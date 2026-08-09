Райҳон Уласенова келини Азизахонга ширинлик едирди (видео)

·108·Маданият
Райҳон Уласенова келини Азизахонга ширинлик едирди (видео)
Қисқача

Райҳон Уласенова 7 август куни тўйи бўлиб ўтган ўғли Азизбек ва келини Азизахонни хонадонда кутиб олиб, қайнона-келин анъанасига кўра унга шоколад едирди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода тўй якунлангач, келин-куёвнинг хонадонга қайтган пайтидаги самимий лаҳзалар акс этган. Маросимни бошқарган Шаҳлохоним ширинликни биргаликда ейиш меҳр-оқибатни мустаҳкамлашини айтиб, Азизахонга шоколаднинг таъми бир умр оғзида қолишини тилади.

Актриса Райҳон Уласенованинг ўғли Азизбек ва келини Азизахоннинг 7 август куни тўйи бўлиб ўтди. Ҳашаматли тўйдан тарқалган чиройли лавҳалар ижтимоий тармоқларда кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолардан бирида тўй якунланиб, келин-куёв хонадонга қайтган пайтдаги самимий лаҳзалар акс этган. Уларни хонадонда Райҳон Уласенованинг ўзи кутиб олган.

Шу пайтда халқимиз орасида қадимдан сақланиб келаётган қайнона ва келин ўртасидаги ширинлик билан боғлиқ анъаналардан бири ҳам бажарилган. Маросимни Шаҳлохоним бошқариб, Райҳон Уласеновага келинига шоколад едиришни таклиф қилган.

Шаҳлохоним қўлига шоколад олиб, қайнона ва келин ўртасидаги меҳр-оқибат янада мустаҳкам бўлиши ниятида ширинликни биргаликда ейишларини айтган. Райҳон Уласенова ҳам бу ниятни бажонидил қабул қилиб, шоколаднинг бир учини оғзига олиб, иккинчи учини келинига едирган.

Шундан сўнг Шаҳлохоним келин Азизахонга қарата, “Қайнонангиз едирган ушбу шоколаднинг таъми оғзингизда бир умр қолсин”, дея чиройли тилак билдирган.

Самимиятга бой ушбу лаҳзалар ижтимоий тармоқларда илиқ кутиб олиниб, кўпчилик томонидан келин-куёвга яхши тилаклар йўлланган.

Райхон УласеноваАзизбекАзизахонШахлохоним
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Раъно Зокирова 57 ёшни қарши олди: ўғли ва келинидан кутилмаган совға (видео)Раъно Зокирова 57 ёшни қарши олди: ўғли ва келинидан кутилмаган совға (видео)Бугун, 12:40Райҳон Уласенованинг "келин салом" маросимидан чиройли лавҳалар (видео)Райҳон Уласенованинг "келин салом" маросимидан чиройли лавҳалар (видео)Бугун, 12:35“Дунё гўзали” Айшвария Рай 15 ёшли қизи билан кўриниш берди (видео)“Дунё гўзали” Айшвария Рай 15 ёшли қизи билан кўриниш берди (видео)Бугун, 12:10Бир кунда 1 миллиард сўмдан ортиқ: "Ўргимчак одам: Янги кун" Ўзбекистонда рекорд янгиландиБир кунда 1 миллиард сўмдан ортиқ: "Ўргимчак одам: Янги кун" Ўзбекистонда рекорд янгиландиБугун, 06:08BLACKPINK 10 ёшда: гуруҳ аъзолари 10 йиллигини ўзгача тадбир уюштириб нишонлашдиBLACKPINK 10 ёшда: гуруҳ аъзолари 10 йиллигини ўзгача тадбир уюштириб нишонлашдиБугун, 05:50Юлдуз Усмонова “Уммон”нинг Бухорода бекор қилинган концертига ўзининг кескин фикрларини билдирди (видео)Юлдуз Усмонова “Уммон”нинг Бухорода бекор қилинган концертига ўзининг кескин фикрларини билдирди (видео)Кеча, 19:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди
Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди