Зотак компанияси фойдаланувчига GeForce RTX 5090 видеокартасини совға қилди
Зотак компанияси бир йил давомида муаммоли GeForce RTX 4090 видеокартасини ишлатган ва уни кафолат бўйича тўрт марта сервис марказига юборган мижозга қўшимча тўловсиз GeForce RTX 5090 моделини берди. Мижознинг қурилмасида «ўлимнинг кўк экрани» (БСОД), қотиб қолиш ва тасвир артефактлари кузатилган. GeForce RTX 5090 учун Зотак атиги 30 кунлик кафолат белгилаган, бироқ компания бу қарорга изоҳ бермаган.
Технологиялар оламида камдан кам учрайдиган ва фойдаланувчини хурсанд қилган қизиқарли ҳолат юз берди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Зотак компанияси ўз мижозига муаммоли GeForce RTX 5090 флагман видеокартасини мутлақо бепул тақдим этди, ҳолбуки харидор аслида аввалги авлодга мансуб бошқа моделни кафолат бўйича таъмирлатиш учун топширган эди. Бундай саховат йирик техник брендлар томонидан ҳар доим ҳам қўлланавермайди ва у узоқ давом этган муаммолар ортидан юзага келди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Reddit платформасида Прудент_Eчидна1254 никли фойдаланувчи ўзининг бошидан кечирган воқеаси билан бўлишди. Унга кўра, харидор бир йил давомида GeForce RTX 4090 видеокартасининг ишлашидан қийналган. Ушбу қимматбаҳо ускуна мунтазам равишда тизимда «ўлимнинг кўк экрани» (БСОД) пайдо бўлишига, компьютернинг тўсатдан қотиб қолишига ҳамда тасвирда артефактлар чиқишига сабаб бўлган.
Тўрт марталик уриниш ва кафолат муддатиМуаммони бартараф этиш мақсадида фойдаланувчи ўз қурилмасини кафолат шартларига асосан тўрт марта сервис марказига юборишга мажбур бўлган. Охирги мурожаат эса уч йиллик кафолат муддати тугашига тахминан бир ой қолганда амалга оширилган. Фойдаланувчи навбатдаги таъмирлаш ҳам ҳеч қандай натижа бермаслигидан ва кафолат муддати тугагандан сўнг носозлик яна бошланишидан жиддий хавотир билдирган.
Тахминан ўттиз кундан сўнг у Зотак компаниясининг Америка бўлинмаси билан боғланиб, таъмирлаш жараёнининг ҳолати билан қизиққан. Мижознинг доимий мурожаатларидан чарчаган ёки вазиятни адолатли ҳал қилишга қарор қилган компания вакиллари чексиз таъмирлаш сиклини тўхтатишга қарор қилишди ва кутилмаган таклифни билдиришди.
Янги авлод флагмани ва унинг шартлариНатижада фойдаланувчи эски RTX 4090 моделининг таъмирланган нусхасини эмас, балки ҳеч қандай қўшимча тўловларсиз Nvidia компаниясининг энг сўнгги ва долзарб флагмани бўлган GeForce RTX 5090 видеокартасини қўлга киритди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ишлаб чиқарувчилар такрорий таъмирлаш муаммони бартараф этмаган ҳолларда баъзида шундай қадамлар ташлайди, бироқ бу стандарт амалиёт ҳисобланмайди.
Шунга қарамай, мазкур вазиятда кичик бир муҳим нуқта бор. Зотак янги тақдим этилган GeForce RTX 5090 видеокартасига атиги 30 кунлик кафолат муддатини белгилаган. Компания нима учун кафолат муддати бунчалик қисқа қилиб белгиланганига ҳеч қандай изоҳ бермаган. Reddit фойдаланувчилари бу ҳолатни турлича баҳолашди: айримлар қўллаб-қувватлаш хизматининг сахийлигини мақтаган бўлса, бошқалар мижоз тўрт марта овора бўлганига эътибор қаратди.
…