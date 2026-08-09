Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан шартномани узайтирди
Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан 2032-йилнинг июнигача мўлжалланган янги шартномага имзо чекди. Унга Англия Премер-лигасидан, хусусан Арсенал томонидан жиддий қизиқиш билдирилганига қарамай, фаолиятини Мадридда давом эттиришни танлади. Бош мураббий Жак Моуринью Ференкваросга қарши 2:1 ҳисобидаги ўртоқлик учрашувидан сўнг шартнома узайтирилиши клуб барқарорлиги учун муҳим эканини таъкидлади.
Мадриднинг Реал клуби мухлислари учун узоқ кутилган ва муҳим воқелик юз берди. Бразилиялик юлдуз футболчи Винисиус Жуниор ўз келажагини қироллик клуби билан боғлаб, жамоа билан 2032-йилнинг июнигача мўлжалланган янги йирик шартномага имзо чекди. Бу қадам футболчи атрофидаги ойларча давом этган трансфер миш-мишларига ва спекуляцияларга якун ясади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, бразилиялик вингерга Англия Премер-лигасидан, хусусан Арсенал томонидан жиддий қизиқиш билдирилган эди. Лондонликлар уни Англиядаги энг кўп маош олувчи футболчига айлантиришга тайёр эканликларини билдирганига қарамай, футболчи фаолиятини Испания пойтахтида давом эттиришни маъқул кўрди. Бу қарор Мадрид клубининг келгуси йиллардаги барқарорлиги йўлидаги асосий қадамлардан бири сифатида баҳоланмоқда.
Жорий мавсумолди тайёргарлик ва Моуриньюнинг фикрлариРеал Мадрид бош мураббийи Жак Моуринью Ференкваросга қарши кечган ва 2:1 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган ўртоқлик учрашувидан сўнг ушбу шартноманинг аҳамиятини алоҳида таъкидлаб ўтди. Португалиялик мутахассис футболчининг жамоада қолишидан мамнунлигини яширмади.
Моуриньюнинг сўзларига кўра, шартноманинг янгиланиши нафақат футболчининг ўзи, балки бутун жамоа учун улкан бахт манбаидир. Мутахассис шартнома узайтирилиши клуб барқарорлигини таъминлашда устувор аҳамият касб этишини қайд этди.
Футболчиларнинг жисмоний ҳолати ва келгуси режаларШартнома янгиликлари фонида Винисиус Жуниор Будапештдаги баҳсда иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушди. Бироқ Моуринью ёзги жаҳон чемпионатидан кейин футболчининг ҳозирги жисмоний кондициясига баҳо берар экан, мухлислардан шошма-шартхаликка берилмасликни сўради.
"Вини жуда кам машғулот ўтказди. Мен ундан бугуноқ тўпни олиб, 50 метрга югуриб боришини ва гол уришини кутмагандим, чунки унинг оёқларида ҳали ҳорғинлик бор", — дея тушунтирди бош мураббий ўйиндан кейинги матбуот анжуманида. У футболчи келгуси ҳафтадан бошлаб янада яхши спорт формасига киришига ишонч билдирди.
Бернарду Силванинг дебютиМазкур ўртоқлик учрашуви яна бир таниқли янги футболчининг дебюти билан ёдда қолди. Бироқ Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига ҳам ўта очиқчасига баҳо бериб, унинг татилдан кейин ҳали тўлиқ тикланмаганини айтди.
Мураббийнинг фикрича, Бернарду таътил давомида ментал жиҳатдан тўлиқ дам олиб, жисмоний ишдан узилиб қолгани сабабли ҳозирда унинг кондицияси бироз паст даражада. Шунга қарамай, португалиялик ярим ҳимоячи жамоага майдон марказида ёки чуқурроқ позицияда тўп узатиш ва ўйинни ривожлантиришда катта фойда келтириши таъкидланди.
…