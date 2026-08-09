Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан шартномани узайтирди

·44·Спорт
Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан шартномани узайтирди
Қисқача

Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан 2032-йилнинг июнигача мўлжалланган янги шартномага имзо чекди. Унга Англия Премер-лигасидан, хусусан Арсенал томонидан жиддий қизиқиш билдирилганига қарамай, фаолиятини Мадридда давом эттиришни танлади. Бош мураббий Жак Моуринью Ференкваросга қарши 2:1 ҳисобидаги ўртоқлик учрашувидан сўнг шартнома узайтирилиши клуб барқарорлиги учун муҳим эканини таъкидлади.

Мадриднинг Реал клуби мухлислари учун узоқ кутилган ва муҳим воқелик юз берди. Бразилиялик юлдуз футболчи Винисиус Жуниор ўз келажагини қироллик клуби билан боғлаб, жамоа билан 2032-йилнинг июнигача мўлжалланган янги йирик шартномага имзо чекди. Бу қадам футболчи атрофидаги ойларча давом этган трансфер миш-мишларига ва спекуляцияларга якун ясади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, бразилиялик вингерга Англия Премер-лигасидан, хусусан Арсенал томонидан жиддий қизиқиш билдирилган эди. Лондонликлар уни Англиядаги энг кўп маош олувчи футболчига айлантиришга тайёр эканликларини билдирганига қарамай, футболчи фаолиятини Испания пойтахтида давом эттиришни маъқул кўрди. Бу қарор Мадрид клубининг келгуси йиллардаги барқарорлиги йўлидаги асосий қадамлардан бири сифатида баҳоланмоқда.

Жорий мавсумолди тайёргарлик ва Моуриньюнинг фикрлари

Реал Мадрид бош мураббийи Жак Моуринью Ференкваросга қарши кечган ва 2:1 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган ўртоқлик учрашувидан сўнг ушбу шартноманинг аҳамиятини алоҳида таъкидлаб ўтди. Португалиялик мутахассис футболчининг жамоада қолишидан мамнунлигини яширмади.

Моуриньюнинг сўзларига кўра, шартноманинг янгиланиши нафақат футболчининг ўзи, балки бутун жамоа учун улкан бахт манбаидир. Мутахассис шартнома узайтирилиши клуб барқарорлигини таъминлашда устувор аҳамият касб этишини қайд этди.

Футболчиларнинг жисмоний ҳолати ва келгуси режалар

Шартнома янгиликлари фонида Винисиус Жуниор Будапештдаги баҳсда иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушди. Бироқ Моуринью ёзги жаҳон чемпионатидан кейин футболчининг ҳозирги жисмоний кондициясига баҳо берар экан, мухлислардан шошма-шартхаликка берилмасликни сўради.

"Вини жуда кам машғулот ўтказди. Мен ундан бугуноқ тўпни олиб, 50 метрга югуриб боришини ва гол уришини кутмагандим, чунки унинг оёқларида ҳали ҳорғинлик бор", — дея тушунтирди бош мураббий ўйиндан кейинги матбуот анжуманида. У футболчи келгуси ҳафтадан бошлаб янада яхши спорт формасига киришига ишонч билдирди.

Бернарду Силванинг дебюти

Мазкур ўртоқлик учрашуви яна бир таниқли янги футболчининг дебюти билан ёдда қолди. Бироқ Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига ҳам ўта очиқчасига баҳо бериб, унинг татилдан кейин ҳали тўлиқ тикланмаганини айтди.

Мураббийнинг фикрича, Бернарду таътил давомида ментал жиҳатдан тўлиқ дам олиб, жисмоний ишдан узилиб қолгани сабабли ҳозирда унинг кондицияси бироз паст даражада. Шунга қарамай, португалиялик ярим ҳимоячи жамоага майдон марказида ёки чуқурроқ позицияда тўп узатиш ва ўйинни ривожлантиришда катта фойда келтириши таъкидланди.

Винисиус ЖуниорРеал МадридАрсеналЖак МоуриньюБернарду Силва
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Френки де Ёнгнинг қароридан норозиБарселона Френки де Ёнгнинг қароридан норозиБугун, 14:57Трампнинг UFCдаги икки севимли жангчиси маълум бўлди: Улар ким?Трампнинг UFCдаги икки севимли жангчиси маълум бўлди: Улар ким?Бугун, 14:45Арсенал Мартин Субименди трансфери учун улкан нарх белгиладиАрсенал Мартин Субименди трансфери учун улкан нарх белгиладиБугун, 14:38Синдаров Гукешнинг заиф нуқтасини айтди: «Энг кучлисига тайёрман»Синдаров Гукешнинг заиф нуқтасини айтди: «Энг кучлисига тайёрман»Бугун, 14:25Ханси Флик Ферран Торрес трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиХанси Флик Ферран Торрес трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиБугун, 14:17Арсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, Маркус Рэшфордни ўз сафига қўшиб олиши мумкинАрсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, Маркус Рэшфордни ўз сафига қўшиб олиши мумкинБугун, 13:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)