Интер Маями Кевин Де Бруйне трансферини жиддийлаштирди
АҚШнинг Интер Маями клуби тажрибали яримҳимоячи Кевин Де Бруйнени ўз сафига қўшиб олиш ҳаракатларини кескин кучайтирди. Флорида клуби раҳбарияти келаси ёзда белгиялик футболчини Шимолий Америкага кўчиб ўтишга кўндирмоқчи ва лиганинг "кашфиёт ҳуқуқлари" туфайли биринчи бўлиб музокара ўтказиш имтиёзига ега.
АҚШнинг Интер Маями клуби тажрибали яримҳимоячи Кевин Де Бруйнени ўз сафига қўшиб олиш ҳаракатларини кескин кучайтирди. Дунё футболи юлдузларини йиғишда давом этаётган Флорида клуби раҳбарияти келаси ёзда белгиялик футболчини Шимолий Америкага кўчиб ўтишга кўндирмоқчи. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo нашрининг хабар беришича, Маями жамоаси 35 ёшли плеймейкерга бўлган қизиқишини яна фаоллаштирган. Ҳозирда футболчининг ўзи ҳам MLS чемпионатига кўчиб ўтиш вариантига аввалгига қараганда анча ижобий қарай бошлагани айтилмоқда.
Италиядаги қийинчиликлар ва янги чорловНиколо Скиранинг маълумотига кўра, Кевин Де Бруйне 2025-йилнинг июн ойиёқаёқ Интер Маями ва Сан-Диего клублари қизиқишига сабаб бўлиб, улар билан музокаралар ҳам ўтказган эди. Ошкора маълумотларга кўра, футболчи Манчестер Сити таркибидан кетганидан сўнг Италияга йўл олганди, бироқ А Сериядаги фаолияти кўнгилдагидек кечмади.
Италиядаги мураббийлар штаби билан тактик тушунмовчиликлар тажрибали яримҳимоячига қийинчилик туғдирди. Хусусан, жамоанинг ўта ҳимоявий услубидан норози бўлган футболчи ўз интервюларида бу ҳолат унинг ўйин фалсафасига тўғри келмаслигини очиқ тан олганди.
Маямининг устунлиги ва трансфер истиқболлариMLS регламентига кўра, Интер Маями клуби Кевин Де Бруйненинг лиганинг "кашфиёт ҳуқуқлари"га эга. Бу эса футболчи Шимолий Америкага келишга қарор қилган тақдирда, Маями клубига бошқа рақобатчиларга нисбатан биринчи бўлиб музокара ўтказиш имтиёзини беради.
Шунга қарамай, футболчининг Италиядаги амалдаги шартномаси ва юқори молиявий талаблари трансфер йўлидаги асосий тўсиқлардан бири бўлиб қолмоқда. Агар томонлар келишувга эришса, Лионель Месси бошчилигидаги юлдузлар сафига яна бир жаҳон даражасидаги футболчи қўшилиши мумкин.
…