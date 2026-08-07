Афсонавий Қуаке ўйини учун янги бепул қўшимча чиқди

·42·Техно
Афсонавий Қуаке ўйини учун янги бепул қўшимча чиқди
Қисқача

Қуаке ўйинининг 30 йиллик юбилейи муносабати билан барча амалдаги эгалари учун компютер ва консолларда мутлақо бепул расмий ДЛК тақдим этилди. Давн оф те Мачине деб номланган қўшимча ид Софтваре студияси билан ҳамкорликда МачинеГамес жамоаси томонидан яратилган. У 19 та янги даража, янги душманлар ва қуроллар, шунингдек, Деатматч режими учун махсус харитани ўз ичига олади.

Афсонавий Қуаке видеоўйини ўзининг 30 йиллик юбилейи шарафига кенг кўламли расмий ва мутлақо бепул қўшимчага эга бўлди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, бу мухлислар лойиҳаси эмас, балки ид Софтваре студияси билан ҳамкорликда МачинеГамес жамоаси томонидан яратилган расмий ДЛК ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Давн оф те Мачине деб номланган ушбу қўшимча ўйинчиларга 19 та янги даражани тақдим этади. Шунингдек, кенгайтма доирасида фойдаланувчилар янги душманлар, қуроллар ва Деатматч режими учун махсус харитага эга бўлишади.

Ўйин жараёни ва янги механикалар

Янги ДЛК ўзининг ўзига хос даражалар тузилиши билан ажралиб туради. Хусусан, қўшимчада циклик даражалар структураси қўлланилган бўлиб, унда ҳозирги вақтда бажарилган ҳаракатлар келгусида ташриф буюриладиган ҳудудларни ўзгартириб юбориши мумкин.

Шу билан бирга, ўйинчилар илгари мавжуд бўлмаган йўналишлар, учрашувлар ва махфий сирларни очиб берувчи махсус руналарни йиғиб бориш имкониятига эга бўлишади. Бу эса ўйин жараёнини янада қизиқарли ва такрорий ўйнаш учун жозибали қилади.

Мавжудлиги ва тарқатилиш шартлари

Мазкур қўшимча ўйиннинг барча амалдаги эгалари учун компьютерлар ва консолларда мутлақо бепул тақдим этилади. Ушбу юбилей янгиланиши афсонавий шоотер мухлисларига яна бир бор эски классик муҳитни янгича механикалар билан синаб кўриш имконини беради.

ҚуакеМачинеГамесИд СофтвареКомпьютер ўйинлариБепул ДЛК
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиGalaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиБугун, 08:59OpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатдиOpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатдиБугун, 03:50Хитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушдиХитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушдиБугун, 03:26Рипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этдиРипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этдиБугун, 02:50Полша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилдиПолша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилдиБугун, 02:29Sony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқдаSony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқдаБугун, 02:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди