Трампнинг UFCдаги икки севимли жангчиси маълум бўлди: Улар ким?

·31·Спорт
Трампнинг UFCдаги икки севимли жангчиси маълум бўлди: Улар ким?
Қисқача

Али Абдел-Азизнинг айтишича, Доналд Трамп UFC жангчилари орасида Жастин Гетжи ва Хабиб Нурмагомедовни алоҳида ҳурмат қилади. У бу хулосага Трампнинг Гетжи билан қарийб уч соат суҳбатлашгани ва Хабибнинг 29:0 рекорди ҳамда фаолиятини ёддан эслаганига асосланган. Гетжи 14 июн куни UFC Фреедом 250 турнирида Илия Топурияни техник нокаут билан мағлуб этиб, енгил вазн чемпионига айланган.

UFC’нинг энг таниқли менежерларидан бири Али Абдель-Азиз АҚШ президенти Дональд Трампнинг аралаш яккакураш оламида алоҳида ҳурмат қиладиган икки жангчиси номини айтди. Унинг таъкидлашича, бу рўйхатда амалдаги енгил вазн чемпиони Жастин Гэтжи ва UFC афсонаси Хабиб Нурмагомедов бор.

Эътиборлиси, Абдель-Азиз бу фикрни шунчаки тахмин сифатида айтмаган. Менежер яқинда Трамп ва Гэтжи ўртасидаги учрашувга гувоҳ бўлганини ва президентнинг жангчига муносабати унинг ўзида ҳам катта таассурот қолдирганини маълум қилди.

Трамп Гэтжи билан уч соат суҳбатлашган

Али Абдель-Азиз Pound 4 Pound подкастида сўзлар экан, уч ҳафта олдин Дональд Трамп Жастин Гэтжини шахсан таклиф қилгани ҳақида гапирди.

Менежернинг сўзларига кўра, улар қарийб уч соат суҳбатлашган.

Абдель-Азиз президентнинг Гэтжи билан қандай мулоқот қилганини кўриб ҳайратланганини, Трамп жангчининг шахсиятига қойил қолиши ва уни қаттиқ ҳурмат қилишини айтди. Кейин эса у ўз хулосасини билдирди: унинг фикрича, Трамп UFC жангчилари орасида энг кўп Гэтжи ва Хабиб Нурмагомедовни яхши кўради.

Бу, албатта, Трампнинг расмий рейтинги эмас — гап Абдель-Азизнинг шахсий кузатуви ва баҳоси ҳақида кетмоқда.

Трамп Гэтжини аввал ҳам «дўстим» деб атаган

Президент ва Жастин Гэтжи ўртасидаги илиқ муносабат аввал ҳам жамоатчилик олдида кўринган.

6 май куни Гэтжи бошқа UFC юлдузлари билан Овал кабинетда Трамп билан учрашганида президент уни «дўстим» деб атаган ва жангчининг услубини юқори баҳолаган. Трамп Гэтжининг оғир зарбаларни қабул қилиб ҳам жангни давом эттира олиш хусусиятига алоҳида эътибор қаратган.

Ўша учрашувда Али Абдель-Азиз ҳам иштирок этган. Суҳбат давомида Трамп менежердан Хабиб Нурмагомедов ҳақида сўраган ва уни «жуда алоҳида жангчи» сифатида тилга олган. Президент Хабибнинг 29 та жангда 29 та ғалабага эришганини ҳам эслаган.

Гэтжи Оқ уйда энг катта орзусига эришди

Жастин Гэтжининг Трамп билан муносабатига яна бир катта воқеа қўшилди.

14 июнь куни Оқ уйнинг Жанубий майдонида ўтказилган UFC Freedom 250 турнирида Гэтжи Илия Топурияга қарши енгил вазн чемпионлиги учун октагонга чиқди. Америкалик жангчи тўртинчи раунддан кейин рақиб бурчаги жангни тўхтатгач, техник нокаут билан ғалаба қозонди ва UFC’нинг тўлақонли енгил вазн чемпионига айланди.

37 ёшли Гэтжи учун бу фаолиятида етишмаётган энг катта соврин эди. UFC уни 2026 йилнинг биринчи ярмидаги энг яхши жангчиси сифатида ҳам биринчи ўринга қўйди.

