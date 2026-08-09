Трампнинг UFCдаги икки севимли жангчиси маълум бўлди: Улар ким?
Али Абдел-Азизнинг айтишича, Доналд Трамп UFC жангчилари орасида Жастин Гетжи ва Хабиб Нурмагомедовни алоҳида ҳурмат қилади. У бу хулосага Трампнинг Гетжи билан қарийб уч соат суҳбатлашгани ва Хабибнинг 29:0 рекорди ҳамда фаолиятини ёддан эслаганига асосланган. Гетжи 14 июн куни UFC Фреедом 250 турнирида Илия Топурияни техник нокаут билан мағлуб этиб, енгил вазн чемпионига айланган.
UFC’нинг энг таниқли менежерларидан бири Али Абдель-Азиз АҚШ президенти Дональд Трампнинг аралаш яккакураш оламида алоҳида ҳурмат қиладиган икки жангчиси номини айтди. Унинг таъкидлашича, бу рўйхатда амалдаги енгил вазн чемпиони Жастин Гэтжи ва UFC афсонаси Хабиб Нурмагомедов бор.
Эътиборлиси, Абдель-Азиз бу фикрни шунчаки тахмин сифатида айтмаган. Менежер яқинда Трамп ва Гэтжи ўртасидаги учрашувга гувоҳ бўлганини ва президентнинг жангчига муносабати унинг ўзида ҳам катта таассурот қолдирганини маълум қилди.
Трамп Гэтжи билан уч соат суҳбатлашган
Али Абдель-Азиз Pound 4 Pound подкастида сўзлар экан, уч ҳафта олдин Дональд Трамп Жастин Гэтжини шахсан таклиф қилгани ҳақида гапирди.
Менежернинг сўзларига кўра, улар қарийб уч соат суҳбатлашган.
Абдель-Азиз президентнинг Гэтжи билан қандай мулоқот қилганини кўриб ҳайратланганини, Трамп жангчининг шахсиятига қойил қолиши ва уни қаттиқ ҳурмат қилишини айтди. Кейин эса у ўз хулосасини билдирди: унинг фикрича, Трамп UFC жангчилари орасида энг кўп Гэтжи ва Хабиб Нурмагомедовни яхши кўради.
Бу, албатта, Трампнинг расмий рейтинги эмас — гап Абдель-Азизнинг шахсий кузатуви ва баҳоси ҳақида кетмоқда.
Трамп Гэтжини аввал ҳам «дўстим» деб атаган
Президент ва Жастин Гэтжи ўртасидаги илиқ муносабат аввал ҳам жамоатчилик олдида кўринган.
6 май куни Гэтжи бошқа UFC юлдузлари билан Овал кабинетда Трамп билан учрашганида президент уни «дўстим» деб атаган ва жангчининг услубини юқори баҳолаган. Трамп Гэтжининг оғир зарбаларни қабул қилиб ҳам жангни давом эттира олиш хусусиятига алоҳида эътибор қаратган.
Ўша учрашувда Али Абдель-Азиз ҳам иштирок этган. Суҳбат давомида Трамп менежердан Хабиб Нурмагомедов ҳақида сўраган ва уни «жуда алоҳида жангчи» сифатида тилга олган. Президент Хабибнинг 29 та жангда 29 та ғалабага эришганини ҳам эслаган.
Гэтжи Оқ уйда энг катта орзусига эришди
Жастин Гэтжининг Трамп билан муносабатига яна бир катта воқеа қўшилди.
14 июнь куни Оқ уйнинг Жанубий майдонида ўтказилган UFC Freedom 250 турнирида Гэтжи Илия Топурияга қарши енгил вазн чемпионлиги учун октагонга чиқди. Америкалик жангчи тўртинчи раунддан кейин рақиб бурчаги жангни тўхтатгач, техник нокаут билан ғалаба қозонди ва UFC’нинг тўлақонли енгил вазн чемпионига айланди.
37 ёшли Гэтжи учун бу фаолиятида етишмаётган энг катта соврин эди. UFC уни 2026 йилнинг биринчи ярмидаги энг яхши жангчиси сифатида ҳам биринчи ўринга қўйди.
Шу маънода Гэтжининг энг катта профессионал ғалабаларидан бири айнан Трамп президентлиги даврида Оқ уй ҳудудида содир бўлди.
Қизиғи, Трампнинг икки «севимлиси» ўзаро жанг қилган
Абдель-Азиз айтган икки исмни яна бир тарихий боғлиқлик бирлаштиради.
Хабиб Нурмагомедов профессионал фаолиятидаги сўнгги жангини айнан Жастин Гэтжига қарши ўтказган.
2020 йил октябрдаги UFC 254 турнирида Хабиб Гэтжини иккинчи раундда учбурчак усули билан таслим этди. Шундан кейин доғистонлик жангчи 29:0 рекорд билан фаолиятини якунлашини эълон қилди.
Демак, Абдель-Азиз талқини бўйича Трамп энг юқори баҳолайдиган икки UFC жангчиси бир пайтлар чемпионлик камари учун бир-бирига қарши турган.
Хабибнинг Трамп билан муносабати ҳам эътиборли
Хабиб 2020 йилдан бери профессионал жанг ўтказмаган бўлса-да, UFC тарихидаги энг машҳур спортчилардан бири бўлиб қолмоқда.
У фаолиятини 29 ғалаба ва бирорта ҳам мағлубиятсиз якунлаган, UFC енгил вазн чемпионлиги камарини уч марта муваффақиятли ҳимоя қилган ва кейинчалик UFC Шон-шараф залига киритилган.
Трампнинг май ойида Овал кабинетда Хабибни алоҳида эслаши ҳам Абдель-Азизнинг фикрини тушунтириши мумкин. Ўша мулоқотда президент унинг рекордини ёддан тилга олган ва Гэтжи билан ўтказган сўнгги жанги ҳақида ҳам гапирган.
Абдель-Азиз Гэтжига яна бир улкан жанг истамоқда
Менежернинг сўнгги чиқиши фақат Трамп ҳақида бўлмади.
Абдель-Азиз 37 ёшли Гэтжининг фаолияти охирлаб бораётганини ҳисобга олиб, унинг кейинги жанги максимал даражада катта бўлиши кераклигини айтди. У ҳатто Гэтжининг сўнгги рақиби ярим ўрта вазн чемпиони Ислом Махачев бўлиши мумкинлигини таклиф қилди. Абдель-Азиз ҳар икки жангчининг ҳам узоқ йиллик менежери ҳисобланади.
Ҳозирча бундай жанг тасдиқлангани йўқ. Аммо Гэтжининг Оқ уйда Топурияни мағлуб этиб чемпион бўлиши ва Трамп билан яқин мулоқоти унинг фаолиятидаги сўнгги босқични янада қизиқарли қилмоқда.
Абдель-Азизнинг гапига ишонилса, UFC’да юзлаб машҳур жангчилар бўлса-да, АҚШ президентининг алоҳида эътиборини қозонган икки исм бор — Жастин Гэтжи ва Хабиб Нурмагомедов.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…