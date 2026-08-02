Малайзия Балажи Сринивасан асос солган Нетворк Счоол фаолиятини тўхтатди
Малайзия ҳукумати америкалик тадбиркор Балажи Сринивасан асос солган Нетворк Счоол стартаплар ҳамжамиятининг фаолиятини тўхтатиш ҳақида буйруқ берди. Те Валл Стреет Жоурнал нашрининг хабар беришича, ушбу қарор лицензиялашдаги муаммолар туфайли қабул қилинган ва лойиҳа мамлакатдаги ҳозирги кампусини ёпишга мажбур бўлмоқда. Шунингдек, дастур қатнашчилари хоналардаги замбуруғлар, аёллар ва кечки ҳаёт етишмаслигидан шикоят қилишган.
Малайзия ҳукумати америкалик тадбиркор ва инвестор Балажи Сринивасан томонидан ташкил этилган стартаплар ҳамжамияти — Нетворк Счоол фаолиятини ёпиш ҳақида буйруқ берди. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, ушбу қарор лицензиялашдаги муаммолар туфайли қабул қилинган ва лойиҳа мамлакатдаги ҳозирги кампусини ёпишга мажбур бўлмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ўзини «техно-оптимистлар учун чегара ҳамжамияти» дея таърифлаган Нетворк Счоол ғояси АҚШнинг муқаррар таназзулга юз тутаётганига ишонган Сринивасан қарашларидан келиб чиққан ҳолда шаклланган эди. Тадбиркорнинг асосий мақсади «янги давлатга асос солиш» бўлиб, мазкур мактаб унинг «Те Нетворк Стате» деб номланган китобида баён этилган янги жамиятни барпо этиш бўйича етти босқичли режанинг илк қадами сифатида тақдим этилганди.
Малайзиядаги ташландиқ меҳмонхоналардан бирида жойлашган ушбу лойиҳа ВСЖ томонидан «бир қисми технологик инкубатор, бошқа қисми эса ўз-ўзини ривожлантириш маскани» сифатида таърифланган. Бироқ, дастур қатнашчилари шароитлардан норози бўлиб, хоналардаги замбуруғлар (мўғ), шунингдек, аёллар ва кечки ҳаёт етишмаслигидан шикоят қилишган.
Лойиҳа атрофидаги можаролар ва реакцияларВазиятга ойдинлик киритиш мақсадида ВСЖ мухбирлари томонидан саволлар юборилгач, 2023-йилда АҚШ фуқаролигидан воз кечганини эълон қилган Балажи Сринивасан Х платформасида узун пост эълон қилди. Унда у ўзини «фахрли сингапурлик» деб атаб, нашр унинг устидан «буюртма мақола» тайёрлаётгани ҳамда уни «илғор фойдаланувчи» эмас, балки «ғалати инсон» қилиб кўрсатишга уринаётганидан шикоят қилди.
Маълум бўлишича, ушбу ташаббус муаллифи танқидларга қарамай, ўз режаларидан воз кечмаган. Малайзиядаги кампус ёпилаётган бир пайтда, Сринивасан яқинда Қозоғистонда янги кампус очиш бўйича келишувга эришилганини эълон қилди.
…