Шу маънода Гэтжининг энг катта профессионал ғалабаларидан бири айнан Трамп президентлиги даврида Оқ уй ҳудудида содир бўлди.

Қизиғи, Трампнинг икки «севимлиси» ўзаро жанг қилган

Абдель-Азиз айтган икки исмни яна бир тарихий боғлиқлик бирлаштиради.

Хабиб Нурмагомедов профессионал фаолиятидаги сўнгги жангини айнан Жастин Гэтжига қарши ўтказган.

2020 йил октябрдаги UFC 254 турнирида Хабиб Гэтжини иккинчи раундда учбурчак усули билан таслим этди. Шундан кейин доғистонлик жангчи 29:0 рекорд билан фаолиятини якунлашини эълон қилди.

Демак, Абдель-Азиз талқини бўйича Трамп энг юқори баҳолайдиган икки UFC жангчиси бир пайтлар чемпионлик камари учун бир-бирига қарши турган.

Хабибнинг Трамп билан муносабати ҳам эътиборли

Хабиб 2020 йилдан бери профессионал жанг ўтказмаган бўлса-да, UFC тарихидаги энг машҳур спортчилардан бири бўлиб қолмоқда.

У фаолиятини 29 ғалаба ва бирорта ҳам мағлубиятсиз якунлаган, UFC енгил вазн чемпионлиги камарини уч марта муваффақиятли ҳимоя қилган ва кейинчалик UFC Шон-шараф залига киритилган.

Трампнинг май ойида Овал кабинетда Хабибни алоҳида эслаши ҳам Абдель-Азизнинг фикрини тушунтириши мумкин. Ўша мулоқотда президент унинг рекордини ёддан тилга олган ва Гэтжи билан ўтказган сўнгги жанги ҳақида ҳам гапирган.

Абдель-Азиз Гэтжига яна бир улкан жанг истамоқда

Менежернинг сўнгги чиқиши фақат Трамп ҳақида бўлмади.

Абдель-Азиз 37 ёшли Гэтжининг фаолияти охирлаб бораётганини ҳисобга олиб, унинг кейинги жанги максимал даражада катта бўлиши кераклигини айтди. У ҳатто Гэтжининг сўнгги рақиби ярим ўрта вазн чемпиони Ислом Махачев бўлиши мумкинлигини таклиф қилди. Абдель-Азиз ҳар икки жангчининг ҳам узоқ йиллик менежери ҳисобланади.

Ҳозирча бундай жанг тасдиқлангани йўқ. Аммо Гэтжининг Оқ уйда Топурияни мағлуб этиб чемпион бўлиши ва Трамп билан яқин мулоқоти унинг фаолиятидаги сўнгги босқични янада қизиқарли қилмоқда.

Абдель-Азизнинг гапига ишонилса, UFC’да юзлаб машҳур жангчилар бўлса-да, АҚШ президентининг алоҳида эътиборини қозонган икки исм бор — Жастин Гэтжи ва Хабиб Нурмагомедов.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Дональд ТрампЖастин ГейджиХабиб НурмагомедовАли Абдель-АзизЮФС
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус ярим ҳимояни кучайтириш учун Матиас Галарзани кузатмоқдаЮвентус ярим ҳимояни кучайтириш учун Матиас Галарзани кузатмоқдаБугун, 15:19Реал Мадрид ва Майкл Олисе трансфери атрофидаги вазият ойдинлашдиРеал Мадрид ва Майкл Олисе трансфери атрофидаги вазият ойдинлашдиБугун, 15:15Барселона Френки де Ёнгнинг қароридан норозиБарселона Френки де Ёнгнинг қароридан норозиБугун, 14:57Арсенал Мартин Субименди трансфери учун улкан нарх белгиладиАрсенал Мартин Субименди трансфери учун улкан нарх белгиладиБугун, 14:38Синдаров Гукешнинг заиф нуқтасини айтди: «Энг кучлисига тайёрман»Синдаров Гукешнинг заиф нуқтасини айтди: «Энг кучлисига тайёрман»Бугун, 14:25Ханси Флик Ферран Торрес трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиХанси Флик Ферран Торрес трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиБугун, 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)