Анвар Собиров: «Роналдо қилмаган хатони мен қилдим»

·3K·Маданият
Анвар Собиров: «Роналдо қилмаган хатони мен қилдим»
Қисқача

Анвар Собиров давлат тизимида икки йил раҳбарлик лавозимида ишлаб, ижоддан узоқлашгани сабабли вазифасидан ўз хоҳиши билан озод этишни сўраганини айтди. У санъаткорнинг вазифаси одамларга шахсий дардини эмас, қувонч ва яхши кайфият улашиш эканини таъкидлади.

Хонанда ва актёр Анвар Собиров “Чотки TV” YouTube каналига берган интервьюсида ижодий танаффуслари, давлат хизматидаги фаолияти, оилавий ҳаёти ва фарзанд тарбиясида йўл қўйган хатолари ҳақида очиқчасига сўз юритди.

Санъаткорнинг таъкидлашича, ижоддаги танаффуслар маълум сабабларга боғлиқ бўлган, аммо мухлислар учун санъаткорнинг шахсий муаммолари эмас, балки янги ижоди муҳим. Шу боис у санъаткорнинг вазифаси одамларга ўз дардини эмас, қувонч ва яхши кайфият улашиш эканини айтди.

Анвар Собиров икки йил давомида давлат тизимида раҳбарлик лавозимида ишлаганини эслаб, бу даврда ижоддан узоқлашиб қолгани учун раҳбариятдан ўзи хоҳиши билан вазифасидан озод этишни сўраганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, ҳақиқий санъаткорни пул эмас, балки санъатга бўлган муҳаббат саҳнага қайтаради.

Qora sochli yosh yigit telefonda o'ychan holda gaplashmoqda.

Хонанда, шунингдек, бойликнинг фақат Аллоҳ барака берган қисми инсонга насиб қилишини, қилинган эҳсонни эса ошкор қилишни маъқул кўрмаслигини таъкидлади.

Оиласи ҳақида гапирган Анвар Собиров турмуш ўртоғи билан ҳаётининг дастлабки йилларида рашк сабабли айрим қийинчиликлар бўлганини, кейинчалик диний билим ва ўзаро тушуниш орқали бу муаммолар ҳал бўлганини айтди.

«Аввал мени раққосалардан рашк қилган аёлим, ҳозир мени ўзи уйлантириб қўйишга қодир даражада иймонли бўлиб қолди», — деди хонанда.

Суҳбат давомида у фарзанд тарбиясидаги энг катта хатосини ҳам тан олди. Анвар Собировнинг айтишича, ягона ўғлини ортиқча эркалатиб юборгани сабабли унда меҳнатга бўлган интилиш сусайган.

Oq futbolkada jilmayib turgan erkak va uning yonidagi qizil kiyimdagi yosh bola.

«Роналдо ўғлига ҳамма нарсани тайёр бермаганини билганимда, ўзим қаерда хато қилганимни тушундим», — деди у.

Хонанда қиз фарзанд ҳақида ҳам алоҳида тўхталиб, қизларини «жаннатларим» деб чақиришини, тўнғич қизини узатиш пайтида эса турмуш ўртоғидан ҳам кўпроқ кўз ёши тўкканини сўзлаб берди.

Анвар СобировРоналдуYouTubeЧотки ТВ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Озодбек Назарбеков ёш ижодкорнинг илтимосига кўра дуэт куйлади (видео)Озодбек Назарбеков ёш ижодкорнинг илтимосига кўра дуэт куйлади (видео)Бугун, 09:55Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида торт кесиш маросими (видео)Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида торт кесиш маросими (видео)Бугун, 09:37Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида келин-куёвнинг рақси эътибор марказида бўлди (видео)Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида келин-куёвнинг рақси эътибор марказида бўлди (видео)Бугун, 08:57Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактларЎзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактларБугун, 06:10Янги фильм суратга олиш жараёнида Жеки Чан қўлидан жароҳатлангани айтилмоқдаЯнги фильм суратга олиш жараёнида Жеки Чан қўлидан жароҳатлангани айтилмоқдаБугун, 05:55Машҳур актёр Абдуманнон Убайдуллаев 86 ёшида вафот этдиМашҳур актёр Абдуманнон Убайдуллаев 86 ёшида вафот этдиКеча, 23:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)