Норвегияда ўғлига ноодатий исм қўйган она қамоққа олинди
Норвегияда Кирсти Ларсен ўғлига Гешер исмини беришга рухсат ололмагани учун суд томонидан тахминан 1600 крона (168 АҚШ доллари) жаримага тортилди. Аёл бу исмни ўн учинчи фарзанди туғилишидан олдин тушида эшитган Бриж сўзининг ибронийча муқобили сифатида танлаган. Норвегия расмийлари Гешер исмини мамлакат учун ўта «ажнабий» деб топиб, боланинг келажакдаги ҳаётига салбий таъсир қилиши мумкинлигини билдирган.
Норвегияда кўп фарзандли она ўғлига танлаган ғайриоддий исм сабабли қамоқ жазосига тортилди. Бу ҳақда «РИА Новости» хабар тарқатди.
Маълум қилинишича, Кирсти Ларсен ўн учинчи фарзанди туғилишидан аввал туш кўрган. Унинг айтишича, тушида эшитилган овоз унга бўлажак ўғлини Бриж (Bridge — инглиз тилидан таржима қилинганда «кўприк») деб аташни тавсия қилган. Шундан сўнг аёл ушбу сўзнинг ибронийча муқобили бўлган Гешер исмини танлашга қарор қилган.
Бироқ Норвегия расмийлари болага мазкур исмни беришга рухсат бермаган. Уларга кўра, бу исм мамлакат учун ўта «ажнабий» ҳисобланади ва амалдаги қонунчиликка мувофиқ, боланинг келажакдаги ҳаётига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
Аёл эса қарорга рози бўлмаган ва уни суд орқали бекор қилишга уринган. Аммо суд унинг даъвосини рад этиб, тахминан 1600 крона (168 АҚШ доллари) миқдорида жарима белгилаган. Кирсти Ларсен эса жаримани тўлашдан бош тортган.
«Агар бу жаримани тўлаганимизда, айбимиз борлигини тан олган бўлардик», — деган аёл.
Жарима тўланмагани сабабли суд уни икки кунлик қамоқ жазоси билан алмаштирган.
Маълумот ўрнида, Норвегияда исм беришга оид қонунлар XIX асрда қабул қилинган бўлиб, улар давлат органларига боланинг келажагига зарар етказиши мумкин деб ҳисобланган ёки ноқулай деб топилган исмларни рад этиш ҳуқуқини беради.
…