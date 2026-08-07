Энг ёмон эр қайси куни туғилган? Руҳшунослардан "антиқа" антирейтинг!

·245·Фойдали
Энг ёмон эр қайси куни туғилган? Руҳшунослардан "антиқа" антирейтинг!
Қисқача

Энг ёмон эрлар антирейтингида 1-ўринни 6, 15 ва 24-санада туғилган, уйдаги қулайликни устун қўйиб, дам олиш ва ялқовликни ёқтирадиган "диван қироллари" эгаллаган. 2-ўринга 5, 14 ва 23-санада туғилган киришимли, аммо ўта аразчи эркаклар, 3-ўринга 4, 13, 22 ва 31-санада туғилган доимий норози "минғирлоқлар", 4-ўринга 2, 11, 20 ва 29-санада туғилган драма қироли ва манипуляторлар, 5-ўринга эса 9, 18 ва 27-санада туғилган эмоционал беқарор эркаклар киритилган…

Кимдир оилавий ҳаётда ўта ялқов ва бепарво, бошқаси эса доимий минғирлаш ва эзмалик билан турмуш ўртоғининг асабини эговлайди. Нумерологлар ва оилавий психологлар эркакларнинг туғилган санасига қараб, уларнинг оилавий ҳаётдаги энг нозик ҳамда инжиқ томонларини очиб берувчи қизиқарли антирейтингни тузиб чиқишди.

Ушбу рўйхатни кўздан кечириб, жуфтингизнинг характеридаги баъзи сирларни фош этишингиз мумкин!

Энг ёмон эрлар антирейтинги (1-дан 9-ўрингача):

1-ўрин: 6, 15 ва 24-санада туғилганлар — "Диван қироллари"

Бу санада туғилган эркаклар уйдаги қулайликни ҳамма нарсадан устун қўйишади. Уларни дивандан турғизиш ва бирор фойдали ишга ундаш ҳақиқий машаққат. Уларнинг асосий хоббиси — дам олиш ва ялқовлик.

2-ўрин: 5, 14 ва 23-санада туғилганлар — Киришимли ва ўта аразчи

Улар ҳар ким билан тез чиқишиб кетаверади, аммо шу билан бирга жуда гиначи. Кичик бир гапдан аразлаб, кунлаб сукут сақлаши ва оилада совуқлик пайдо қилиши мумкин.

3-ўрин: 4, 13, 22 ва 31-санада туғилганлар — Доимий норози "минғирлоқлар"

Бу эркакларга ҳеч нарса ёқмайди. Уй иссиқ бўлса ҳам, таом ширин бўлса ҳам, улар албатта кичик бир хато топиб, кун бўйи минғирлаб юришга сабаб топишади.

4-ўрин: 2, 11, 20 ва 29-санада туғилганлар — Драма қироли ва манипулятор

Улар ўзини бечора кўрсатишни ва аёлини айбдордек ҳис қилдиришни жуда яхши уддалашади. Манипуляция уларнинг асосий "уроғи" бўлиб, психологик босим ўтказиш бўйича мутахассис ҳисобланишади.

5-ўрин: 9, 18 ва 27-санада туғилганлар — Эмоционал беқарор

Уларнинг кайфиятини олдиндан тахмин қилиб бўлмайди. Бир сонияда меҳрибон ва қувноқ бўлса, кейинги дақиқада асоссиз жаҳли чиқиб, портлаб кетиши мумкин.

6-ўрин: 7, 16 ва 25-санада туғилганлар — Ишончсиз ва бемаъни хаёлпарастлар

Бу санада туғилганлар тез-тез мантиқсиз хаёллар ёки ножоиз ишлар билан шуғулланиб, атрофдагиларни ҳайратда қолдиришади. Оилавий ҳаётда уларга суяниш ва тўлиқ ишониш анча қийин.

7-ўрин: 3, 12, 21 ва 30-санада туғилганлар — Қайсар ва ўта эзма

Фикрини ўзгартиришнинг умуман иложи йўқ. Агар улар бир нарсани нотўғри деб ҳисобласа, сизни соатлаб эзмалик билан ишонтиришга уринишади.

8-ўрин: 8, 17 ва 26-санада туғилганлар — Меҳнаткаш, муносабатларга вақти йўқ

Улар кун-у тун ишлайди. Уйда моддий фаровонлик бўлиши мумкин, аммо шахсий муносабатлар ва оилавий ҳордиқ учун уларда ҳеч қачон вақт топилмайди.

9-ўрин: 1, 10, 19 ва 28-санада туғилганлар — Жуда мукаммал (идеал)

Ҳамма нарсани аъло даражада бажаради. Саришта, масъулиятли ва мукаммал. Аммо айнан шу "мукаммаллиги" ва ҳаммадан шуни талаб қилиши билан жуфтининг асабига тегади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳаётингизни барбод қилувчи 20 турдаги "дўст": Улардан зудлик билан узоқлашинг!Ҳаётингизни барбод қилувчи 20 турдаги "дўст": Улардан зудлик билан узоқлашинг!Бугун, 13:5499% муаммодан халос қилади, дейилади: 9 та ҳаётий қоидалар!99% муаммодан халос қилади, дейилади: 9 та ҳаётий қоидалар!Бугун, 13:51"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг..."Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...Бугун, 13:19Инсонни 5 сонияда "ўқиш" сири: Психологлар тавсия этган 5 та оддий усулИнсонни 5 сонияда "ўқиш" сири: Психологлар тавсия этган 5 та оддий усулБугун, 08:27Муваффақиятни йўққа чиқарадиган 29 одат: сизда қайси бири бор?Муваффақиятни йўққа чиқарадиган 29 одат: сизда қайси бири бор?05.08, 05:58Нега аёллар эркаклардан кам маош олади? БМТ жавоб бердиНега аёллар эркаклардан кам маош олади? БМТ жавоб берди04.08, 22:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
Эркаклар фикрига кўра энг гўзал аёллар қандай бўлиши керак?
Эркаклар фикрига кўра энг гўзал аёллар қандай бўлиши керак?