Муҳаммад Салах фаолиятини Ла Лигада давом эттириши мумкин
Ливерпул клубидаги фаолиятини якунлаган еркин агент Муҳаммад Салахни ўз сафига қўшиб олиш учун Испаниянинг Атлетико Мадрид жамоаси фаол ҳаракатларни бошлади. Мадридликлар футболчига икки йиллик шартнома таклиф қилишни режалаштирмоқда, бироқ асосий тўсиқ сифатида унинг юқори маош талаб қилаётгани кўрсатилмоқда. Шунингдек, тажрибали ҳужумчининг хизматига Туркия чемпионати вакиллари ва Саудия Арабистонининг Ал-Иттиҳад клуби ҳам даъвогарлик қилмоқда.
Ливерпул жамоасидаги тўққиз йиллик шонли фаолиятига якун ясаган мисрлик ҳужумчи Муҳаммад Салахнинг келажаги спорт оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Ҳозирги ёзги трансфер ойнасида эркин агентга айланган юлдуз футболчи учун кураш шиддатли тус олмоқда ва унинг янги манзили қаер бўлиши кўпчиликнинг эътиборида турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Фичажес нашри хабар қилишича, Испаниянинг Атлетико Мадрид клуби тажрибали ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракатларни бошлаб юборган. Мадридликлар футболчини трансфер нархисиз, мутлақо текинга қўлга киритиш имкониятидан фойдаланишни мақсад қилган ва бу уларга молиявий жиҳатдан катта устунлик беради.
Мадридликларнинг дастлабки қадамлариИспан манбаларининг маълумотига кўра, Атлетико раҳбарияти аллақачон дастлабки музокараларни ўтказиб, футболчининг молиявий талаблари билан танишиб чиққан. Клуб раҳбарияти Салахга икки йиллик шартнома таклиф қилишни режалаштирмоқда, шунингдек, унинг майдондаги ўйини ва кўрсаткичларидан келиб чиқиб, яна бир йилга узайтириш банди ҳам киритилиши мумкин.
Бироқ музокаралардаги асосий тўсиқ сифатида футболчининг юқори маош талаб қилаётгани кўрсатилмоқда. Атлетико раҳбарияти бу молиявий шартларни клуб бюджетига мослаштириш учун махсус ечим устида ишламоқда.
Рақобат ва футболчининг танловиСалахга қизиқиш билдираётган ягона жамоа Мадрид клуби эмас. Футболчининг хизматига Туркия чемпионати вакиллари ҳамда Саудия Арабистонининг Рошн Pro-лигаси жамоалари даъвогарлик қилмоқда. Хусусан, Ал-Иттиҳад клуби мисрлик форвардни ўз сафига қўшиб олиш учун асосий давогарлардан бири бўлиб турибди.
Гарчи Атлетико Мадрид Саудия клублари таклиф қилаётган улкан молиявий шартларни тўлиқ такрорлай олмаса-да, Испания вариантининг ўзига хос жозибаси ва спорт жиҳатдан жиддийлиги Муҳаммад Салахни бу таклифни жиддий ўйлаб кўришга ундаши мумкин. Футболчининг янги саргузашт сари ташлайдиган қадами яқин кунларда ойдинлашиши кутилмоқда.
…