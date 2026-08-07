Google Chrome браузери маҳаллий сунъий интеллект учун янги шартларни эълон қилди

·45·Техно
Google Chrome браузери маҳаллий сунъий интеллект учун янги шартларни эълон қилди
Қисқача

Google компанияси Chrome браузеридаги маҳаллий сунъий интеллект моделларини юклаш учун қурилмада камида 20 гигабайт бўш жой бўлиши кераклигини маълум қилди. Chrome браузерида Gemini Нано каби локал нейротармоқлар генератив функсияларни бажаради, бироқ унинг ишлаши учун тахминан 4 гигабайт етарли бўлса-да, Google моделларни ўрнатиш ва янгилаш учун қўшимча жой талаб қилмоқда.

Google компанияси ўзининг Chrome браузери учун мўлжалланган маҳаллий сунъий интеллект моделларини юклаб олиш бўйича қатъий тизим талабларини расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, эндиликда браузер генератив функцияларни бажариш учун компьютерга нейротармоқларни автоматик ўрнатиши мумкин, би Бунинг учун қурилма хотирасида камида 20 гигабайт бўш жой бўлиши талаб этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда Chrome браузерида Gemini Нано каби локал нейротармоқлар турли генератив функцияларни бажариш учун фаол қўлланилмоқда. Аслида мазкур моделнинг ишлаши учун тахминан 4 гигабайт ҳажм етарли бўлса-да, Google захира сифатида нақ 20 гигабайт бўш жой талаб қилмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, қўшимча гигабайтлар моделларни ўрнатиш, уларни мунтазам янгилаб туриш ҳамда тизим компонентларининг барқарор ишлашини таъминлаш учун зарур.

Сунъий интеллект моделларини автоматик юклаб олиш жараёни компьютернинг аппарат имкониятлари ва унумдорлигини текширгандан сўнггина амалга оширилади. Шунингдек, фойдаланувчидан чекловларсиз барқарор интернет алоқаси талаб этилади. Агар қурилма кўрсатилган мезонларга жавоб бермаса, браузер сунъий интеллект файлларини юклаб олишни бошламайди.

Сунъий интеллект функцияларини қандай ўчириш мумкин?

Фойдаланувчилар хоҳишига кўра маҳаллий сунъий интеллект хизматларидан тўлиқ воз кечиш имконияти мавжуд. Chrome созламаларида махсус Он-девисе AI (ИИП қурилмада) деб номланган тугма тақдим этилган бўлиб, уни ўчириш орқали аллақачон юкланган моделлар бутунлай ўчириб ташланади ва янги файлларни автоматик юклаш жараёни тўхтатилади.

Агар фойдаланувчи келгусида бу функцияни яна фаоллаштирмоқчи бўлса, браузер қурилмани қайта текшириб, зарур файлларни ўзи юклаб олади. Шунингдек, Google мутахассислари сунъий интеллект моделларига тегишли файлларни қўлда ўчирмасликни қатъий тавсия қилмоқдалар. Сабаби, бундай усул автоматик юклаш механизмини тўхтата олмайди ва браузер уларни қайтадан юклаб олиши мумкин.

Ушбу созламалар ҳар бир фойдаланувчи ва қурилма учун алоҳида бошқарилади. Корпоратив компьютерларда эса маҳаллий моделлардан фойдаланиш жараёни қўшимча равишда Chrome Энтерприсе сиёсатлари орқали назорат қилинади. Компания вакилларининг таъкидлашича, келгусида ушбу тизим талаблари ўзгариши ҳам мумкин.

Google ChromeСунъий интеллектGemini НаноТехнологияларБраузер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиGalaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиБугун, 08:59OpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатдиOpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатдиБугун, 03:50Хитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушдиХитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушдиБугун, 03:26Рипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этдиРипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этдиБугун, 02:50Полша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилдиПолша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилдиБугун, 02:29Sony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқдаSony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқдаБугун, 02:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди