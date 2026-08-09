Арсенал Мартин Субименди трансфери учун улкан нарх белгилади

·42·Спорт
Арсенал Мартин Субименди трансфери учун улкан нарх белгилади
Қисқача

Арсенал Мартин Субимендини сотишга тўғри келган тақдирда, унинг трансфер нархини камида 90 миллион евро (77 миллион фунт стерлинг) этиб белгилади. Бруно Гимараеснинг 75 миллион фунт стерлинг эвазига жамоага келиши испаниялик ярим ҳимоячининг асосий таркибдаги мавқеини заифлаштирди. 28 ёшли футболчи мавсум охирида барқарорлигини йўқотиб, Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигасидаги муҳим учрашувларда захирада қолди.

Лондоннинг Арсенал клуби ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш йўлидаги фаол ҳаракатларини давом эттирмоқда. Жамоа бош мураббийи Микел Артета таркибни янада рақобатбардош қилиш мақсадида трансфер бозорида фаол иш олиб бормоқда ва бу ҳолат баъзи етакчи футболчиларнинг келажагини сўроқ остига қўймоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашри тарқатган маълумотларга кўра, Нюкасл Юнайтед сардори Бруно Гимараеснинг Лондон клубига келиб қўшилиши испаниялик ярим ҳимоячи Мартин Субимендининг жамоадаги мавқеини кескин ўзгартириб юборди. Бунгача асосий таркибдан жой олиб келган футболчи энди мураббий режасида аввалгидек кафолатланган мақомга эга эмас.

Эслатиб ўтамиз, Арсенал ёзги трансфер ойнасида Нюкасл сардори Бруно Гимараесни 75 миллион фунт стерлинг эвазига ўз сафига қўшиб олди. Шунингдек, Лондон клуби вингер Кристос Колис ҳамда дарвозабон Иллан Мелени ҳам трансфер қилган эди.

28 ёшли бразилиялик ярим ҳимоячи Арсенал сафида муҳим натижаларга эришишни мақсад қилган. Гимараес клуб расмий сайтига берган интервюсида фаолиятидаги энг юқори чўққига чиққанини ва жамоа билан совринлар ютишни исташини алоҳида таъкидлади.

Субименди атрофидаги вазият ва трансфер нархи

Бироқ бу юлдузли трансфер Мартин Субимендининг келажагини хавф остига қўйди. Ўтган ёзда Реал Соседад клубидан 60 миллион фунт стерлинг эвазига келган испаниялик футболчи мавсум охирига келиб барқарорликни йўқотиб қўйди. У Англия Премер-лигасидаги чемпионат пойгаси ва Чемпионлар лигаси доирасидаги PSJга қарши ҳал қилувчи баҳсда асосий таркибдан тушиб қолганди.

Вазиятдан хабардор бўлган Арсенал раҳбарияти агар футболчини сотишга тўғри келганда, унинг нархи камида 90 миллион евро (77 миллион фунт стерлинг) бўлишини даъво қилмоқда. Лондонликлар ўз футболчисини арзон нархда қўйиб юбориш ниятида эмас.

Европа грандлари қизиқиши

Субимендининг ноаниқ мақоми дарҳол Европанинг бир қатор топ-клубларини эътиборини тортди. Хусусан, Реал Мадрид испаниялик ярим ҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Қироллик клуби аввалроқ Родрини қўлга кирита олмагач, Субимендини муносиб муқобил сифатида баҳоламоқда.

Шунингдек, Челси бош мураббийи Хаби Алонсо ҳам бу курашда фаол иштирок этмоқда. Алонсо Реал Соседад ёшлар жамоасида бирга ишлаган шогирдини Стамфорд Бриджга олиб келишни истамоқда ва клуб раҳбариятини трансферни амалга оширишга ундамоқда. Ушбу икки гранд клубнинг рақобати Арсенал белгилаган юқори нархнинг қопланишига сабаб бўлиши мумкин.

АрсеналМартин СубимендиБруно ГимараесРеал МадридЧелси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус ярим ҳимояни кучайтириш учун Матиас Галарзани кузатмоқдаЮвентус ярим ҳимояни кучайтириш учун Матиас Галарзани кузатмоқдаБугун, 15:19Реал Мадрид ва Майкл Олисе трансфери атрофидаги вазият ойдинлашдиРеал Мадрид ва Майкл Олисе трансфери атрофидаги вазият ойдинлашдиБугун, 15:15Барселона Френки де Ёнгнинг қароридан норозиБарселона Френки де Ёнгнинг қароридан норозиБугун, 14:57Трампнинг UFCдаги икки севимли жангчиси маълум бўлди: Улар ким?Трампнинг UFCдаги икки севимли жангчиси маълум бўлди: Улар ким?Бугун, 14:45Синдаров Гукешнинг заиф нуқтасини айтди: «Энг кучлисига тайёрман»Синдаров Гукешнинг заиф нуқтасини айтди: «Энг кучлисига тайёрман»Бугун, 14:25Ханси Флик Ферран Торрес трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиХанси Флик Ферран Торрес трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиБугун, 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)