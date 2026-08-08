Габриел Жезуснинг агенти Наполи билан боғлиқ трансфер миш-мишларига ойдинлик киритди
Габриел Жезуснинг агенти Жованни Бранчини Наполи билан футболчининг трансфери бўйича ҳеч қандай расмий ёки норасмий музокаралар ўтказилмаганини маълум қилди. Бранчинининг Наполи базасига ташрифи клуб бош мураббийи Массимилиано Аллегри билан боғлиқ бўлиб, у мураббийнинг ишидан хабар олиш ва уни қўллаб-қувватлаш учун келган.
Лондоннинг Арсенал клуби ҳужумчиси Габриел Жезуснинг келажаги сўнгги кунларда трансфер бозорининг энг кўп муҳокама қилинадиган мавзуларидан бирига айланди. Бунга бразилиялик футболчининг агенти Италиядаги Наполи клубининг мавсумолди йиғинида пайдо бўлгани сабаб бўлди. Goal.com хабар беришича, трансфер ойнасининг сўнгги босқичига кириб борилган бир пайтда, ушбу ташриф Италия ОАВ ва мухлислари орасида қизғин муҳокамаларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, жума куни кечқурун ҳужумчининг вакили Жованни Бранчини Наполи жамоасининг Кастель-ди-Сангродаги базасида, трибунада кўриниш берган. Габриел Жезуснинг Арсенал билан амалдаги шартномаси сўнгги 12 ойига киргани унинг келажагини янада мавҳумлаштирмоқда. 29 ёшли футболчи Микел Артета бошчилигидаги жамоанинг таркиб чуқурлиги учун муҳим ўйинчи бўлиб қолаётганига қарамай, унинг Шимолий Лондондаги истиқболи сўроқ остида қолмоқда.
Трансфер миш-мишлари ва Ромелу Лукаку омилиИталия нашрларининг тарқатган маълумотларига кўра, агар жамоанинг ҳужум чизиғида ўзгаришлар юз берса, Наполи клуби Габриел Жезусни асосий нишонлардан бири сифатида кўриб чиқаётган эди. Хусусан, жамоани тарк этиши мумкин бўлган футболчилар ўрнига бразилиялик ҳужумчи муқобил вариант сифатида тилга олинганди. Шунга қарамай, агент Жованни Бранчини тез фурсатда бу миш-мишларга барҳам беришга ҳаракат қилди ва ўзининг Италиядаги базага ташрифи сабабларини тушунтирди.
Тажрибали агентнинг сўзларига кўра, унинг Италияга келиши футболчининг трансферига эмас, балки бошқа шахсий ва профессионал муносабатларга боғлиқ. Гап шундаки, Бранчини айни пайтда Наполи бош мураббийи Массимилиано Аллегрининг ҳам вакили ҳисобланади. Унинг таъкидлашича, мазкур ташриф айнан собиқ Ювентус устози билан бўлган илиқ муносабатларга асосланган.
Агентнинг расмий баёноти ва келажакVideoinformazioni.com нашрига берган интервюсида Жованни Бранчини бу масалага тўғридан-тўғри ойдинлик киритди. Агент Аллегри билан мунтазам мулоқотда бўлиб туришини, бугунги ташрифи эса фақат мураббийнинг ишидан хабар олиш ва уни қўллаб-қувватлаш мақсадида амалга оширилганини билдирди. У Аллегри бажарилаётган ишдан мамнун эканини ва жамоа ҳақида ижобий фикрда эканини таъкидлади.
Жевзуснинг келажаги ҳақидаги саволга жавоб берар экан, агент футболчининг эҳтимолий трансфери бўйича раҳбарият ёки мураббийлар штаби билан ҳеч қандай расмий ёки норасмий музокаралар ўтказилмаганини қатъий таъкидлади. У Аллегри билан бўлган учрашувда бу мавзу умуман муҳокама қилинмаганини айтди.
Эслатиб ўтамиз, Габриел Жезус Манчестер Сити сафидан 2022-йилнинг ёзида Арсеналга кўчиб ўтган эди. У ўтган мавсумда жамоасига Премер-лига чемпионлигини қўлга киритишда ва Чемпионлар лигаси финалига қадар етиб боришда ўз ҳиссасини қўшган. Шунинг учун ҳам трансфер бозори очиқ турган бир пайтда унинг агенти ўз мижозининг келажаги ҳақидаги ортиқча шов-шувлардан қочишга ҳаракат қилмоқда.
…