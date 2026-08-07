Google Chrome браузери маҳаллий сунъий интеллект учун янги шартларни эълон қилди
Google компанияси Chrome браузеридаги маҳаллий сунъий интеллект моделларини юклаш учун қурилмада камида 20 гигабайт бўш жой бўлиши кераклигини маълум қилди. Chrome браузерида Gemini Нано каби локал нейротармоқлар генератив функсияларни бажаради, бироқ унинг ишлаши учун тахминан 4 гигабайт етарли бўлса-да, Google моделларни ўрнатиш ва янгилаш учун қўшимча жой талаб қилмоқда.
Google компанияси ўзининг Chrome браузери учун мўлжалланган маҳаллий сунъий интеллект моделларини юклаб олиш бўйича қатъий тизим талабларини расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, эндиликда браузер генератив функцияларни бажариш учун компьютерга нейротармоқларни автоматик ўрнатиши мумкин, би Бунинг учун қурилма хотирасида камида 20 гигабайт бўш жой бўлиши талаб этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда Chrome браузерида Gemini Нано каби локал нейротармоқлар турли генератив функцияларни бажариш учун фаол қўлланилмоқда. Аслида мазкур моделнинг ишлаши учун тахминан 4 гигабайт ҳажм етарли бўлса-да, Google захира сифатида нақ 20 гигабайт бўш жой талаб қилмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, қўшимча гигабайтлар моделларни ўрнатиш, уларни мунтазам янгилаб туриш ҳамда тизим компонентларининг барқарор ишлашини таъминлаш учун зарур.
Сунъий интеллект моделларини автоматик юклаб олиш жараёни компьютернинг аппарат имкониятлари ва унумдорлигини текширгандан сўнггина амалга оширилади. Шунингдек, фойдаланувчидан чекловларсиз барқарор интернет алоқаси талаб этилади. Агар қурилма кўрсатилган мезонларга жавоб бермаса, браузер сунъий интеллект файлларини юклаб олишни бошламайди.
Сунъий интеллект функцияларини қандай ўчириш мумкин?Фойдаланувчилар хоҳишига кўра маҳаллий сунъий интеллект хизматларидан тўлиқ воз кечиш имконияти мавжуд. Chrome созламаларида махсус Он-девисе AI (ИИП қурилмада) деб номланган тугма тақдим этилган бўлиб, уни ўчириш орқали аллақачон юкланган моделлар бутунлай ўчириб ташланади ва янги файлларни автоматик юклаш жараёни тўхтатилади.
Агар фойдаланувчи келгусида бу функцияни яна фаоллаштирмоқчи бўлса, браузер қурилмани қайта текшириб, зарур файлларни ўзи юклаб олади. Шунингдек, Google мутахассислари сунъий интеллект моделларига тегишли файлларни қўлда ўчирмасликни қатъий тавсия қилмоқдалар. Сабаби, бундай усул автоматик юклаш механизмини тўхтата олмайди ва браузер уларни қайтадан юклаб олиши мумкин.
Ушбу созламалар ҳар бир фойдаланувчи ва қурилма учун алоҳида бошқарилади. Корпоратив компьютерларда эса маҳаллий моделлардан фойдаланиш жараёни қўшимча равишда Chrome Энтерприсе сиёсатлари орқали назорат қилинади. Компания вакилларининг таъкидлашича, келгусида ушбу тизим талаблари ўзгариши ҳам мумкин.
…