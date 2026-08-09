ТрашБенч муаллифи ЗимаКубе 2 тармоқ сақлаш қурилмасидан ўйин компьютерини ясади
ТрашБенч YouTube-канали муаллифи ЗимаКубе 2 тармоқ сақлаш қурилмасидан тўлақонли ўйин компютерини йиғди. У қурилманинг бўш PCIe 4.0 x16 уяси орқали корпус ташқарисига GeForce RTX 5060 видеокартасини улади. Натижада график унумдорлик айрим тестларда ўрнатилган график ядрога нисбатан деярли ўн баробаргача ошди. Тизим Тиме Спй бенчмаркида Коре i5-1235U процессори билан жиҳозланган қурилмалар орасида янги рекорд ўрнатди.
ТрашБенч YouTube-канали муаллифи оддий тармоқ сақлаш қурилмасидан (NAS) тўлақонли ўйин компьютерини йиғишга муваффақ бўлди ва шу билан бирга ўзига хос рекорд ўрнатди. Ixbt.com нашрининг ёзишича, ноодатий экспериментлар билан танилган блогер бу сафар замонавий жиҳозларни кутилмаган тарзда уйғунлаштиришга қарор қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Лойиҳанинг асосий қаҳрамони сифатида жорий йилнинг баҳорида бозорга чиққан янги ЗимаКубе 2 қурилмаси танланди. Мазкур NAS ихчамлиги ва имкониятлари билан эътиборни тортган бўлса-да, у ўйинлар учун мўлжалланмаган бўлиб, унга унча янги бўлмаган мобил Коре i5-1235U процессори ўрнатилган ва дискрет график карта умуман назарда тутилмаган эди.
Техник имкониятлар ва уланиш жараёниҚурилманинг асосий устунлиги сифатида унинг тизим платасида бўш PCIe 4.0 x16 уяси мавжудлиги қўл келди. Айнан шу интерфейсдан фойдаланган ҳолда тажрибали блогер NAS тизимига ташқи график картани улашга муваффақ бўлди. Корпус ичида эҳтиёт қисмлар учун жой ўта чеклангани сабабли, GeForce RTX 5060 видеокартаси корпусдан ташқарида ўрнатилди.
Мутахассислар таъкидлашича, назарий жиҳатдан бу ерда янада қувватлироқ видеокартадан фойдаланиш ҳам мумкин. Бироқ унчалик кучли бўлмаган Коре i5-1235U процессори ҳатто ўртача даражадаги замонавий 3D-карталар учун ҳам асосий тўсиқ — “тиқилинч” (боттленекк) ҳосил қилишини ёдда тутиш лозим.
Олинган натижалар ва рекордШунга қарамай, ўтказилган синовлар натижалари кутилганидан ҳам юқори бўлиб чиқди. Ўрнатилган ташқи график карта туфайли тизимнинг график унумдорлиги процессорнинг ўрнатилган график ядросига нисбатан бир неча баробар, айрим тестларда эса деярли ўн баробаргача ошди.
Хусусан, машҳур Тиме Спй бенчмарк тестида ушбу процессор билан жиҳозланган тизимлар орасида мутлақо янги рекорд ўрнатилди. Ушбу тажриба ихчам тармоқ қурилмаларини ҳам тўғри ёндашув ва қўшимча жиҳозлар ёрдамида жиддий ҳисоблаш платформасига айлантириш мумкинлигини амалда кўрсатиб берди.
…