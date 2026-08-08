SpaceX Ҳинд океанидан 52 метрлик Starship камерасини чиқаришга уринмоқда

·83·Техно
SpaceX Ҳинд океанидан 52 метрлик Starship камерасини чиқаришга уринмоқда
Қисқача

SpaceX Ҳинд океанига қўнган узунлиги 52 метр бўлган Starship Шип 40 кемасини қирғоққа олиб чиқиш операциясини давом эттирмоқда. Мураккаб об-ҳаво, кучайган денгиз тўлқинлари ва кема габаритларининг катталиги сабабли қутқарув ишлари оғир кечмоқда, Илон Маск эса кемани сақлаб қолиш эҳтимоли ҳозирча юқори эмаслигини айтди.

Аэрокосмик гигант SpaceX компанияси навбатдаги синовдан сўнг Ҳинд океанига келиб қўнган улкан Starship кема-ракетасини қирғоққа олиб чиқиш бўйича мураккаб операцияни давом эттирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, узунлиги 52 метрни ташкил этувчи ушбу улкан конструкцияни эвакуация қилиш жараёни кутилганидек осон кечмаяпти ва мутахассислар қатор жиддий қийинчиликларга дуч келишмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, Starship Шип 40 деб номланган кема ўн учинчи синов парвозида қатнашган эди. Дастур тарихидаги энг муваффақиятли парвозлардан бири сифатида эътироф этилган ушбу синовда кема омон қолгани мутахассислар учун ҳам кутилмаган ҳолат бўлди, чунки олдинги турдаги ракеталар сувга қўниш вақтида портлаб кетган эди.

Қутқарув операциясидаги бош тўсиқлар

Ҳозирги вақтда SpaceX қидирув-эвакуация гуруҳи океандан кемани қирғоққа транспорт қилиш учун бор кучини сарфламоқда. Бироқ жараён мураккаб об-ҳаво шароитлари, кучайиб бораётган денгиз тўлқинлари ҳамда техниканинг ғоят улкан габаритлари сабабли ўта оғир кечмоқда. Мутахассислар 52 метрлик конструкцияни денгиздан ишончли тарзда илиб олиш ва уни ўнлаб ҳамда юзлаб километр масофадаги портга етказишда жиддий тўсиқларга дуч келишмоқда.

Компания раҳбари Илон Маск ижтимоий тармоқдаги саҳифасида мазкур жараёнга изоҳ берар экан, қутқарув ишлари ҳозирча кўнгилдагидек кетмаётганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, вазиятни ижобий баҳолаб бўлмайди ва кемани қутқариш эҳтимоли ҳозирча унчалик юқори эмас.

Келажакдаги модернизация учун қимматли маълумотлар

Шунга қарамай, мураккаб операция ўзининг ижобий натижаларини ҳам бермоқда. Илон Маскнинг таъкидлашича, мутахассислар кеманинг иссиқлик муҳофазаси экрани ҳамда двигателлари жойлашган ўта муҳим қисмларининг деталлашган суратларини муваффақиятли қўлга киритишган.

Олинган ушбу ноёб кадрлат ва суратлар келажакдаги Starship моделларини янада такомиллаштириш ҳамда уларнинг конструкциясини модернизация қилишда муҳим манба бўлиб хизмат қилади. SpaceX муҳандислари ушбу маълумотлар асосида келгуси синов парвозлари хавфсизлиги ва самарадорлигини оширишни режалаштирмоқда.

SpaceXStarshipИлон МаскКосмосРакета
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиGalaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиБугун, 08:59OpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатдиOpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатдиБугун, 03:50Хитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушдиХитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушдиБугун, 03:26Рипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этдиРипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этдиБугун, 02:50Полша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилдиПолша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилдиБугун, 02:29Sony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқдаSony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқдаБугун, 02:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди