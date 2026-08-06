Отасининг паспортига қора ручкада “ижод” қилган болакайнинг иши барчанинг диққатини тортди
Хитойда кичик бола отасининг паспортини қора ручка билан чизиб ташлаган. Унинг расмлари паспортдаги шахсий маълумотлар ва автоматик ўқиш қисм ини ёпиб қўйгани учун ҳужжат чегара назоратидан ўтишга яроқсиз ҳолга келган. Ота буни йўлга чиққанидан кейин пайқаб, сафарини давом эттира олмаган ва воқеани интернетга жойлаган. Ҳодиса миллионлаб фойдаланувчилар орасида муҳокама қилиниб, ота-оналар муҳим ҳужжатларни болалардан узоқроқ сақлаш кераклигини таъкидлаган.
Хитойда тарқалган воқеага кўра, кичик бола отасининг паспортини қора ручка билан чизиб ташлаган. Ҳужжат бола қўлига тушганидан кейин қисқа вақт ичида турли расмлар билан тўлиб кетган.
Ота паспортдаги ўзгаришни йўлга чиққанидан кейин кўргани айтилмоқда. Боланинг чизиқлари шахсий маълумотлар ва ҳужжатни автоматик ўқиш учун мўлжалланган қисмни ёпиб қўйган. Натижада паспорт чегара назоратидан ўтиш учун яроқсиз ҳолга келган.
Хабарларда эркак сафарини давом эттира олмагани ва бошидан ўтган ҳолатни интернетга жойлагани қайд этилган. Воқеа миллионлаб фойдаланувчилар орасида муҳокама қилинди.
Кўплаб ота-оналар бу ҳодисадан сўнг паспорт ва бошқа муҳим ҳужжатларни болалардан узоқроқ жойга қўйиш кераклигини ёзган.
…