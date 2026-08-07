Ҳаётингизни барбод қилувчи 20 турдаги "дўст": Улардан зудлик билан узоқлашинг!

·136·Фойдали
Ҳаётингизни барбод қилувчи 20 турдаги "дўст": Улардан зудлик билан узоқлашинг!
Қисқача

Психология ва шахсий ўсиш мутахассислари руҳий саломатлик, карера ва шахсий ривожланишга зарар етказиши мумкин бўлган 20 турдаги токсик инсонни дўстлар рўйхатидан чиқаришни тавсия қилган. Улар қаторига доимий ёлғончи, хоин, ҳасадгўй, ғийбатчи, драма ишқибози, фойдаланувчи, сохта хайрихоҳ, нарсисс ва доим норози инсонлар киради.

Психологларнинг таъкидлашича, инсон атрофидаги энг яқин 5 нафар одамнинг ўртача акси ҳисобланади. Аммо баъзи "дўстлар" борки, улар билан муносабат ўрнатиш руҳий саломатлигингиз, карьерангиз ва шахсий ривожланишингизга жиддий путур етказади.

Психология ва шахсий ўсиш мутахассислари дўстлик руйхатидан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 20 турдаги токсик инсонлар тоифасини аниқлаб беришди.

Дўстлашиб бўлмайдиган 20 турдаги токсик инсонлар:

  1. Доимий ёлғончи — ҳақиқат у учун ҳеч қандай қийматга эга эмас. У билан самимий муносабат қуриб бўлмайди.

  2. Хоин (хиёнаткор) — манфаатдорлик ва ўзига фойдали бўлган пайтда сизни ўйламай сотиб юборади.

  3. Ҳасадгўй — сизнинг муваффақиятингиздан ичи қораланиб, муваффақиятларингиздан нафратланади.

  4. Ҳамма нарсани билувчи ва солиштирувчи — доим мусобақалашади: унда ҳамма нарса ё сиздан кўра ёмонроқ, ёки атайин яхшироқ кўрсатилади.

  5. Ғийбатчи — энг яқин сирларингизни ёнғиндек атрофдагиларга тарқатади.

  1. Драма ишқибози — доимий жанжал ва тартибсизлик (хаос) ичида яшайди, сизни ҳам шу муҳитга тортишга уринади.

  2. Фойдаланувчи — фақат бирор нарса, ёрдам ёки пул керак бўлгандагина пайдо бўлади.

  3. Сохта хайрихоҳ — юзингизга майин табассум қилади, аммо ичида ва орқангиздан мағлубиятингизни тилайди.

  4. Нарцисс (ўзига бино қўйган) — дунё фақат унинг атрофида айланади, деб ҳисоблайди ва фақат ўзи ҳақида ўйлайди.

  5. Доим норози — тўхтовсиз шикоятлари, салбий энергияси билан сизни руҳан ҳолдан тойдиради.

  1. Манипулятор — сизнинг ҳис-туйғуларингизни ўйнаб, сизни бошқариш учун ҳамма нарсани тескарига ағдаради.

  2. Мунофиқ (иккиюзламачи) — тилида бошқа гап, амалда ва ортингдан бутунлай бошқа иш.

  3. Ҳурматсиз инсон — сизни, вақтингизни ва туйғуларингизни мўлжалга олмайди ва ҳисоблашмайди.

  4. Мажбуриятлардан қочувчи — қийин дамда унга суяниб бўлмайди, масъулиятдан қочади.

  5. Пессимист (тушкунликка берилувчан) — ҳали бошлашингиздан олдин орзуларингизни барбод қилади ва иштиёқни сўндиради.

  1. Дангаса — барча оғир ишларни ва масъулиятни сиз қилишингизни кутиб яшайди.

  2. Айбловчи — ўз хатолари учун ҳеч қачон масъулиятни ўз бўйнига олмайди, доим бошқаларни айбдор қилади.

  3. Доимий "жабрдийда" — вазият қандай бўлишидан қатъи назар, ҳар доим ўзини жабр кўрган деб кўрсатади, аммо ҳеч қачон айбдор эмас.

  4. Ўйламасдан таваккал қилувчи — бебурд хатти-ҳаракатлари билан сизни хавфли ва нотўғри қарорлар томон судрайди.

  5. Чегараларни бузувчи — шахсий ҳудудингиз ва чегараларингизни зинҳор ҳурмат қилмайди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

99% муаммодан халос қилади, дейилади: 9 та ҳаётий қоидалар!99% муаммодан халос қилади, дейилади: 9 та ҳаётий қоидалар!Бугун, 13:51"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг..."Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...Бугун, 13:19Энг ёмон эр қайси куни туғилган? Руҳшунослардан "антиқа" антирейтинг!Энг ёмон эр қайси куни туғилган? Руҳшунослардан "антиқа" антирейтинг!Бугун, 08:27Инсонни 5 сонияда "ўқиш" сири: Психологлар тавсия этган 5 та оддий усулИнсонни 5 сонияда "ўқиш" сири: Психологлар тавсия этган 5 та оддий усулБугун, 08:27Муваффақиятни йўққа чиқарадиган 29 одат: сизда қайси бири бор?Муваффақиятни йўққа чиқарадиган 29 одат: сизда қайси бири бор?05.08, 05:58Нега аёллар эркаклардан кам маош олади? БМТ жавоб бердиНега аёллар эркаклардан кам маош олади? БМТ жавоб берди04.08, 22:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
Эркаклар фикрига кўра энг гўзал аёллар қандай бўлиши керак?
Эркаклар фикрига кўра энг гўзал аёллар қандай бўлиши керак?