Габриел Жезуснинг агенти Наполи билан боғлиқ трансфер миш-мишларига ойдинлик киритди

·63·Спорт
Габриел Жезуснинг агенти Наполи билан боғлиқ трансфер миш-мишларига ойдинлик киритди
Қисқача

Габриел Жезуснинг агенти Жованни Бранчини Наполи билан футболчининг трансфери бўйича ҳеч қандай расмий ёки норасмий музокаралар ўтказилмаганини маълум қилди. Бранчинининг Наполи базасига ташрифи клуб бош мураббийи Массимилиано Аллегри билан боғлиқ бўлиб, у мураббийнинг ишидан хабар олиш ва уни қўллаб-қувватлаш учун келган.

Лондоннинг Арсенал клуби ҳужумчиси Габриел Жезуснинг келажаги сўнгги кунларда трансфер бозорининг энг кўп муҳокама қилинадиган мавзуларидан бирига айланди. Бунга бразилиялик футболчининг агенти Италиядаги Наполи клубининг мавсумолди йиғинида пайдо бўлгани сабаб бўлди. Goal.com хабар беришича, трансфер ойнасининг сўнгги босқичига кириб борилган бир пайтда, ушбу ташриф Италия ОАВ ва мухлислари орасида қизғин муҳокамаларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, жума куни кечқурун ҳужумчининг вакили Жованни Бранчини Наполи жамоасининг Кастель-ди-Сангродаги базасида, трибунада кўриниш берган. Габриел Жезуснинг Арсенал билан амалдаги шартномаси сўнгги 12 ойига киргани унинг келажагини янада мавҳумлаштирмоқда. 29 ёшли футболчи Микел Артета бошчилигидаги жамоанинг таркиб чуқурлиги учун муҳим ўйинчи бўлиб қолаётганига қарамай, унинг Шимолий Лондондаги истиқболи сўроқ остида қолмоқда.

Трансфер миш-мишлари ва Ромелу Лукаку омили

Италия нашрларининг тарқатган маълумотларига кўра, агар жамоанинг ҳужум чизиғида ўзгаришлар юз берса, Наполи клуби Габриел Жезусни асосий нишонлардан бири сифатида кўриб чиқаётган эди. Хусусан, жамоани тарк этиши мумкин бўлган футболчилар ўрнига бразилиялик ҳужумчи муқобил вариант сифатида тилга олинганди. Шунга қарамай, агент Жованни Бранчини тез фурсатда бу миш-мишларга барҳам беришга ҳаракат қилди ва ўзининг Италиядаги базага ташрифи сабабларини тушунтирди.

Тажрибали агентнинг сўзларига кўра, унинг Италияга келиши футболчининг трансферига эмас, балки бошқа шахсий ва профессионал муносабатларга боғлиқ. Гап шундаки, Бранчини айни пайтда Наполи бош мураббийи Массимилиано Аллегрининг ҳам вакили ҳисобланади. Унинг таъкидлашича, мазкур ташриф айнан собиқ Ювентус устози билан бўлган илиқ муносабатларга асосланган.

Агентнинг расмий баёноти ва келажак

Videoinformazioni.com нашрига берган интервюсида Жованни Бранчини бу масалага тўғридан-тўғри ойдинлик киритди. Агент Аллегри билан мунтазам мулоқотда бўлиб туришини, бугунги ташрифи эса фақат мураббийнинг ишидан хабар олиш ва уни қўллаб-қувватлаш мақсадида амалга оширилганини билдирди. У Аллегри бажарилаётган ишдан мамнун эканини ва жамоа ҳақида ижобий фикрда эканини таъкидлади.

Жевзуснинг келажаги ҳақидаги саволга жавоб берар экан, агент футболчининг эҳтимолий трансфери бўйича раҳбарият ёки мураббийлар штаби билан ҳеч қандай расмий ёки норасмий музокаралар ўтказилмаганини қатъий таъкидлади. У Аллегри билан бўлган учрашувда бу мавзу умуман муҳокама қилинмаганини айтди.

Эслатиб ўтамиз, Габриел Жезус Манчестер Сити сафидан 2022-йилнинг ёзида Арсеналга кўчиб ўтган эди. У ўтган мавсумда жамоасига Премер-лига чемпионлигини қўлга киритишда ва Чемпионлар лигаси финалига қадар етиб боришда ўз ҳиссасини қўшган. Шунинг учун ҳам трансфер бозори очиқ турган бир пайтда унинг агенти ўз мижозининг келажаги ҳақидаги ортиқча шов-шувлардан қочишга ҳаракат қилмоқда.

Габриел ЖезусАрсеналНаполиТрансферларПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиИнфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиБугун, 10:11Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Бугун, 10:07Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Бугун, 07:39Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Бугун, 07:29Умар Нурмагомедов Шанхайга йўл олмоқда: Жанг постери эълон қилинди!Умар Нурмагомедов Шанхайга йўл олмоқда: Жанг постери эълон қилинди!Бугун, 07:22Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?Бугун, 07:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)