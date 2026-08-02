АҚШда Хитойдан келтириладиган тармоқ инверторлари тақиқланиши мумкин
АҚШ Федерал алоқа комиссияси миллий хавфсизлик нуқтаи назаридан чекловлар қўлланиладиган ускуналар рўйхатига тармоқ куч инверторларини ҳам киритди. Регуляторлар бунинг асосий сабаби сифатида киберхавфсизлик хатарларини, хусусан, қурилманинг дастурий таъминотини масофадан туриб янгилаш имконияти ва унинг ишига еҳтимолий ташқи аралашув хавфини кўрсатмоқда.
АҚШ Федерал алоқа комиссияси (ФКК) миллий хавфсизлик нуқтаи назаридан чекловлар қўлланиладиган ускуналар рўйхатини сезиларли даражада кенгайтирди. Ушбу қора рўйхатга илк бор уй энергия сақлаш тизимлари, қуёш электр станциялари ва портатив қувват манбаларининг ажралмас қисми бўлган тармоқ куч инверторлари киритилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилмалар батареялардаги ўзгармас токни маиший техника ва умумий тармоқ учун зарур бўлган ўзгарувчан токка айлантириш вазифасини бажаради. Айнан шу турдаги ускуналар ҳозирда Американинг тартибга солувчи органлари диққат марказида турибди.
Хавфсизлик талаблари ва импорт чекловлариЯнги талаблар АҚШ бозорига четдан келтириладиган, хусусан, Хитойда ишлаб чиқарилган инверторларни сертификатлаш ҳамда сотувга чиқариш жараёнини жиддий қийинлаштириши кутилмоқда. Регуляторлар бунинг асосий сабаби сифатида киберхавфсизлик хатарларини кўрсатмоқда. Хусусан, қурилманинг дастурий таъминотини масофадан туриб янгилаш имконияти ва унинг ишига эҳтимолий ташқи аралашув хавфи хавотирларга сабаб бўлмоқда.
Шунга қарамай, киритилаётган чекловлар аллақачон сертификатдан ўтган ҳамда ҳозирда Қўшма Штатларда расман сотилаётган ёки фойдаланилаётган моделларга таъсир кўрсатмайди. Бироқ янги турдаги, айниқса Wi-Fi ва Bluetooth модуллари билан жиҳозланган инверторлар қаттиқроқ текширувлардан ўтишига тўғри келади.
Бозорга таъсири ва кутилаётган ўзгаришларГарчи янги қоидалар расман энергетика инфратузилмаси ва қуёш генерацияси ускуналарига қаратилган бўлса-да, улар янги уй энергия сақлаш тизимлари ҳамда портатив электр станцияларига ҳам дахқ қилиши мумкин. Бугунги кунда бундай маҳсулотларнинг салмоқли қисми айниқса Хитой компаниялари томонидан ишлаб чиқарилади.
Агар ФКК мазкур талабларни тўлақонли ҳажмда татбиқ этса, Қўшма Штатлардаги шундай қурилмалар ассортименти кескин қисқариши, қолган моделлар нархи эса ошиб кетиши эҳтимоли бор. Шу билан бирга, айрим ишлаб чиқарувчилар учун якка тартибдаги истиснолар олиш ва маҳаллий таъминот занжирларидан фойдаланиш имконияти сақланиб қолмоқда.
Эслатиб ўтамиз, бундан олдин АҚШда Хитойда ишлаб чиқарилган робот-чангютгичлар ва майсазор ўргетДокумент машиналарини ҳам тақиқлаш эҳтимоли борлиги ҳақида хабарлар тарқалган эди.
…