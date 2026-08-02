PSJ Зион Suzuki учун Парма клубига 33 миллион евро таклиф қилди
Париж Сен-Жермен клуби япониялик дарвозабон Зион Suzuki учун Парма клубига расман 33 миллион евро миқдорида таклиф юборди. Парижликларнинг бош мураббийи Луис Енрике Матвей Сафоновга муносиб рақобат туғдирадиган ишончли дарвозабон изламоқда. Парижликларнинг бу фаоллиги бошқа гранд клублар еътиборини ҳам тортди ва Ювентус енди бошқа вариантларга еътибор қаратишга мажбур бўлмоқда.
Ёзги трансферлар мавсуми бошланиши билан дарвозабонлар бозорида илк жиддий ҳаракат амалга оширилди. Париж Сен-Жермен клуби келажакни ўйлаган ҳолда таркибни кучайтиришга киришди ва япониялик дарвозабон Зион Suzuki учун курашда рақобатчиларни ортда қолдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Fabrizio Romano тарқатган маълумотларга кўра, Париж клуби Парма дарвозабони учун расман 33 миллион евро миқдорида таклиф юборди. Француз гранди бу қадам билан трансфер бозорида ўз ниятлари қанчалик жиддийлигини кўрсатиб қўйди.
Парижликларнинг янги режалариБош мураббий Луис Энрике Матвей Сафоновга муносиб рақобат туғдирадиган ишончли дарвозабон изламоқда. Айни пайтда шартномаларга ва келажакдаги натижаларга бўлган талаблар туфайли клуб бошқа вариантлардан воз кечишга мажбур бўлмоқда.
Маълум қилинишича, PSJ раҳбарияти таркибдаги айрим посбонларга тўлиқ ишонч билдирмаяпти. Шу боисдан ҳам Зион Suzuki трансфери жамоа учун устувор вазифага айланди ва музокаралар якуний босқичга яқинлашмоқда.
Ювентус ва дарвозабонлар бозориПарижликларнинг бу фаоллиги бошқа гранд клублар эътиборини ҳам тортди. Хусусан, трансфер пойгасида асосий даъвогарлардан бири бўлган Ювентус энди бошқа вариантларга эътибор қаратишга мажбур бўлмоқда.
Дибу Мартинеснинг трансфери деярли имконсиз экани ва Свилар Рома билан боғлангани сабабли, Турин клубининг асосий нишони ўлароқ Гуглиелмо Викарио қолмоқда. Луциано Спаллетти бошчилигидаги жамоа Тоттенхем посбонини сотиб олиш ҳуқуқи билан ижара асосида ўз сафига қўшиб олиши мумкин.
Дарвозабонлар бозоридаги бундай кескин ўзгаришлар ёзги трансфер ойнаси қизғин ва кутилмаган воқеаларга бой ўтишидан дарак беради. Ҳар бир гранд клуб ўз таркибини янада кучайтириш учун молиявий имкониятларини ишга солмоқда.
…