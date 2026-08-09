Барселона Френки де Ёнгнинг қароридан норози

·23·Спорт
Барселона Френки де Ёнгнинг қароридан норози
Қисқача

Барселона раҳбарияти Френки де Ёнгнинг клуб тиббий штаби тавсия қилган жарроҳлик амалиётини рад этаётганидан норози. Консерватив даволанишни давом эттирса, 29 ёшли футболчи яна тўрт ойдан олти ойгача майдонга туша олмайди. Унинг узоқ муддат сафдан чиқиши Ханси Фликнинг янги мавсум режалари ва жамоа марказидаги рақобатга таъсир қилмоқда.

Испаниянинг Барселона клуби раҳбарияти ярим ҳимоячи Френки де Ёнгнинг оёқ жароҳатини даволаш борасидаги қатъий позициясидан қаттиқ норози бўла бошлади. СПОРТ нашри хабар қилишича, нидерландиялик футболчи клуб тиббий штабининг жарроҳлик амалиётини ўтказиш ҳақидаги тавсияларини мутлақо рад этмоқда ва бу вазият томонлар ўртасида кескинлик келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган мавсумнинг ҳал қилувчи босқичидан буён майдонга тушмаётган 29 ёшли футболчи ҳозирча жисмоний ҳолатини яхшилаш белгиларини кўрсатмаяпти. Агар у консерватив даволаниш усулида қолса, яна камида тўрт ойдан олти ойгача бўлган муддатни яшил майдондан ташқарида ўтказишга мажбур бўлади. Клуб шифокорлари эса муаммони тўлиқ бартараф этишнинг ягона йўли сифатида операцияни кўрсатмоқда.

Тактика ва таркибдаги ўзгаришлар

Мазкур тиббий зиддият бош мураббий Ханси Фликнинг янги мавсум учун тузган тактик режаларига жиддий зарба бермоқда. Мураббий жамоанинг марказий чизиғини қайтадан шакллантираётган бир пайтда, муҳим ўйинчининг сафдан чиққани муаммоларни кўпайтирмоқда. Шунингдек, Камп Ноу офисларида футболчининг ўтган ойлардаги устувор вазифалари борасида ҳам норозилик кайфияти мавжуд.

Клубда де Ёнг ўтган мавсум охирида бор кучини Барселона учун эмас, балки Нидерландия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўришга қаратган деган фикрлар устунлик қилмоқда. Эслатиб ўтамиз, футболчи мавсумнинг сўнгги икки ўйинида иштирок этмай, дарҳол Роналд Куман бошчилигидаги терма жамоага қўшилиб кетган эди.

Рақобат ва трансфер режалари

Де Ёнгнинг йўқлиги ва унинг жароҳати давом этаётган бир пайтда, жамоада бошқа иқтидорли футболчиларнинг нуфузи ошиб борди. Марк Берналнинг порлаши ва Гавининг сафга қайтиши нидерландиялик футболчининг ҳимоядан ҳужумга ўтишдаги сўзсиз етакчилик мақомини хавф остига қўйди. Шу боис, унинг жамоадаги келажаги сўроқ остида қолмоқда.

Вазиятнинг яна бир нозик жиҳати Барцеломанинг Манчестер Сити юлдузи Родрини қўлга киритиш йўлидаги фаол ҳаракатлари билан боғлиқ. Испаниялик ярим ҳимоячи каталонияликларнинг таянч зонаси учун асосий нишони бўлиб турибди. Агар клуб молиявий фаир-плай чекловларини четлаб ўтиб, Родри билан шартнома имзоласа, бу де Ёнгнинг жамоадаги ўрнига бевосита таъсир кўрсатади ва марказий чизиқда жиддий рақобатни юзага келтиради.

БарселонаФренки де ЁнгЛа ЛигаФутбол янгиликлариХанси Флик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус ярим ҳимояни кучайтириш учун Матиас Галарзани кузатмоқдаЮвентус ярим ҳимояни кучайтириш учун Матиас Галарзани кузатмоқдаБугун, 15:19Реал Мадрид ва Майкл Олисе трансфери атрофидаги вазият ойдинлашдиРеал Мадрид ва Майкл Олисе трансфери атрофидаги вазият ойдинлашдиБугун, 15:15Трампнинг UFCдаги икки севимли жангчиси маълум бўлди: Улар ким?Трампнинг UFCдаги икки севимли жангчиси маълум бўлди: Улар ким?Бугун, 14:45Арсенал Мартин Субименди трансфери учун улкан нарх белгиладиАрсенал Мартин Субименди трансфери учун улкан нарх белгиладиБугун, 14:38Синдаров Гукешнинг заиф нуқтасини айтди: «Энг кучлисига тайёрман»Синдаров Гукешнинг заиф нуқтасини айтди: «Энг кучлисига тайёрман»Бугун, 14:25Ханси Флик Ферран Торрес трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиХанси Флик Ферран Торрес трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиБугун, 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)