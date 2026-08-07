Англия футбол ассоциацияси майдонлар атрофидаги қаттиқ деворларни тақиқлади
Англия футбол ассоциацияси кенг қамровли хавфсизлик таҳлилидан сўнг футбол майдонлари атрофида ғишт, блок ёки бетондан ясалган қаттиқ тўсиқлардан фойдаланишни тақиқлади. Қарор 21 ёшли Билли Вигар 2025-йил сентабр ойида ъЧичестер Ситйъ сафида ъWingате анд Финчлейга қарши ўйинда майдон четидаги тўсиққа урилиб, оғир бош мия жароҳатини олганидан кейин қабул қилинди.
Англия футбол ассоциацияси (ФА) ўтказилган кенг қамровли хавфсизлик таҳлилидан сўнг футбол майдонлари атрофида қаттиқ тўсиқ деворлардан фойдаланишни расман тақиқлади. Goal.com хабар беришича, мазкур муҳим қарор собиқ 'Арсенал' тарбияланувчиси Билли Вигар билан юз берган фожиали воқеадан кейин қабул қилинган ва футболчилар ҳаётини асрашга қаратилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, 21 ёшли футболчи 2025-йил сентябрь ойида 'Чичестер Ситй' сафида 'Wingате анд Финчлей' жамоасига қарши қуйи лигадаги баҳсда иштирок этаётиб, майдон четидаги тўсиққа урилиши оқибатида оғир бош мия жароҳатини олган эди. Ушбу мудҳиш воқеадан сўнг мустақил соғлиқни сақлаш ва хавфсизлик экспертлари 2026/27-йилги мавсум олдидан махсус текширув ўтказди.
Янги хавфсизлик талаблари ва инфратузилма ўзгаришлариМутахассислар хулосасига кўра, Миллий лига тизимидаги эркаклар мусобақалари (1–6-босқичлар) ҳамда Аёллар миллий лигаси (3–4-босқичлар) учрашувлари ўтказиладиган майдонлар атрофида ғишт, блок ёки бетондан ясалган қаттиқ тўсиқларга бундан буён йўл қўйилмайди. Ушбу қарор туфайли мамлакатдаги кўплаб клублар янги хавфсизлик мезонларига мослашиш учун ўз инфратузилмасини тубдан ўзгартиришига тўғри келади.
ФА расмий баёнотида таъкидланишича, мавжуд барча ғиштли, бетон ёки блокли тўсиқлар имкон қадар тезроқ олиб ташланиши шарт. Агар уларни конструктив сабабларга кўра бузиб ташлаш имкони бўлмаса, у ҳолда тўсиқлар махсус ҳимоя воситалари билан қопланиши талаб этилади. Мазкур талабларни бажариш муддатлари клублар зиммасига маълум бир масъулият юклайди.
Жамоатчилик босими ва олдини олиш чоралариШунга қарамай, ФА талаблар бажарилишига қадар хавфсизликни доимий баҳолаб бориш ва маълум муддат ичида зарур ўзгаришларни амалга ошириш режасига эга бўлган клубларга ҳозирча ўз ўйинларини давом эттиришга рухсат берди. Бу қарор футбол жамоатчилиги ҳамда мухлисларнинг узоқ йиллик талаб ва эътирозларидан сўнг қабул қилинди.
Билли Вигарнинг фожиали ўлимидан кейин мухлислар ва футболчилар томонидан майдон атрофидаги ғишт деворларни бутунлай тақиқлашни талаб қилувчи махсус петиция эълон қилинган бўлиб, у 4 мингдан ортиқ имзо тўплаган эди. Шунингдек, 2023-йил июн ойида ҳукумат ва Профессионал футболчилар ассоциацияси (ПФА) мамлакатдаги бошқарув органларига мурожаат йўллаб, ўйинчилар хавфсизлигига масъулият билан ёндашишни талаб қилган эди.
…