларнинг тасдиқлашича, барча аппаратлар белгиланган орбитада ўз ишини бошлаш учун тўлиқ шай ҳолатга келтирилган.

Такрорий фойдаланиш технологиясининг янги чўққиси

Мазкур парвоз нафақат сонлар, балки технологик жиҳатдан ҳам муҳим аҳамиятга эга. Ракетанинг B1081 рақамли биринчи босқичи ўзининг рекорд даражадаги — нақ 26-чи маротаба қўлланилиши бўлди. Бу эса аэрокосмик саноатда харажатларни кескин камайтириш ва парвозлар частотасини ошириш имконини берувчи қайта фойдаланиш концепциясининг нақадар самарали эканини кўрсатади.

Биринчи босқич ажралиб чиққач, Тинч океанидаги «Оф Коурсе И Стилл Лове Ёу» деб номланган автоном денгиз платформасига муваффақиятли қўнди. Ушбу мураккаб муҳандислик амалиёти SpaceX компаниясининг ўзига хос ташриф қоғозига айланган бўлиб, ҳар сафар муваффақиятли якунланиши тизимнинг ишончлилигини яна бир бор исботлайди.

Жадал суръатлар ва келажак режалари

Статистик маълумотларга кўра, 2026 йилнинг дастлабки етти ойи давомида амалга оширилган 90 та парвознинг 89 таси ишончли Falcon 9 ракеталари ҳиссасига тўғри келган. Шунингдек, ушбу даврда битта оғир синтдаги Falcon Heavy ракетасининг парвози ҳам муваффақиятли бажарилган. Бундай жадал суръат компанияга глобал интернет тармоғини кенгайтириш ва бошқа тижорат буюртмаларини ўз вақтида бажариш имконини бермоқда.

Ҳозирги кунда SpaceX космик парвозлар бозорида мутлақ монополияга яқин мавқега эга бўлиб турибди. Компаниянинг ракеталарни кетма-кет ва қисқа муддатларда қайта учириши бутун дунё бўйлаб космосга чиқиш таннархини тубдан ўзгартириб юборди ва бошқа давлатлар ҳамда хусусий компанияларни бу йўналишда фаолроқ ҳаракат қилишга мажбур қилмоқда.

SpaceXFalcon 9StarlinkИлон МаскКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стеам статистикасида тарихий ўзгаришлар кузатилдиСтеам статистикасида тарихий ўзгаришлар кузатилдиБугун, 13:28Samsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги асосий муаммо яна юзага чиқдиSamsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги асосий муаммо яна юзага чиқдиБугун, 12:27Hisense тўрт йиллик танаффусдан кейин икки экранли Э-Инк смартфонини тақдим этдиHisense тўрт йиллик танаффусдан кейин икки экранли Э-Инк смартфонини тақдим этдиБугун, 11:26Boeing 737 МАХ 7 ва МАХ 737 МАХ 10 синовларини якунладиBoeing 737 МАХ 7 ва МАХ 737 МАХ 10 синовларини якунладиБугун, 09:54Honor Play11 Pro: 7000 мАч батарея ва 1,5K экран билан тақдим этилдиHonor Play11 Pro: 7000 мАч батарея ва 1,5K экран билан тақдим этилдиБугун, 06:58Автоҳалокатга учраган GeForce RTX 5060 Ти муваффақиятли тикландиАвтоҳалокатга учраган GeForce RTX 5060 Ти муваффақиятли тикландиБугун, 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади