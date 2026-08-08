Зотак компанияси фойдаланувчига GeForce RTX 5090 видеокартасини совға қилди

·56·Техно
Зотак компанияси фойдаланувчига GeForce RTX 5090 видеокартасини совға қилди
Қисқача

Зотак компанияси бир йил давомида муаммоли GeForce RTX 4090 видеокартасини ишлатган ва уни кафолат бўйича тўрт марта сервис марказига юборган мижозга қўшимча тўловсиз GeForce RTX 5090 моделини берди. Мижознинг қурилмасида «ўлимнинг кўк экрани» (БСОД), қотиб қолиш ва тасвир артефактлари кузатилган. GeForce RTX 5090 учун Зотак атиги 30 кунлик кафолат белгилаган, бироқ компания бу қарорга изоҳ бермаган.

Технологиялар оламида камдан кам учрайдиган ва фойдаланувчини хурсанд қилган қизиқарли ҳолат юз берди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Зотак компанияси ўз мижозига муаммоли GeForce RTX 5090 флагман видеокартасини мутлақо бепул тақдим этди, ҳолбуки харидор аслида аввалги авлодга мансуб бошқа моделни кафолат бўйича таъмирлатиш учун топширган эди. Бундай саховат йирик техник брендлар томонидан ҳар доим ҳам қўлланавермайди ва у узоқ давом этган муаммолар ортидан юзага келди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Reddit платформасида Прудент_Eчидна1254 никли фойдаланувчи ўзининг бошидан кечирган воқеаси билан бўлишди. Унга кўра, харидор бир йил давомида GeForce RTX 4090 видеокартасининг ишлашидан қийналган. Ушбу қимматбаҳо ускуна мунтазам равишда тизимда «ўлимнинг кўк экрани» (БСОД) пайдо бўлишига, компьютернинг тўсатдан қотиб қолишига ҳамда тасвирда артефактлар чиқишига сабаб бўлган.

Тўрт марталик уриниш ва кафолат муддати

Муаммони бартараф этиш мақсадида фойдаланувчи ўз қурилмасини кафолат шартларига асосан тўрт марта сервис марказига юборишга мажбур бўлган. Охирги мурожаат эса уч йиллик кафолат муддати тугашига тахминан бир ой қолганда амалга оширилган. Фойдаланувчи навбатдаги таъмирлаш ҳам ҳеч қандай натижа бермаслигидан ва кафолат муддати тугагандан сўнг носозлик яна бошланишидан жиддий хавотир билдирган.

Тахминан ўттиз кундан сўнг у Зотак компаниясининг Америка бўлинмаси билан боғланиб, таъмирлаш жараёнининг ҳолати билан қизиққан. Мижознинг доимий мурожаатларидан чарчаган ёки вазиятни адолатли ҳал қилишга қарор қилган компания вакиллари чексиз таъмирлаш сиклини тўхтатишга қарор қилишди ва кутилмаган таклифни билдиришди.

Янги авлод флагмани ва унинг шартлари

Натижада фойдаланувчи эски RTX 4090 моделининг таъмирланган нусхасини эмас, балки ҳеч қандай қўшимча тўловларсиз Nvidia компаниясининг энг сўнгги ва долзарб флагмани бўлган GeForce RTX 5090 видеокартасини қўлга киритди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ишлаб чиқарувчилар такрорий таъмирлаш муаммони бартараф этмаган ҳолларда баъзида шундай қадамлар ташлайди, бироқ бу стандарт амалиёт ҳисобланмайди.

Шунга қарамай, мазкур вазиятда кичик бир муҳим нуқта бор. Зотак янги тақдим этилган GeForce RTX 5090 видеокартасига атиги 30 кунлик кафолат муддатини белгилаган. Компания нима учун кафолат муддати бунчалик қисқа қилиб белгиланганига ҳеч қандай изоҳ бермаган. Reddit фойдаланувчилари бу ҳолатни турлича баҳолашди: айримлар қўллаб-қувватлаш хизматининг сахийлигини мақтаган бўлса, бошқалар мижоз тўрт марта овора бўлганига эътибор қаратди.

ЗотакGeForce RTX 5090RTX 4090NvidiaТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиGalaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиБугун, 08:59OpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатдиOpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатдиБугун, 03:50Хитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушдиХитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушдиБугун, 03:26Рипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этдиРипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этдиБугун, 02:50Полша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилдиПолша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилдиБугун, 02:29Sony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқдаSony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқдаБугун, 02:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди