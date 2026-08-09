Арсенал Мартин Субименди трансфери учун улкан нарх белгилади
Арсенал Мартин Субимендини сотишга тўғри келган тақдирда, унинг трансфер нархини камида 90 миллион евро (77 миллион фунт стерлинг) этиб белгилади. Бруно Гимараеснинг 75 миллион фунт стерлинг эвазига жамоага келиши испаниялик ярим ҳимоячининг асосий таркибдаги мавқеини заифлаштирди. 28 ёшли футболчи мавсум охирида барқарорлигини йўқотиб, Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигасидаги муҳим учрашувларда захирада қолди.
Лондоннинг Арсенал клуби ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш йўлидаги фаол ҳаракатларини давом эттирмоқда. Жамоа бош мураббийи Микел Артета таркибни янада рақобатбардош қилиш мақсадида трансфер бозорида фаол иш олиб бормоқда ва бу ҳолат баъзи етакчи футболчиларнинг келажагини сўроқ остига қўймоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo нашри тарқатган маълумотларга кўра, Нюкасл Юнайтед сардори Бруно Гимараеснинг Лондон клубига келиб қўшилиши испаниялик ярим ҳимоячи Мартин Субимендининг жамоадаги мавқеини кескин ўзгартириб юборди. Бунгача асосий таркибдан жой олиб келган футболчи энди мураббий режасида аввалгидек кафолатланган мақомга эга эмас.
Эслатиб ўтамиз, Арсенал ёзги трансфер ойнасида Нюкасл сардори Бруно Гимараесни 75 миллион фунт стерлинг эвазига ўз сафига қўшиб олди. Шунингдек, Лондон клуби вингер Кристос Колис ҳамда дарвозабон Иллан Мелени ҳам трансфер қилган эди.
28 ёшли бразилиялик ярим ҳимоячи Арсенал сафида муҳим натижаларга эришишни мақсад қилган. Гимараес клуб расмий сайтига берган интервюсида фаолиятидаги энг юқори чўққига чиққанини ва жамоа билан совринлар ютишни исташини алоҳида таъкидлади.
Субименди атрофидаги вазият ва трансфер нархиБироқ бу юлдузли трансфер Мартин Субимендининг келажагини хавф остига қўйди. Ўтган ёзда Реал Соседад клубидан 60 миллион фунт стерлинг эвазига келган испаниялик футболчи мавсум охирига келиб барқарорликни йўқотиб қўйди. У Англия Премер-лигасидаги чемпионат пойгаси ва Чемпионлар лигаси доирасидаги PSJга қарши ҳал қилувчи баҳсда асосий таркибдан тушиб қолганди.
Вазиятдан хабардор бўлган Арсенал раҳбарияти агар футболчини сотишга тўғри келганда, унинг нархи камида 90 миллион евро (77 миллион фунт стерлинг) бўлишини даъво қилмоқда. Лондонликлар ўз футболчисини арзон нархда қўйиб юбориш ниятида эмас.
Европа грандлари қизиқишиСубимендининг ноаниқ мақоми дарҳол Европанинг бир қатор топ-клубларини эътиборини тортди. Хусусан, Реал Мадрид испаниялик ярим ҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Қироллик клуби аввалроқ Родрини қўлга кирита олмагач, Субимендини муносиб муқобил сифатида баҳоламоқда.
Шунингдек, Челси бош мураббийи Хаби Алонсо ҳам бу курашда фаол иштирок этмоқда. Алонсо Реал Соседад ёшлар жамоасида бирга ишлаган шогирдини Стамфорд Бриджга олиб келишни истамоқда ва клуб раҳбариятини трансферни амалга оширишга ундамоқда. Ушбу икки гранд клубнинг рақобати Арсенал белгилаган юқори нархнинг қопланишига сабаб бўлиши мумкин.
…