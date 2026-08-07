Россиядаги даҳшатли ЙТҲ икки ўзбекистонликнинг умрига зомин бўлди

·173·Жамият
Россиядаги даҳшатли ЙТҲ икки ўзбекистонликнинг умрига зомин бўлди
Қисқача

Россиянинг Мордовия Республикасида содир бўлган ЙТ оқибатида икки нафар Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлди, яна уч нафари жароҳатланди. Фожиа 6 август куни Лямбир туманидаги Блохино қишлоғи яқинида, М-5 «Урал» автомагистралининг 180-километрида Спарк автомобили «МAZ» юк машинаси билан тўқнашиши натижасида юз берган. 1996 йилда туғилган А.П. ва 1997 йилда туғилган Б.А. воқеа жойида вафот этган, 2002 йилда туғилган А.П., 1989 йилда туғилган Б.А.

Россия ҳудудида содир бўлган оғир йўл-транспорт ҳодисаси икки нафар Ўзбекистон фуқаросининг ҳаётига зомин бўлди. Яна уч нафар юртдошимиз турли даражада жароҳат олиб, шифохонага ётқизилди. Бу ҳақда Ўзбекистоннинг Қозон шаҳридаги Бош консулхонаси маълум қилди.

Маълум қилинишича, фожиа 6 август куни Россиянинг Мордовия Республикаси, Лямбир туманига қарашли Блохино қишлоғи яқинидаги М-5 «Урал» автомагистралининг 180-километрида юз берган.

Дастлабки маълумотларга кўра, Ўзбекистон давлат рақами билан ҳаракатланаётган Spark енгил автомобили «МАЗ» русумли юк машинаси билан тўқнашган.

Оқибатда 1996 йилда туғилган А.П. ҳамда 1997 йилда туғилган Б.А. воқеа жойида ҳалок бўлган. Шунингдек, автомашинада бўлган яна уч нафар Ўзбекистон фуқароси — 2002 йилда туғилган А.П., 1989 йилда туғилган Б.А. ва 2006 йилда туғилган А.П. турли тан жароҳатлари билан Мордовия Республикаси Марказий клиник шифохонасига олиб борилган.

Бош консулхона маълумотига кўра, мазкур ҳолат дипломатик ваколатхона томонидан назоратга олинган. Консуллик маҳаллий ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар ва бошқа масъул ташкилотлар билан доимий алоқада бўлиб турибди.

Ҳозирда ҳалок бўлган фуқароларнинг жасадларини суд-тиббий экспертизаси якунланганидан сўнг Ўзбекистонга олиб келиш бўйича зарур расмийлаштириш ишлари амалга оширилмоқда.

Шу билан бирга, шифокорлар жароҳатланганларга керакли тиббий ёрдам кўрсатгани ва уларнинг шифохонадан жавоб берилгани маълум қилинди. Йўл-транспорт ҳодисасининг аниқ сабаблари бўйича Россия ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари томонидан тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

РоссияЎзбекистонҚозонМордовияСпарк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 20 минг долларлик «қабул» ваъдаси фош бўлди (видео)Тошкентда 20 минг долларлик «қабул» ваъдаси фош бўлди (видео)Бугун, 11:09Яккасаройда инсон ҳаётини қутқарган ходимлар тақдирландиЯккасаройда инсон ҳаётини қутқарган ходимлар тақдирландиБугун, 09:44Озодбек Назарбеков: "Қўшиқларимни айтавер, хоҳласанг клип ҳам чиқар" (видео)Озодбек Назарбеков: "Қўшиқларимни айтавер, хоҳласанг клип ҳам чиқар" (видео)Бугун, 09:20Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилдиКореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилдиБугун, 05:31Тошкентда коттеж савдосида товламачилик: ака-укалар қўлга олинди (видео)Тошкентда коттеж савдосида товламачилик: ака-укалар қўлга олинди (видео)Кеча, 21:44Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учрадиАбдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учрадиКеча, 20:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!