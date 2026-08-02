xAI Колоссус маълумотлар марказидаги газ турбиналарини босқичма-босқич демонтаж қилади
Илон Маск асос солган xAI компанияси Теннеси ва Миссисипи штатлари чегарасидаги Колоссус маълумотлар марказини електр енергияси билан таъминлаб турган вақтинчалик мобил газ турбиналарини демонтаж қилиш бошланганини расман еълон қилди. Барча 69 та қувватли генераторни 2027-йилнинг июл ойига қадар тўлиқ експлуатациядан чиқариш режалаштирилган бўлиб, уларнинг ўрнини келгусида қуввати 1,2 ГВ бўлган доимий електр стансияси егаллайди.
Илон Маск асос солган xAI компанияси АҚШнинг Теннеси ва Миссисипи штатлари чегарасида жойлашган Колоссус гигант маълумотлар марказини электр энергияси билан таъминлаб турган вақтинчалик мобил газ турбиналарини демонтаж қилиш бошланганини расман эълон қилди. Ixbt.com маълумотига кўра, барча 69 та қувватли генераторни 2027-йилнинг июль ойига қадар тўлиқ эксплуататсия қилишдан чиқариш режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур газ турбиналари компания томонидан вақтинчалик ечим сифатида фойдаланилган эди. Режага кўра, уларнинг ўрнини келгусида қуввати 1,2 ГВ бўлган доимий электр станцияси эгаллайди. Янги энергетика объектлари ишга туширилиши билан мобил қурилмалар босқичма-босқич тармоқдан узилиб, демонтаж қилиниши кўзда тутилган.
Колоссус лойиҳасининг мисли кўрилмаган суръатиЭслатиб ўтамиз, xAI'га қарашли Колоссус маълумотлар марказлари ўзининг рекорд даражадаги қурилиш суръатлари билан бутун дунёга машҳур бўлган эди. Компания маълумотларига кўра, 100 мингта NVIDIA H200 сунъий интеллект тезлатгичларини жойлаштириш учун зарур бўлган инфратузилмани бор-йўғи 19 кун ичида барпо этишга муваффақ бўлинган.
Аввалроқ NVIDIA раҳбари Женсен Ҳуанг бундай миқёсдаги йирик лойиҳалар одатда бир неча йил давомида амалга оширилишини алоҳида таъкидлаган эди. Бироқ сунъий интеллект кластерларини ўта қисқа муддатда қувватлантириш зарурати вақтинчалик энергия таъминоти схемасидан фойдаланишни тақозо этган.
Экологик баҳслар ва суд жараёнлариШунга қарамай, вақтинчалик энергия таъминоти тизими жиддий эътирозлар ва баҳсларга сабаб бўлди. Маҳаллий аҳоли ва экологик ташкилотлар мобил газ турбиналари зарур рухсатномалрсиз ишлатилаётгани ва минтақадаги экологик вазиятни ёмонлаштираётганини қаттиқ танқид қилишди. xAI ўз навбатида ушбу қурилмалар вақтинчалик хусусиятга эга эканини важ қилиб, уларга айрим регулятор талаблар татбиқ этилмаслигини таъкидлаган.
Кейинчалик АҚШ Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш агентлиги (ЭПА) бундай турбиналар барибир тегишли рухсатномаларни олиши шартлигини маълум қилди. Шунингдек, Миллий ранг-баранг тан терили аҳолининг тараққиётига кўмаклашиш ассоциацияси (НААКП) уларнинг ишлатилиши қонунийлигини суд тартибида ўринли равишда даъво қилди.
Янги келишув ва келажакдаги режаларВазиятни мураккаблаштирган жиҳати шундаки, АҚШ Адлия вазирлиги генераторларнинг дарҳол ўчирилиши Колоссус маълумотлар марказининг муҳим вазифаларни бажаришга жалб қилинган иккинчи навбати ишига путур етказиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирган эди. Бироқ ҳозирга келиб xAI Миссисипи штати Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш департаменти билан ўзаро келишувга эришди.
Эришилган келишувга мувофиқ, келгусида қуриладиган доимий электр станцияси АҚШнинг Тоза ҳаво тўғрисидаги қонунига (Клеан Air Акт) мувофиқ берилган рухсатнома асосида ишлайди. Мобил турбиналардан тўлиқ воз кечгунига қадар эса xAI уларни зарарли чиқиндилар ҳажмини сезиларли даражада камайтириш имконини берувчи қўшимча тозалаш тизимлари билан жиҳозлаш мажбуриятини олди.
…