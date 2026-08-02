Жаҳон IT-саноатида ишдан бўшатишлар авж олмоқда
Жорий йил бошидан буён жаҳон технология тармоғида қарийб 124 мингдан ортиқ ходим ишдан бўшатилди ва бу кўрсаткич 2025 йилги якуний натижадан ошиб кетди. Енг йирик қисқартиришлар Oracle, Amazon ва Dell компаниялари ҳиссасига тўғри келиб, уларнинг ҳар бири минглаб ходимларини ишдан бўшатишини еълон қилди.
Жорий йил бошидан буён жаҳон технология тармоғи қарийб 124 мингдан ортиқ ходимини йўқотди. Layoffs.fyi хизмати маълумотларига кўра, мазкур кўрсаткич аллақачон бутун ўтган йилги якуний натижадан ошиб кетди, негаки 2025 йилда IT-компаниялар тахминан 122 минг нафар ходимни қисқартирган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур ҳолат глобал технология бозорида жиддий таркибий ўзгаришлар юз бераётганидан далолат беради. Хусусан, энг йирик қисқартиришлар Oracle, Amazon ва Dell компаниялари ҳиссасига тўғри келиб, уларнинг ҳар бири минглаб ходимларини ишдан бўшатишини эълон қилди.
Катта технологик ўзгаришлар ва сунъий интеллект омилиЯнги қисқартиришлар тўлқини сунъий интеллект йўналишига қилинаётган мисли кўрилмаган инвестициялар оқимига тўғри келди. Йирик технологик гигантлар маълумотлар марказларини қуриш, қувватли ИИ-ускуналарини сотиб олиш ҳамда ўз маҳсулотларига сунъий интеллектни жорий этишга улкан маблағ йўналтирмоқда.
Жумладан, Oracle келгуси молия йилида сунъий интеллектни ривожлантиришга 90 миллиард доллар атрофида маблағ йўналтиришни режалаштирмоқда. Amazon ҳам ўз навбатида тегишли инфратузилмани ривожлантириш учун ўнлаб ва юзлаб миллиард долларлик сармояларни киритишда давом этмоқда.
Қисқартириш сабаблари ва меҳнат бозори истиқболлариБироқ компанияларнинг ўзлари ишдан бўшатишларни фақатгина сунъий интеллект тараққиёти билан боғламасликда. Асосий сабаблар қаторида КОВИД-19 пандемияси даврида ҳаддан ташқари кўп ходим ёллангани ва ташкилий тузилмани давомий оптимизация қилиш зарурати ҳам тилга олинмоқда.
ПрисеватерҳоусеКооперс тадқиқотига кўра, сунъий интеллект узоқ муддатли истиқболда ходимларни сиқиб чиқариш билан бирга, янги иш ўринларини ҳам яратиши мумкин. Сунъий интеллектни фаол жорий этаётган компаниялар жараённи секин амалга оширувчиларга нисбатан тезроқ ходим ёллашда давом этмоқда.
Бунинг яққол мисоли сифатида сунъий интеллект саноатининг жаҳон маркази бўлган Сан-Франциско шаҳрини келтириш мумкин. Технология секторидаги йирик қисқартиришларга қарамай, OpenAI ва Anthropic каби компанияларнинг ходимлар ёллашда давом этиши ҳисобига шаҳардаги ишсизлик даражаси 3,7 фоизгача пасайди.
…