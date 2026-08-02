Интер Маями Кевин Де Бруйне трансферини жиддийлаштирди

·37·Спорт
Интер Маями Кевин Де Бруйне трансферини жиддийлаштирди
Қисқача

АҚШнинг Интер Маями клуби тажрибали яримҳимоячи Кевин Де Бруйнени ўз сафига қўшиб олиш ҳаракатларини кескин кучайтирди. Флорида клуби раҳбарияти келаси ёзда белгиялик футболчини Шимолий Америкага кўчиб ўтишга кўндирмоқчи ва лиганинг "кашфиёт ҳуқуқлари" туфайли биринчи бўлиб музокара ўтказиш имтиёзига ега.

АҚШнинг Интер Маями клуби тажрибали яримҳимоячи Кевин Де Бруйнени ўз сафига қўшиб олиш ҳаракатларини кескин кучайтирди. Дунё футболи юлдузларини йиғишда давом этаётган Флорида клуби раҳбарияти келаси ёзда белгиялик футболчини Шимолий Америкага кўчиб ўтишга кўндирмоқчи. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашрининг хабар беришича, Маями жамоаси 35 ёшли плеймейкерга бўлган қизиқишини яна фаоллаштирган. Ҳозирда футболчининг ўзи ҳам MLS чемпионатига кўчиб ўтиш вариантига аввалгига қараганда анча ижобий қарай бошлагани айтилмоқда.

Италиядаги қийинчиликлар ва янги чорлов

Николо Скиранинг маълумотига кўра, Кевин Де Бруйне 2025-йилнинг июн ойиёқаёқ Интер Маями ва Сан-Диего клублари қизиқишига сабаб бўлиб, улар билан музокаралар ҳам ўтказган эди. Ошкора маълумотларга кўра, футболчи Манчестер Сити таркибидан кетганидан сўнг Италияга йўл олганди, бироқ А Сериядаги фаолияти кўнгилдагидек кечмади.

Италиядаги мураббийлар штаби билан тактик тушунмовчиликлар тажрибали яримҳимоячига қийинчилик туғдирди. Хусусан, жамоанинг ўта ҳимоявий услубидан норози бўлган футболчи ўз интервюларида бу ҳолат унинг ўйин фалсафасига тўғри келмаслигини очиқ тан олганди.

Маямининг устунлиги ва трансфер истиқболлари

MLS регламентига кўра, Интер Маями клуби Кевин Де Бруйненинг лиганинг "кашфиёт ҳуқуқлари"га эга. Бу эса футболчи Шимолий Америкага келишга қарор қилган тақдирда, Маями клубига бошқа рақобатчиларга нисбатан биринчи бўлиб музокара ўтказиш имтиёзини беради.

Шунга қарамай, футболчининг Италиядаги амалдаги шартномаси ва юқори молиявий талаблари трансфер йўлидаги асосий тўсиқлардан бири бўлиб қолмоқда. Агар томонлар келишувга эришса, Лионель Месси бошчилигидаги юлдузлар сафига яна бир жаҳон даражасидаги футболчи қўшилиши мумкин.

Интер МаямиКевин Де БруйнеЛионель МессиMLSТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рандал Коло Муани расман Ювентус футболчисига айландиРандал Коло Муани расман Ювентус футболчисига айландиБугун, 21:40Муҳаммад Салах фаолиятини Ла Лигада давом эттириши мумкинМуҳаммад Салах фаолиятини Ла Лигада давом эттириши мумкинБугун, 20:52PSJ Зион Suzuki учун Парма клубига 33 миллион евро таклиф қилдиPSJ Зион Suzuki учун Парма клубига 33 миллион евро таклиф қилдиБугун, 20:35Барселона Ферран Торрес трансферига тайёрБарселона Ферран Торрес трансферига тайёрБугун, 20:18Ўзбекистон–Россия ўйини бўладими? Тошев муҳим шартни айтдиЎзбекистон–Россия ўйини бўладими? Тошев муҳим шартни айтдиБугун, 20:06Аякс Барселона дарвозабони ва ёш иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқдаАякс Барселона дарвозабони ва ёш иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда