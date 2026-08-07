Англия футбол ассоциацияси майдонлар атрофидаги қаттиқ деворларни тақиқлади

·55·Спорт
Англия футбол ассоциацияси майдонлар атрофидаги қаттиқ деворларни тақиқлади
Қисқача

Англия футбол ассоциацияси кенг қамровли хавфсизлик таҳлилидан сўнг футбол майдонлари атрофида ғишт, блок ёки бетондан ясалган қаттиқ тўсиқлардан фойдаланишни тақиқлади. Қарор 21 ёшли Билли Вигар 2025-йил сентабр ойида ъЧичестер Ситйъ сафида ъWingате анд Финчлейга қарши ўйинда майдон четидаги тўсиққа урилиб, оғир бош мия жароҳатини олганидан кейин қабул қилинди.

Англия футбол ассоциацияси (ФА) ўтказилган кенг қамровли хавфсизлик таҳлилидан сўнг футбол майдонлари атрофида қаттиқ тўсиқ деворлардан фойдаланишни расман тақиқлади. Goal.com хабар беришича, мазкур муҳим қарор собиқ 'Арсенал' тарбияланувчиси Билли Вигар билан юз берган фожиали воқеадан кейин қабул қилинган ва футболчилар ҳаётини асрашга қаратилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, 21 ёшли футболчи 2025-йил сентябрь ойида 'Чичестер Ситй' сафида 'Wingате анд Финчлей' жамоасига қарши қуйи лигадаги баҳсда иштирок этаётиб, майдон четидаги тўсиққа урилиши оқибатида оғир бош мия жароҳатини олган эди. Ушбу мудҳиш воқеадан сўнг мустақил соғлиқни сақлаш ва хавфсизлик экспертлари 2026/27-йилги мавсум олдидан махсус текширув ўтказди.

Янги хавфсизлик талаблари ва инфратузилма ўзгаришлари

Мутахассислар хулосасига кўра, Миллий лига тизимидаги эркаклар мусобақалари (1–6-босқичлар) ҳамда Аёллар миллий лигаси (3–4-босқичлар) учрашувлари ўтказиладиган майдонлар атрофида ғишт, блок ёки бетондан ясалган қаттиқ тўсиқларга бундан буён йўл қўйилмайди. Ушбу қарор туфайли мамлакатдаги кўплаб клублар янги хавфсизлик мезонларига мослашиш учун ўз инфратузилмасини тубдан ўзгартиришига тўғри келади.

ФА расмий баёнотида таъкидланишича, мавжуд барча ғиштли, бетон ёки блокли тўсиқлар имкон қадар тезроқ олиб ташланиши шарт. Агар уларни конструктив сабабларга кўра бузиб ташлаш имкони бўлмаса, у ҳолда тўсиқлар махсус ҳимоя воситалари билан қопланиши талаб этилади. Мазкур талабларни бажариш муддатлари клублар зиммасига маълум бир масъулият юклайди.

Жамоатчилик босими ва олдини олиш чоралари

Шунга қарамай, ФА талаблар бажарилишига қадар хавфсизликни доимий баҳолаб бориш ва маълум муддат ичида зарур ўзгаришларни амалга ошириш режасига эга бўлган клубларга ҳозирча ўз ўйинларини давом эттиришга рухсат берди. Бу қарор футбол жамоатчилиги ҳамда мухлисларнинг узоқ йиллик талаб ва эътирозларидан сўнг қабул қилинди.

Билли Вигарнинг фожиали ўлимидан кейин мухлислар ва футболчилар томонидан майдон атрофидаги ғишт деворларни бутунлай тақиқлашни талаб қилувчи махсус петиция эълон қилинган бўлиб, у 4 мингдан ортиқ имзо тўплаган эди. Шунингдек, 2023-йил июн ойида ҳукумат ва Профессионал футболчилар ассоциацияси (ПФА) мамлакатдаги бошқарув органларига мурожаат йўллаб, ўйинчилар хавфсизлигига масъулият билан ёндашишни талаб қилган эди.

Англия футбол ассоциациясиБилли ВигарФутбол хавфсизлигиАрсеналТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Отажоновга чемпионлик жанги берилди: рақиб — Тожикистон вакилиОтажоновга чемпионлик жанги берилди: рақиб — Тожикистон вакилиБугун, 11:17Инфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиИнфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиБугун, 10:11Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Бугун, 10:07Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Бугун, 07:39Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Бугун, 07:29Умар Нурмагомедов Шанхайга йўл олмоқда: Жанг постери эълон қилинди!Умар Нурмагомедов Шанхайга йўл олмоқда: Жанг постери эълон қилинди!Бугун, 07:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)