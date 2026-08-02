Жаҳон IT-саноатида ишдан бўшатишлар авж олмоқда

·35·Техно
Жаҳон IT-саноатида ишдан бўшатишлар авж олмоқда
Қисқача

Жорий йил бошидан буён жаҳон технология тармоғида қарийб 124 мингдан ортиқ ходим ишдан бўшатилди ва бу кўрсаткич 2025 йилги якуний натижадан ошиб кетди. Енг йирик қисқартиришлар Oracle, Amazon ва Dell компаниялари ҳиссасига тўғри келиб, уларнинг ҳар бири минглаб ходимларини ишдан бўшатишини еълон қилди.

Жорий йил бошидан буён жаҳон технология тармоғи қарийб 124 мингдан ортиқ ходимини йўқотди. Layoffs.fyi хизмати маълумотларига кўра, мазкур кўрсаткич аллақачон бутун ўтган йилги якуний натижадан ошиб кетди, негаки 2025 йилда IT-компаниялар тахминан 122 минг нафар ходимни қисқартирган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур ҳолат глобал технология бозорида жиддий таркибий ўзгаришлар юз бераётганидан далолат беради. Хусусан, энг йирик қисқартиришлар Oracle, Amazon ва Dell компаниялари ҳиссасига тўғри келиб, уларнинг ҳар бири минглаб ходимларини ишдан бўшатишини эълон қилди.

Катта технологик ўзгаришлар ва сунъий интеллект омили

Янги қисқартиришлар тўлқини сунъий интеллект йўналишига қилинаётган мисли кўрилмаган инвестициялар оқимига тўғри келди. Йирик технологик гигантлар маълумотлар марказларини қуриш, қувватли ИИ-ускуналарини сотиб олиш ҳамда ўз маҳсулотларига сунъий интеллектни жорий этишга улкан маблағ йўналтирмоқда.

Жумладан, Oracle келгуси молия йилида сунъий интеллектни ривожлантиришга 90 миллиард доллар атрофида маблағ йўналтиришни режалаштирмоқда. Amazon ҳам ўз навбатида тегишли инфратузилмани ривожлантириш учун ўнлаб ва юзлаб миллиард долларлик сармояларни киритишда давом этмоқда.

Қисқартириш сабаблари ва меҳнат бозори истиқболлари

Бироқ компанияларнинг ўзлари ишдан бўшатишларни фақатгина сунъий интеллект тараққиёти билан боғламасликда. Асосий сабаблар қаторида КОВИД-19 пандемияси даврида ҳаддан ташқари кўп ходим ёллангани ва ташкилий тузилмани давомий оптимизация қилиш зарурати ҳам тилга олинмоқда.

ПрисеватерҳоусеКооперс тадқиқотига кўра, сунъий интеллект узоқ муддатли истиқболда ходимларни сиқиб чиқариш билан бирга, янги иш ўринларини ҳам яратиши мумкин. Сунъий интеллектни фаол жорий этаётган компаниялар жараённи секин амалга оширувчиларга нисбатан тезроқ ходим ёллашда давом этмоқда.

Бунинг яққол мисоли сифатида сунъий интеллект саноатининг жаҳон маркази бўлган Сан-Франциско шаҳрини келтириш мумкин. Технология секторидаги йирик қисқартиришларга қарамай, OpenAI ва Anthropic каби компанияларнинг ходимлар ёллашда давом этиши ҳисобига шаҳардаги ишсизлик даражаси 3,7 фоизгача пасайди.

Сунъий интеллектIT-саноатИш ўринлариТехнологияларИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ХХИ аср алхимияси: Хитойда кўмирни графен ва суперконденсаторларга айлантириш технологияси яратилдиХХИ аср алхимияси: Хитойда кўмирни графен ва суперконденсаторларга айлантириш технологияси яратилдиБугун, 21:52АҚШда Хитойдан келтириладиган тармоқ инверторлари тақиқланиши мумкинАҚШда Хитойдан келтириладиган тармоқ инверторлари тақиқланиши мумкинБугун, 21:20Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқдаСунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқдаБугун, 20:26Кореялик олимлар литий-ион аккумуляторлари умрини икки баравар узайтирувчи материал яратдиКореялик олимлар литий-ион аккумуляторлари умрини икки баравар узайтирувчи материал яратдиБугун, 20:21Касио Г-Шокк Г-Стеел: енгиллаштирилган корпус ва узоқ автономияКасио Г-Шокк Г-Стеел: енгиллаштирилган корпус ва узоқ автономияБугун, 19:51Космик Аэроспасе тўрт ўринли электр самолётини эълон қилдиКосмик Аэроспасе тўрт ўринли электр самолётини эълон қилдиБугун, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади