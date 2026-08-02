Йошко Гвардиол: Энсо Мареска Манчестер Сити учун мукаммал мураббий

·0·Спорт
Йошко Гвардиол: Энсо Мареска Манчестер Сити учун мукаммал мураббий

Goal.com хабар беришича, Манчестер Сити ҳимоячиси Йошко Гвардиол янги бош мураббий Энсо Марескани Пеп Гвардиоланинг ўрнини эгаллаш учун «мукаммал» номзод деб атади. Афсонавий каталониялик мутахассис Этиҳад стадионидаги ўн йиллик фаолиятидан сўнг клубни тарк этгач, унинг ўрнига келган италиялик мураббий олдида улкан масъулият турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Пеп Гвардиоланинг ёрқин давридан кейин бошланган янги даврда Энсо Мареска ёзда бош мураббий лавозимини эгаллади. Жамоанинг машғулотлардаги илк таассуротлари футболчилар янги тайинловни тўлиқ қўллаб-қувватлаётганини кўрсатмоқда.

Янги тактик ёндашув ва мослашиш жараёни

Хорватиялик футболчи клуб раҳбариятининг қарорига тўлиқ ишонтирганини таъкидлаб, мураббийнинг ўзига хос сифатларига тўхталди. Йошко Гвардиолнинг сўзларига кўра, Энсо бу лавозимга бекорга танланмаган ва унинг ўзига хос янги ғоялари мавжуд.

«Талаблар даражаси жуда юқори ва Энсо бу лавозимга сабаб билан танланди. Ўйлайманки, у сифатли мутахассис, янги ғояларга эга, шунингдек, ўйин услуби ва тактикада нима қилишимиз кераклигини кўришимиз лозим. Ўйлайманки, у мукаммал номзод, аммо бунинг учун албатта вақт керак бўлади», — деди ҳимоячи.

Шунга қарамай, хорватиялик футболчи олдиндаги вазифанинг қийинлигини реал баҳолади. Жамоа бошқа тактик ёндашувга тезда мослашиши кераклигини тан олиб, ҳозирча таркиб Жаҳон чемпионатидан кейинги таътиллар сабабли бироз тўлиқ эмаслигини, бироқ тактик пойдеворлар айнан ҳозир қўйилаётганини таъкидлади.

Энсо Маресканинг ўзига хос қарашлари

Маълумки, Энсо Мареска 2022/23-йилги мавсумда уч совринни қўлга киритган жамоада Пеп Гвардиоланинг ёрдамчиси бўлиб ишлаган. Шунга қарамай, 46 ёшли мутахассис ўз устозининг шунчаки нусхасига айланиш нияти йўқлигини дарҳол маълум қилди.

У Этиҳад стадионида шунчаки мавжуд ҳолатни сақлаб қолиш эмас, балки ўз фалсафасини жорий этишга қатъий қарор қилган. Расмий таништирув маросимида Мареска бу борада шундай деганди: «Баъзи ўхшаш тушунчалар бўлиши мумкин, аммо ҳар бир мураббий фарқ қилади. Бошқа мураббийларнинг ишини шунчаки нусхалаб бўлмайди деб ўйлайман, бу қийин. Мен футболни бир хил кўрмайман ва шунинг учун нусхалашга ишонмайман».

Гвардиолнинг фикрича, мураббийни ўзгартириш осон кечмайдиган янги жараён бўлиб, футболчиларнинг асосий вазифаси мавсум бошлангунига қадар янги бош мураббийга имкон қадар тезроқ мослашиш ва унинг кўрсатмаларини бажаришдан иборат.

Манчестер СитиЙошко ГвардиолЭнсо МарескаПеп ГвардиолаАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик Карим Адеевининг Барселондаги дебютини танқид қилдиХанси Флик Карим Адеевининг Барселондаги дебютини танқид қилдиБугун, 14:10"Арсенал"да янги юлдуз? Хулиан Алварес трансфери атрофидаги интрига..."Арсенал"да янги юлдуз? Хулиан Алварес трансфери атрофидаги интрига...Бугун, 13:53Манчестер Юнайтед Арсенал ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчиМанчестер Юнайтед Арсенал ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 13:36Жозе Моуринью Винисиус Жуниорнинг келажагига аниқлик киритдиЖозе Моуринью Винисиус Жуниорнинг келажагига аниқлик киритдиБугун, 13:33Винисиус Жуниор келажаги: Реал Мадрид билан шартнома ёки АрсеналВинисиус Жуниор келажаги: Реал Мадрид билан шартнома ёки АрсеналБугун, 12:52Эндрик Реал Мадридни тарк этиши мумкинЭндрик Реал Мадридни тарк этиши мумкинБугун, 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда