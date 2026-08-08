SpaceX Ҳинд океанидан 52 метрлик Starship камерасини чиқаришга уринмоқда
SpaceX Ҳинд океанига қўнган узунлиги 52 метр бўлган Starship Шип 40 кемасини қирғоққа олиб чиқиш операциясини давом эттирмоқда. Мураккаб об-ҳаво, кучайган денгиз тўлқинлари ва кема габаритларининг катталиги сабабли қутқарув ишлари оғир кечмоқда, Илон Маск эса кемани сақлаб қолиш эҳтимоли ҳозирча юқори эмаслигини айтди.
Аэрокосмик гигант SpaceX компанияси навбатдаги синовдан сўнг Ҳинд океанига келиб қўнган улкан Starship кема-ракетасини қирғоққа олиб чиқиш бўйича мураккаб операцияни давом эттирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, узунлиги 52 метрни ташкил этувчи ушбу улкан конструкцияни эвакуация қилиш жараёни кутилганидек осон кечмаяпти ва мутахассислар қатор жиддий қийинчиликларга дуч келишмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, Starship Шип 40 деб номланган кема ўн учинчи синов парвозида қатнашган эди. Дастур тарихидаги энг муваффақиятли парвозлардан бири сифатида эътироф этилган ушбу синовда кема омон қолгани мутахассислар учун ҳам кутилмаган ҳолат бўлди, чунки олдинги турдаги ракеталар сувга қўниш вақтида портлаб кетган эди.
Қутқарув операциясидаги бош тўсиқларҲозирги вақтда SpaceX қидирув-эвакуация гуруҳи океандан кемани қирғоққа транспорт қилиш учун бор кучини сарфламоқда. Бироқ жараён мураккаб об-ҳаво шароитлари, кучайиб бораётган денгиз тўлқинлари ҳамда техниканинг ғоят улкан габаритлари сабабли ўта оғир кечмоқда. Мутахассислар 52 метрлик конструкцияни денгиздан ишончли тарзда илиб олиш ва уни ўнлаб ҳамда юзлаб километр масофадаги портга етказишда жиддий тўсиқларга дуч келишмоқда.
Компания раҳбари Илон Маск ижтимоий тармоқдаги саҳифасида мазкур жараёнга изоҳ берар экан, қутқарув ишлари ҳозирча кўнгилдагидек кетмаётганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, вазиятни ижобий баҳолаб бўлмайди ва кемани қутқариш эҳтимоли ҳозирча унчалик юқори эмас.
Келажакдаги модернизация учун қимматли маълумотларШунга қарамай, мураккаб операция ўзининг ижобий натижаларини ҳам бермоқда. Илон Маскнинг таъкидлашича, мутахассислар кеманинг иссиқлик муҳофазаси экрани ҳамда двигателлари жойлашган ўта муҳим қисмларининг деталлашган суратларини муваффақиятли қўлга киритишган.
Олинган ушбу ноёб кадрлат ва суратлар келажакдаги Starship моделларини янада такомиллаштириш ҳамда уларнинг конструкциясини модернизация қилишда муҳим манба бўлиб хизмат қилади. SpaceX муҳандислари ушбу маълумотлар асосида келгуси синов парвозлари хавфсизлиги ва самарадорлигини оширишни режалаштирмоқда.
…