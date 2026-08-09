ТрашБенч муаллифи ЗимаКубе 2 тармоқ сақлаш қурилмасидан ўйин компьютерини ясади

·41·Техно
ТрашБенч муаллифи ЗимаКубе 2 тармоқ сақлаш қурилмасидан ўйин компьютерини ясади
Қисқача

ТрашБенч YouTube-канали муаллифи ЗимаКубе 2 тармоқ сақлаш қурилмасидан тўлақонли ўйин компютерини йиғди. У қурилманинг бўш PCIe 4.0 x16 уяси орқали корпус ташқарисига GeForce RTX 5060 видеокартасини улади. Натижада график унумдорлик айрим тестларда ўрнатилган график ядрога нисбатан деярли ўн баробаргача ошди. Тизим Тиме Спй бенчмаркида Коре i5-1235U процессори билан жиҳозланган қурилмалар орасида янги рекорд ўрнатди.

ТрашБенч YouTube-канали муаллифи оддий тармоқ сақлаш қурилмасидан (NAS) тўлақонли ўйин компьютерини йиғишга муваффақ бўлди ва шу билан бирга ўзига хос рекорд ўрнатди. Ixbt.com нашрининг ёзишича, ноодатий экспериментлар билан танилган блогер бу сафар замонавий жиҳозларни кутилмаган тарзда уйғунлаштиришга қарор қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳанинг асосий қаҳрамони сифатида жорий йилнинг баҳорида бозорга чиққан янги ЗимаКубе 2 қурилмаси танланди. Мазкур NAS ихчамлиги ва имкониятлари билан эътиборни тортган бўлса-да, у ўйинлар учун мўлжалланмаган бўлиб, унга унча янги бўлмаган мобил Коре i5-1235U процессори ўрнатилган ва дискрет график карта умуман назарда тутилмаган эди.

Техник имкониятлар ва уланиш жараёни

Қурилманинг асосий устунлиги сифатида унинг тизим платасида бўш PCIe 4.0 x16 уяси мавжудлиги қўл келди. Айнан шу интерфейсдан фойдаланган ҳолда тажрибали блогер NAS тизимига ташқи график картани улашга муваффақ бўлди. Корпус ичида эҳтиёт қисмлар учун жой ўта чеклангани сабабли, GeForce RTX 5060 видеокартаси корпусдан ташқарида ўрнатилди.

Мутахассислар таъкидлашича, назарий жиҳатдан бу ерда янада қувватлироқ видеокартадан фойдаланиш ҳам мумкин. Бироқ унчалик кучли бўлмаган Коре i5-1235U процессори ҳатто ўртача даражадаги замонавий 3D-карталар учун ҳам асосий тўсиқ — “тиқилинч” (боттленекк) ҳосил қилишини ёдда тутиш лозим.

Олинган натижалар ва рекорд

Шунга қарамай, ўтказилган синовлар натижалари кутилганидан ҳам юқори бўлиб чиқди. Ўрнатилган ташқи график карта туфайли тизимнинг график унумдорлиги процессорнинг ўрнатилган график ядросига нисбатан бир неча баробар, айрим тестларда эса деярли ўн баробаргача ошди.

Хусусан, машҳур Тиме Спй бенчмарк тестида ушбу процессор билан жиҳозланган тизимлар орасида мутлақо янги рекорд ўрнатилди. Ушбу тажриба ихчам тармоқ қурилмаларини ҳам тўғри ёндашув ва қўшимча жиҳозлар ёрдамида жиддий ҳисоблаш платформасига айлантириш мумкинлигини амалда кўрсатиб берди.

ЗимаКубе 2ТрашБенчNASGeForce RTX 5060Ўйин компьютери
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мобил алоқасиз ишлайдиган Т-Эчо Кард коммуникатори тақдим этилдиМобил алоқасиз ишлайдиган Т-Эчо Кард коммуникатори тақдим этилдиБугун, 15:27Аирбус A350F янги юк самолёти муҳим синовдан муваффақиятли ўтдиАирбус A350F янги юк самолёти муҳим синовдан муваффақиятли ўтдиБугун, 14:58Samsung Galaxy З Фолд 8 чидамлилик синовидан ўтдиSamsung Galaxy З Фолд 8 чидамлилик синовидан ўтдиБугун, 14:28Intel Nova Лаке-С процессорлари учун ўта қувватли графикани тайёрламоқдаIntel Nova Лаке-С процессорлари учун ўта қувватли графикани тайёрламоқдаБугун, 13:21Меизу компанияси 80 ваттли янги Пандаер PTC16 қувватлаш мосламасини чиқардиМеизу компанияси 80 ваттли янги Пандаер PTC16 қувватлаш мосламасини чиқардиБугун, 12:26iQOO Z11 смартфони расмий суратларда намойиш этилдиiQOO Z11 смартфони расмий суратларда намойиш этилдиБугун, 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди