ХХИ аср алхимияси: Хитойда кўмирни графен ва суперконденсаторларга айлантириш технологияси яратилди

·0·Техно
ХХИ аср алхимияси: Хитойда кўмирни графен ва суперконденсаторларга айлантириш технологияси яратилди

Хитойлик тадқиқотчилар одатий кўмирни графен, углерод толаси ҳамда суперконденсаторлар учун зарур бўлган юқори технологияли материалларга айлантириш имконини берувчи инновацион усулни тақдим этишди. Шанхай провинциясидаги соҳавий анжуманда эълон қилинган бу ишланма замонавий саноат ва энергетика йўналишида туб бурилиш ясаши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу лойиҳа Жаоқинг Шунхин Коал Чемикал Индустрй Течнологй ҳамда Гуангдонг Коал-басед Карбон Материалс Ресеарч компаниялари ҳамкорлигида ишлаб чиқилган. 2025-йилда мазкур технология Хитой халқаро фан ва технологияларни ривожлантиришга кўмаклашиш ассоциациясининг экспертизасидан муваффақиятли ўтиб, уни бозорга чиқаришни тезлаштириш тавсия этилганди.

Анъанавий усулда кўмир асосан электр энергияси олиш ёки ёқилғи сифатида ёқиб юборилса, янги жараён ундан қимматли углерод бирикмаларини ажратиб олишга йўналтирилган. Бу эса қазилма бойликни оддий ёқилғидан кўра кўракўпроқ юқори қўшилган қийматга эга замонавий саноат хомашзисига айлантиради.

Квант кимёси ва янги имкониятлар

Лойиҳа муаллифларининг таъкидлашича, жараён квант кимёси тамойилларига асосланади. Қайта ишлаш давомида кўмир молекулалари кимёвий боғларнинг мустаҳкамлигига қараб ажратилади: камроқ турғунлари суюқ ва газсимон маҳсулотларга айланади, энг барқарор ароматик тузилмалар эса замонавий углеродли материаллар учун асосий хомашё бўлган конденсацияланган пекни ҳосил қилади.

Мазкур пек асосида углерод толаси, углерод кўпик, уч ўлчамли графен, юқори тозаликдаги фаоллаштирилган кўмир ҳамда суперконденсаторлар учун материаллар ишлаб чиқариш мумкин. Мутахассисларнинг фикрича, бундай маҳсулотлар аэрокосмик саноат, электроника, энергия сақлаш тизимлари ва бошқа илғор соҳаларда кенг қўлланилиши кутилмоқда.

Экологик самарадорлик ва саноат миқёсидаги режалар

Янги технология кўмирдаги углероднинг тахминан 60 фоизини тўғридан-тўғри тайёр маҳсулотга айлантириш имконини беради. Олимларнинг баҳосига кўра, кўмирни ушбу усулда қайта ишлаш анъанавий усулларга қараганда карбонат ангидрид чиқиндиларини бир тонна хомашё ҳисобига икки тоннага қисқартиришга ёрдам беради.

Тижорий жорий этиш йўлида илк қадам ташланиб, Хенан провинциясида йилига 6000 тоннагача углерод материалларини ишлаб чиқариш қувватига эга корхона қуриш бўйича Чина Пингмеи Шенма Груп давлат компанияси билан шартнома имзоланди. Шунингдек, маҳсулотларнинг бир қисми синовдан ўтиб, серияли ишлаб чиқаришга ҳозирланмоқда.

Гарчи технология катта истиқболларни очса-да, у ҳозирча лаборатория ва тажриба лойиҳаларидан саноат миқёсига ўтиш босқичида турибди. Унинг иқтисодий самарадорлиги ва эълон қилинган характеристикаларга тўлалигича мос келиши кенг кўламли оммавий ишлаб чиқариш шароитида тўлиқ тасдиқланиши керак.

КўмирГрафенХитойТехнологияСуперконденсаторлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда Хитойдан келтириладиган тармоқ инверторлари тақиқланиши мумкинАҚШда Хитойдан келтириладиган тармоқ инверторлари тақиқланиши мумкинБугун, 21:20Жаҳон IT-саноатида ишдан бўшатишлар авж олмоқдаЖаҳон IT-саноатида ишдан бўшатишлар авж олмоқдаБугун, 20:57Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқдаСунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқдаБугун, 20:26Кореялик олимлар литий-ион аккумуляторлари умрини икки баравар узайтирувчи материал яратдиКореялик олимлар литий-ион аккумуляторлари умрини икки баравар узайтирувчи материал яратдиБугун, 20:21Касио Г-Шокк Г-Стеел: енгиллаштирилган корпус ва узоқ автономияКасио Г-Шокк Г-Стеел: енгиллаштирилган корпус ва узоқ автономияБугун, 19:51Космик Аэроспасе тўрт ўринли электр самолётини эълон қилдиКосмик Аэроспасе тўрт ўринли электр самолётини эълон қилдиБугун, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади