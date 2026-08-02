xAI Колоссус маълумотлар марказидаги газ турбиналарини босқичма-босқич демонтаж қилади

·27·Техно
xAI Колоссус маълумотлар марказидаги газ турбиналарини босқичма-босқич демонтаж қилади
Қисқача

Илон Маск асос солган xAI компанияси Теннеси ва Миссисипи штатлари чегарасидаги Колоссус маълумотлар марказини електр енергияси билан таъминлаб турган вақтинчалик мобил газ турбиналарини демонтаж қилиш бошланганини расман еълон қилди. Барча 69 та қувватли генераторни 2027-йилнинг июл ойига қадар тўлиқ експлуатациядан чиқариш режалаштирилган бўлиб, уларнинг ўрнини келгусида қуввати 1,2 ГВ бўлган доимий електр стансияси егаллайди.

Илон Маск асос солган xAI компанияси АҚШнинг Теннеси ва Миссисипи штатлари чегарасида жойлашган Колоссус гигант маълумотлар марказини электр энергияси билан таъминлаб турган вақтинчалик мобил газ турбиналарини демонтаж қилиш бошланганини расман эълон қилди. Ixbt.com маълумотига кўра, барча 69 та қувватли генераторни 2027-йилнинг июль ойига қадар тўлиқ эксплуататсия қилишдан чиқариш режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур газ турбиналари компания томонидан вақтинчалик ечим сифатида фойдаланилган эди. Режага кўра, уларнинг ўрнини келгусида қуввати 1,2 ГВ бўлган доимий электр станцияси эгаллайди. Янги энергетика объектлари ишга туширилиши билан мобил қурилмалар босқичма-босқич тармоқдан узилиб, демонтаж қилиниши кўзда тутилган.

Колоссус лойиҳасининг мисли кўрилмаган суръати

Эслатиб ўтамиз, xAI'га қарашли Колоссус маълумотлар марказлари ўзининг рекорд даражадаги қурилиш суръатлари билан бутун дунёга машҳур бўлган эди. Компания маълумотларига кўра, 100 мингта NVIDIA H200 сунъий интеллект тезлатгичларини жойлаштириш учун зарур бўлган инфратузилмани бор-йўғи 19 кун ичида барпо этишга муваффақ бўлинган.

Аввалроқ NVIDIA раҳбари Женсен Ҳуанг бундай миқёсдаги йирик лойиҳалар одатда бир неча йил давомида амалга оширилишини алоҳида таъкидлаган эди. Бироқ сунъий интеллект кластерларини ўта қисқа муддатда қувватлантириш зарурати вақтинчалик энергия таъминоти схемасидан фойдаланишни тақозо этган.

Экологик баҳслар ва суд жараёнлари

Шунга қарамай, вақтинчалик энергия таъминоти тизими жиддий эътирозлар ва баҳсларга сабаб бўлди. Маҳаллий аҳоли ва экологик ташкилотлар мобил газ турбиналари зарур рухсатномалрсиз ишлатилаётгани ва минтақадаги экологик вазиятни ёмонлаштираётганини қаттиқ танқид қилишди. xAI ўз навбатида ушбу қурилмалар вақтинчалик хусусиятга эга эканини важ қилиб, уларга айрим регулятор талаблар татбиқ этилмаслигини таъкидлаган.

Кейинчалик АҚШ Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш агентлиги (ЭПА) бундай турбиналар барибир тегишли рухсатномаларни олиши шартлигини маълум қилди. Шунингдек, Миллий ранг-баранг тан терили аҳолининг тараққиётига кўмаклашиш ассоциацияси (НААКП) уларнинг ишлатилиши қонунийлигини суд тартибида ўринли равишда даъво қилди.

Янги келишув ва келажакдаги режалар

Вазиятни мураккаблаштирган жиҳати шундаки, АҚШ Адлия вазирлиги генераторларнинг дарҳол ўчирилиши Колоссус маълумотлар марказининг муҳим вазифаларни бажаришга жалб қилинган иккинчи навбати ишига путур етказиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирган эди. Бироқ ҳозирга келиб xAI Миссисипи штати Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш департаменти билан ўзаро келишувга эришди.

Эришилган келишувга мувофиқ, келгусида қуриладиган доимий электр станцияси АҚШнинг Тоза ҳаво тўғрисидаги қонунига (Клеан Air Акт) мувофиқ берилган рухсатнома асосида ишлайди. Мобил турбиналардан тўлиқ воз кечгунига қадар эса xAI уларни зарарли чиқиндилар ҳажмини сезиларли даражада камайтириш имконини берувчи қўшимча тозалаш тизимлари билан жиҳозлаш мажбуриятини олди.

Elon MuskxAINVIDIAAIТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

IT гигантлари сунъий интеллектга 1,1 триллион доллардан ортиқ маблағ киритдиIT гигантлари сунъий интеллектга 1,1 триллион доллардан ортиқ маблағ киритдиБугун, 23:28United Airlines Boeing 777-9 самолётларини сотиб олишдан бош тортдиUnited Airlines Boeing 777-9 самолётларини сотиб олишдан бош тортдиБугун, 22:53Малайзия Балажи Сринивасан асос солган Нетворк Счоол фаолиятини тўхтатдиМалайзия Балажи Сринивасан асос солган Нетворк Счоол фаолиятини тўхтатдиБугун, 22:22ХХИ аср алхимияси: Хитойда кўмирни графен ва суперконденсаторларга айлантириш технологияси яратилдиХХИ аср алхимияси: Хитойда кўмирни графен ва суперконденсаторларга айлантириш технологияси яратилдиБугун, 21:52АҚШда Хитойдан келтириладиган тармоқ инверторлари тақиқланиши мумкинАҚШда Хитойдан келтириладиган тармоқ инверторлари тақиқланиши мумкинБугун, 21:20Жаҳон IT-саноатида ишдан бўшатишлар авж олмоқдаЖаҳон IT-саноатида ишдан бўшатишлар авж олмоқдаБугун, 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади