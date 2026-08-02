Муҳаммад Салах фаолиятини Ла Лигада давом эттириши мумкин

·71·Спорт
Муҳаммад Салах фаолиятини Ла Лигада давом эттириши мумкин
Қисқача

Ливерпул клубидаги фаолиятини якунлаган еркин агент Муҳаммад Салахни ўз сафига қўшиб олиш учун Испаниянинг Атлетико Мадрид жамоаси фаол ҳаракатларни бошлади. Мадридликлар футболчига икки йиллик шартнома таклиф қилишни режалаштирмоқда, бироқ асосий тўсиқ сифатида унинг юқори маош талаб қилаётгани кўрсатилмоқда. Шунингдек, тажрибали ҳужумчининг хизматига Туркия чемпионати вакиллари ва Саудия Арабистонининг Ал-Иттиҳад клуби ҳам даъвогарлик қилмоқда.

Ливерпул жамоасидаги тўққиз йиллик шонли фаолиятига якун ясаган мисрлик ҳужумчи Муҳаммад Салахнинг келажаги спорт оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Ҳозирги ёзги трансфер ойнасида эркин агентга айланган юлдуз футболчи учун кураш шиддатли тус олмоқда ва унинг янги манзили қаер бўлиши кўпчиликнинг эътиборида турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Фичажес нашри хабар қилишича, Испаниянинг Атлетико Мадрид клуби тажрибали ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракатларни бошлаб юборган. Мадридликлар футболчини трансфер нархисиз, мутлақо текинга қўлга киритиш имкониятидан фойдаланишни мақсад қилган ва бу уларга молиявий жиҳатдан катта устунлик беради.

Мадридликларнинг дастлабки қадамлари

Испан манбаларининг маълумотига кўра, Атлетико раҳбарияти аллақачон дастлабки музокараларни ўтказиб, футболчининг молиявий талаблари билан танишиб чиққан. Клуб раҳбарияти Салахга икки йиллик шартнома таклиф қилишни режалаштирмоқда, шунингдек, унинг майдондаги ўйини ва кўрсаткичларидан келиб чиқиб, яна бир йилга узайтириш банди ҳам киритилиши мумкин.

Бироқ музокаралардаги асосий тўсиқ сифатида футболчининг юқори маош талаб қилаётгани кўрсатилмоқда. Атлетико раҳбарияти бу молиявий шартларни клуб бюджетига мослаштириш учун махсус ечим устида ишламоқда.

Рақобат ва футболчининг танлови

Салахга қизиқиш билдираётган ягона жамоа Мадрид клуби эмас. Футболчининг хизматига Туркия чемпионати вакиллари ҳамда Саудия Арабистонининг Рошн Pro-лигаси жамоалари даъвогарлик қилмоқда. Хусусан, Ал-Иттиҳад клуби мисрлик форвардни ўз сафига қўшиб олиш учун асосий давогарлардан бири бўлиб турибди.

Гарчи Атлетико Мадрид Саудия клублари таклиф қилаётган улкан молиявий шартларни тўлиқ такрорлай олмаса-да, Испания вариантининг ўзига хос жозибаси ва спорт жиҳатдан жиддийлиги Муҳаммад Салахни бу таклифни жиддий ўйлаб кўришга ундаши мумкин. Футболчининг янги саргузашт сари ташлайдиган қадами яқин кунларда ойдинлашиши кутилмоқда.

Муҳаммад СалахАтлетико МадридЛиверпулЛа ЛигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рандал Коло Муани расман Ювентус футболчисига айландиРандал Коло Муани расман Ювентус футболчисига айландиБугун, 21:40Интер Маями Кевин Де Бруйне трансферини жиддийлаштирдиИнтер Маями Кевин Де Бруйне трансферини жиддийлаштирдиБугун, 20:52PSJ Зион Suzuki учун Парма клубига 33 миллион евро таклиф қилдиPSJ Зион Suzuki учун Парма клубига 33 миллион евро таклиф қилдиБугун, 20:35Барселона Ферран Торрес трансферига тайёрБарселона Ферран Торрес трансферига тайёрБугун, 20:18Ўзбекистон–Россия ўйини бўладими? Тошев муҳим шартни айтдиЎзбекистон–Россия ўйини бўладими? Тошев муҳим шартни айтдиБугун, 20:06Аякс Барселона дарвозабони ва ёш иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқдаАякс Барселона дарвозабони ва ёш иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда