Йошко Гвардиол: Энсо Мареска Манчестер Сити учун мукаммал мураббий
Goal.com хабар беришича, Манчестер Сити ҳимоячиси Йошко Гвардиол янги бош мураббий Энсо Марескани Пеп Гвардиоланинг ўрнини эгаллаш учун «мукаммал» номзод деб атади. Афсонавий каталониялик мутахассис Этиҳад стадионидаги ўн йиллик фаолиятидан сўнг клубни тарк этгач, унинг ўрнига келган италиялик мураббий олдида улкан масъулият турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Пеп Гвардиоланинг ёрқин давридан кейин бошланган янги даврда Энсо Мареска ёзда бош мураббий лавозимини эгаллади. Жамоанинг машғулотлардаги илк таассуротлари футболчилар янги тайинловни тўлиқ қўллаб-қувватлаётганини кўрсатмоқда.
Янги тактик ёндашув ва мослашиш жараёниХорватиялик футболчи клуб раҳбариятининг қарорига тўлиқ ишонтирганини таъкидлаб, мураббийнинг ўзига хос сифатларига тўхталди. Йошко Гвардиолнинг сўзларига кўра, Энсо бу лавозимга бекорга танланмаган ва унинг ўзига хос янги ғоялари мавжуд.
«Талаблар даражаси жуда юқори ва Энсо бу лавозимга сабаб билан танланди. Ўйлайманки, у сифатли мутахассис, янги ғояларга эга, шунингдек, ўйин услуби ва тактикада нима қилишимиз кераклигини кўришимиз лозим. Ўйлайманки, у мукаммал номзод, аммо бунинг учун албатта вақт керак бўлади», — деди ҳимоячи.
Шунга қарамай, хорватиялик футболчи олдиндаги вазифанинг қийинлигини реал баҳолади. Жамоа бошқа тактик ёндашувга тезда мослашиши кераклигини тан олиб, ҳозирча таркиб Жаҳон чемпионатидан кейинги таътиллар сабабли бироз тўлиқ эмаслигини, бироқ тактик пойдеворлар айнан ҳозир қўйилаётганини таъкидлади.
Энсо Маресканинг ўзига хос қарашлариМаълумки, Энсо Мареска 2022/23-йилги мавсумда уч совринни қўлга киритган жамоада Пеп Гвардиоланинг ёрдамчиси бўлиб ишлаган. Шунга қарамай, 46 ёшли мутахассис ўз устозининг шунчаки нусхасига айланиш нияти йўқлигини дарҳол маълум қилди.
У Этиҳад стадионида шунчаки мавжуд ҳолатни сақлаб қолиш эмас, балки ўз фалсафасини жорий этишга қатъий қарор қилган. Расмий таништирув маросимида Мареска бу борада шундай деганди: «Баъзи ўхшаш тушунчалар бўлиши мумкин, аммо ҳар бир мураббий фарқ қилади. Бошқа мураббийларнинг ишини шунчаки нусхалаб бўлмайди деб ўйлайман, бу қийин. Мен футболни бир хил кўрмайман ва шунинг учун нусхалашга ишонмайман».
Гвардиолнинг фикрича, мураббийни ўзгартириш осон кечмайдиган янги жараён бўлиб, футболчиларнинг асосий вазифаси мавсум бошлангунига қадар янги бош мураббийга имкон қадар тезроқ мослашиш ва унинг кўрсатмаларини бажаришдан иборат.
…