Норвегияда ўғлига ноодатий исм қўйган она қамоққа олинди

·2.1K·Дунё
Норвегияда ўғлига ноодатий исм қўйган она қамоққа олинди
Қисқача

Норвегияда Кирсти Ларсен ўғлига Гешер исмини беришга рухсат ололмагани учун суд томонидан тахминан 1600 крона (168 АҚШ доллари) жаримага тортилди. Аёл бу исмни ўн учинчи фарзанди туғилишидан олдин тушида эшитган Бриж сўзининг ибронийча муқобили сифатида танлаган. Норвегия расмийлари Гешер исмини мамлакат учун ўта «ажнабий» деб топиб, боланинг келажакдаги ҳаётига салбий таъсир қилиши мумкинлигини билдирган.

Норвегияда кўп фарзандли она ўғлига танлаган ғайриоддий исм сабабли қамоқ жазосига тортилди. Бу ҳақда «РИА Новости» хабар тарқатди.

Маълум қилинишича, Кирсти Ларсен ўн учинчи фарзанди туғилишидан аввал туш кўрган. Унинг айтишича, тушида эшитилган овоз унга бўлажак ўғлини Бриж (Bridge — инглиз тилидан таржима қилинганда «кўприк») деб аташни тавсия қилган. Шундан сўнг аёл ушбу сўзнинг ибронийча муқобили бўлган Гешер исмини танлашга қарор қилган.

Бироқ Норвегия расмийлари болага мазкур исмни беришга рухсат бермаган. Уларга кўра, бу исм мамлакат учун ўта «ажнабий» ҳисобланади ва амалдаги қонунчиликка мувофиқ, боланинг келажакдаги ҳаётига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Аёл эса қарорга рози бўлмаган ва уни суд орқали бекор қилишга уринган. Аммо суд унинг даъвосини рад этиб, тахминан 1600 крона (168 АҚШ доллари) миқдорида жарима белгилаган. Кирсти Ларсен эса жаримани тўлашдан бош тортган.

«Агар бу жаримани тўлаганимизда, айбимиз борлигини тан олган бўлардик», — деган аёл.

Жарима тўланмагани сабабли суд уни икки кунлик қамоқ жазоси билан алмаштирган.

Маълумот ўрнида, Норвегияда исм беришга оид қонунлар XIX асрда қабул қилинган бўлиб, улар давлат органларига боланинг келажагига зарар етказиши мумкин деб ҳисобланган ёки ноқулай деб топилган исмларни рад этиш ҳуқуқини беради.

НорвегияКирсти ЛарсенРИА Новости
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Табиатнинг ғаройиб мўъжизаси: Амазонкадаги жингалак сочли ноёб қуш олимларни ҳам ҳайратга солдиТабиатнинг ғаройиб мўъжизаси: Амазонкадаги жингалак сочли ноёб қуш олимларни ҳам ҳайратга солдиБугун, 06:02Дубайдаги тиланчилик орқали топилган катта даромад тармоқларда кўпчиликнинг қизиқишини уйғотдиДубайдаги тиланчилик орқали топилган катта даромад тармоқларда кўпчиликнинг қизиқишини уйғотдиБугун, 05:48Итнинг кутилмаган сакраши аёлнинг 17 см қошиқ ютишига мажбур қилдиИтнинг кутилмаган сакраши аёлнинг 17 см қошиқ ютишига мажбур қилдиБугун, 05:42Болаликда акулалардан қўрққан Эмили танасига 106 та турли хил акула турини чиздириб Гиннеслар китобига кирдиБолаликда акулалардан қўрққан Эмили танасига 106 та турли хил акула турини чиздириб Гиннеслар китобига кирдиБугун, 05:37Бир йўловчининг гапи бутун самолёт эвакуациясига сабаб бўлдиБир йўловчининг гапи бутун самолёт эвакуациясига сабаб бўлдиБугун, 00:53Зилзила пайтида жарроҳлар беморни ўз таналари билан ҳимоя қилди (видео)Зилзила пайтида жарроҳлар беморни ўз таналари билан ҳимоя қилди (видео)Кеча, 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди