Малайзия Балажи Сринивасан асос солган Нетворк Счоол фаолиятини тўхтатди

·35·Техно
Малайзия Балажи Сринивасан асос солган Нетворк Счоол фаолиятини тўхтатди
Қисқача

Малайзия ҳукумати америкалик тадбиркор Балажи Сринивасан асос солган Нетворк Счоол стартаплар ҳамжамиятининг фаолиятини тўхтатиш ҳақида буйруқ берди. Те Валл Стреет Жоурнал нашрининг хабар беришича, ушбу қарор лицензиялашдаги муаммолар туфайли қабул қилинган ва лойиҳа мамлакатдаги ҳозирги кампусини ёпишга мажбур бўлмоқда. Шунингдек, дастур қатнашчилари хоналардаги замбуруғлар, аёллар ва кечки ҳаёт етишмаслигидан шикоят қилишган.

Малайзия ҳукумати америкалик тадбиркор ва инвестор Балажи Сринивасан томонидан ташкил этилган стартаплар ҳамжамияти — Нетворк Счоол фаолиятини ёпиш ҳақида буйруқ берди. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, ушбу қарор лицензиялашдаги муаммолар туфайли қабул қилинган ва лойиҳа мамлакатдаги ҳозирги кампусини ёпишга мажбур бўлмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ўзини «техно-оптимистлар учун чегара ҳамжамияти» дея таърифлаган Нетворк Счоол ғояси АҚШнинг муқаррар таназзулга юз тутаётганига ишонган Сринивасан қарашларидан келиб чиққан ҳолда шаклланган эди. Тадбиркорнинг асосий мақсади «янги давлатга асос солиш» бўлиб, мазкур мактаб унинг «Те Нетворк Стате» деб номланган китобида баён этилган янги жамиятни барпо этиш бўйича етти босқичли режанинг илк қадами сифатида тақдим этилганди.

Малайзиядаги ташландиқ меҳмонхоналардан бирида жойлашган ушбу лойиҳа ВСЖ томонидан «бир қисми технологик инкубатор, бошқа қисми эса ўз-ўзини ривожлантириш маскани» сифатида таърифланган. Бироқ, дастур қатнашчилари шароитлардан норози бўлиб, хоналардаги замбуруғлар (мўғ), шунингдек, аёллар ва кечки ҳаёт етишмаслигидан шикоят қилишган.

Лойиҳа атрофидаги можаролар ва реакциялар

Вазиятга ойдинлик киритиш мақсадида ВСЖ мухбирлари томонидан саволлар юборилгач, 2023-йилда АҚШ фуқаролигидан воз кечганини эълон қилган Балажи Сринивасан Х платформасида узун пост эълон қилди. Унда у ўзини «фахрли сингапурлик» деб атаб, нашр унинг устидан «буюртма мақола» тайёрлаётгани ҳамда уни «илғор фойдаланувчи» эмас, балки «ғалати инсон» қилиб кўрсатишга уринаётганидан шикоят қилди.

Маълум бўлишича, ушбу ташаббус муаллифи танқидларга қарамай, ўз режаларидан воз кечмаган. Малайзиядаги кампус ёпилаётган бир пайтда, Сринивасан яқинда Қозоғистонда янги кампус очиш бўйича келишувга эришилганини эълон қилди.

Нетворк СчоолБалажи СринивасанМалазияСтартапТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

IT гигантлари сунъий интеллектга 1,1 триллион доллардан ортиқ маблағ киритдиIT гигантлари сунъий интеллектга 1,1 триллион доллардан ортиқ маблағ киритдиБугун, 23:28United Airlines Boeing 777-9 самолётларини сотиб олишдан бош тортдиUnited Airlines Boeing 777-9 самолётларини сотиб олишдан бош тортдиБугун, 22:53xAI Колоссус маълумотлар марказидаги газ турбиналарини босқичма-босқич демонтаж қиладиxAI Колоссус маълумотлар марказидаги газ турбиналарини босқичма-босқич демонтаж қиладиБугун, 22:28ХХИ аср алхимияси: Хитойда кўмирни графен ва суперконденсаторларга айлантириш технологияси яратилдиХХИ аср алхимияси: Хитойда кўмирни графен ва суперконденсаторларга айлантириш технологияси яратилдиБугун, 21:52АҚШда Хитойдан келтириладиган тармоқ инверторлари тақиқланиши мумкинАҚШда Хитойдан келтириладиган тармоқ инверторлари тақиқланиши мумкинБугун, 21:20Жаҳон IT-саноатида ишдан бўшатишлар авж олмоқдаЖаҳон IT-саноатида ишдан бўшатишлар авж олмоқдаБугун, 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади