PSJ Зион Suzuki учун Парма клубига 33 миллион евро таклиф қилди

·27·Спорт
PSJ Зион Suzuki учун Парма клубига 33 миллион евро таклиф қилди
Қисқача

Париж Сен-Жермен клуби япониялик дарвозабон Зион Suzuki учун Парма клубига расман 33 миллион евро миқдорида таклиф юборди. Парижликларнинг бош мураббийи Луис Енрике Матвей Сафоновга муносиб рақобат туғдирадиган ишончли дарвозабон изламоқда. Парижликларнинг бу фаоллиги бошқа гранд клублар еътиборини ҳам тортди ва Ювентус енди бошқа вариантларга еътибор қаратишга мажбур бўлмоқда.

Ёзги трансферлар мавсуми бошланиши билан дарвозабонлар бозорида илк жиддий ҳаракат амалга оширилди. Париж Сен-Жермен клуби келажакни ўйлаган ҳолда таркибни кучайтиришга киришди ва япониялик дарвозабон Зион Suzuki учун курашда рақобатчиларни ортда қолдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Fabrizio Romano тарқатган маълумотларга кўра, Париж клуби Парма дарвозабони учун расман 33 миллион евро миқдорида таклиф юборди. Француз гранди бу қадам билан трансфер бозорида ўз ниятлари қанчалик жиддийлигини кўрсатиб қўйди.

Парижликларнинг янги режалари

Бош мураббий Луис Энрике Матвей Сафоновга муносиб рақобат туғдирадиган ишончли дарвозабон изламоқда. Айни пайтда шартномаларга ва келажакдаги натижаларга бўлган талаблар туфайли клуб бошқа вариантлардан воз кечишга мажбур бўлмоқда.

Маълум қилинишича, PSJ раҳбарияти таркибдаги айрим посбонларга тўлиқ ишонч билдирмаяпти. Шу боисдан ҳам Зион Suzuki трансфери жамоа учун устувор вазифага айланди ва музокаралар якуний босқичга яқинлашмоқда.

Ювентус ва дарвозабонлар бозори

Парижликларнинг бу фаоллиги бошқа гранд клублар эътиборини ҳам тортди. Хусусан, трансфер пойгасида асосий даъвогарлардан бири бўлган Ювентус энди бошқа вариантларга эътибор қаратишга мажбур бўлмоқда.

Дибу Мартинеснинг трансфери деярли имконсиз экани ва Свилар Рома билан боғлангани сабабли, Турин клубининг асосий нишони ўлароқ Гуглиелмо Викарио қолмоқда. Луциано Спаллетти бошчилигидаги жамоа Тоттенхем посбонини сотиб олиш ҳуқуқи билан ижара асосида ўз сафига қўшиб олиши мумкин.

Дарвозабонлар бозоридаги бундай кескин ўзгаришлар ёзги трансфер ойнаси қизғин ва кутилмаган воқеаларга бой ўтишидан дарак беради. Ҳар бир гранд клуб ўз таркибини янада кучайтириш учун молиявий имкониятларини ишга солмоқда.

PSJЗион SuzukiЮвентусТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси аргентиналик ярим ҳимоячи Валентин Баркони ўз сафига қўшиб олдиЧелси аргентиналик ярим ҳимоячи Валентин Баркони ўз сафига қўшиб олдиБугун, 22:52Дориев шоу кўрсатди: «Сўғдиёна» Ғузорда «Машъал»ни мағлуб этдиДориев шоу кўрсатди: «Сўғдиёна» Ғузорда «Машъал»ни мағлуб этдиБугун, 22:47Ҳусайн Норчаевдан покер — «Навбаҳор» «Хоразм»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиҲусайн Норчаевдан покер — «Навбаҳор» «Хоразм»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 22:38Рандал Коло Муани расман Ювентус футболчисига айландиРандал Коло Муани расман Ювентус футболчисига айландиБугун, 21:40Интер Маями Кевин Де Бруйне трансферини жиддийлаштирдиИнтер Маями Кевин Де Бруйне трансферини жиддийлаштирдиБугун, 20:52Муҳаммад Салах фаолиятини Ла Лигада давом эттириши мумкинМуҳаммад Салах фаолиятини Ла Лигада давом эттириши мумкинБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда