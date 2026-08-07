Афсонавий Қуаке ўйини учун янги бепул қўшимча чиқди
Қуаке ўйинининг 30 йиллик юбилейи муносабати билан барча амалдаги эгалари учун компютер ва консолларда мутлақо бепул расмий ДЛК тақдим этилди. Давн оф те Мачине деб номланган қўшимча ид Софтваре студияси билан ҳамкорликда МачинеГамес жамоаси томонидан яратилган. У 19 та янги даража, янги душманлар ва қуроллар, шунингдек, Деатматч режими учун махсус харитани ўз ичига олади.
Афсонавий Қуаке видеоўйини ўзининг 30 йиллик юбилейи шарафига кенг кўламли расмий ва мутлақо бепул қўшимчага эга бўлди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, бу мухлислар лойиҳаси эмас, балки ид Софтваре студияси билан ҳамкорликда МачинеГамес жамоаси томонидан яратилган расмий ДЛК ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Давн оф те Мачине деб номланган ушбу қўшимча ўйинчиларга 19 та янги даражани тақдим этади. Шунингдек, кенгайтма доирасида фойдаланувчилар янги душманлар, қуроллар ва Деатматч режими учун махсус харитага эга бўлишади.
Ўйин жараёни ва янги механикаларЯнги ДЛК ўзининг ўзига хос даражалар тузилиши билан ажралиб туради. Хусусан, қўшимчада циклик даражалар структураси қўлланилган бўлиб, унда ҳозирги вақтда бажарилган ҳаракатлар келгусида ташриф буюриладиган ҳудудларни ўзгартириб юбориши мумкин.
Шу билан бирга, ўйинчилар илгари мавжуд бўлмаган йўналишлар, учрашувлар ва махфий сирларни очиб берувчи махсус руналарни йиғиб бориш имкониятига эга бўлишади. Бу эса ўйин жараёнини янада қизиқарли ва такрорий ўйнаш учун жозибали қилади.
…