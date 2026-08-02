АҚШда Хитойдан келтириладиган тармоқ инверторлари тақиқланиши мумкин

·21·Техно
АҚШда Хитойдан келтириладиган тармоқ инверторлари тақиқланиши мумкин
Қисқача

АҚШ Федерал алоқа комиссияси миллий хавфсизлик нуқтаи назаридан чекловлар қўлланиладиган ускуналар рўйхатига тармоқ куч инверторларини ҳам киритди. Регуляторлар бунинг асосий сабаби сифатида киберхавфсизлик хатарларини, хусусан, қурилманинг дастурий таъминотини масофадан туриб янгилаш имконияти ва унинг ишига еҳтимолий ташқи аралашув хавфини кўрсатмоқда.

АҚШ Федерал алоқа комиссияси (ФКК) миллий хавфсизлик нуқтаи назаридан чекловлар қўлланиладиган ускуналар рўйхатини сезиларли даражада кенгайтирди. Ушбу қора рўйхатга илк бор уй энергия сақлаш тизимлари, қуёш электр станциялари ва портатив қувват манбаларининг ажралмас қисми бўлган тармоқ куч инверторлари киритилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилмалар батареялардаги ўзгармас токни маиший техника ва умумий тармоқ учун зарур бўлган ўзгарувчан токка айлантириш вазифасини бажаради. Айнан шу турдаги ускуналар ҳозирда Американинг тартибга солувчи органлари диққат марказида турибди.

Хавфсизлик талаблари ва импорт чекловлари

Янги талаблар АҚШ бозорига четдан келтириладиган, хусусан, Хитойда ишлаб чиқарилган инверторларни сертификатлаш ҳамда сотувга чиқариш жараёнини жиддий қийинлаштириши кутилмоқда. Регуляторлар бунинг асосий сабаби сифатида киберхавфсизлик хатарларини кўрсатмоқда. Хусусан, қурилманинг дастурий таъминотини масофадан туриб янгилаш имконияти ва унинг ишига эҳтимолий ташқи аралашув хавфи хавотирларга сабаб бўлмоқда.

Шунга қарамай, киритилаётган чекловлар аллақачон сертификатдан ўтган ҳамда ҳозирда Қўшма Штатларда расман сотилаётган ёки фойдаланилаётган моделларга таъсир кўрсатмайди. Бироқ янги турдаги, айниқса Wi-Fi ва Bluetooth модуллари билан жиҳозланган инверторлар қаттиқроқ текширувлардан ўтишига тўғри келади.

Бозорга таъсири ва кутилаётган ўзгаришлар

Гарчи янги қоидалар расман энергетика инфратузилмаси ва қуёш генерацияси ускуналарига қаратилган бўлса-да, улар янги уй энергия сақлаш тизимлари ҳамда портатив электр станцияларига ҳам дахқ қилиши мумкин. Бугунги кунда бундай маҳсулотларнинг салмоқли қисми айниқса Хитой компаниялари томонидан ишлаб чиқарилади.

Агар ФКК мазкур талабларни тўлақонли ҳажмда татбиқ этса, Қўшма Штатлардаги шундай қурилмалар ассортименти кескин қисқариши, қолган моделлар нархи эса ошиб кетиши эҳтимоли бор. Шу билан бирга, айрим ишлаб чиқарувчилар учун якка тартибдаги истиснолар олиш ва маҳаллий таъминот занжирларидан фойдаланиш имконияти сақланиб қолмоқда.

Эслатиб ўтамиз, бундан олдин АҚШда Хитойда ишлаб чиқарилган робот-чангютгичлар ва майсазор ўргетДокумент машиналарини ҳам тақиқлаш эҳтимоли борлиги ҳақида хабарлар тарқалган эди.

АҚШИнверторларХитойКиберхавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ХХИ аср алхимияси: Хитойда кўмирни графен ва суперконденсаторларга айлантириш технологияси яратилдиХХИ аср алхимияси: Хитойда кўмирни графен ва суперконденсаторларга айлантириш технологияси яратилдиБугун, 21:52Жаҳон IT-саноатида ишдан бўшатишлар авж олмоқдаЖаҳон IT-саноатида ишдан бўшатишлар авж олмоқдаБугун, 20:57Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқдаСунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқдаБугун, 20:26Кореялик олимлар литий-ион аккумуляторлари умрини икки баравар узайтирувчи материал яратдиКореялик олимлар литий-ион аккумуляторлари умрини икки баравар узайтирувчи материал яратдиБугун, 20:21Касио Г-Шокк Г-Стеел: енгиллаштирилган корпус ва узоқ автономияКасио Г-Шокк Г-Стеел: енгиллаштирилган корпус ва узоқ автономияБугун, 19:51Космик Аэроспасе тўрт ўринли электр самолётини эълон қилдиКосмик Аэроспасе тўрт ўринли электр самолётини эълон қилдиБугун, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади