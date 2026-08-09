Ити билан бирга машқ қилган аёл интернетни забт этди
АҚШнинг Миссисипи штатида бир аёлнинг ити билан бирга машқ қилаётгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Видеода ит эгасига эргашиб, унинг спорт машқларини такрорлаётгани кўринади. Ғайриоддий лавҳа интернет фойдаланувчиларида қизиқиш уйғотиб, кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди. Томошабинлар итнинг эгаси билан бирга ҳаракат қилганини кулгили ва самимий ҳолат сифатида баҳолаган.
АҚШнинг Миссисипи штатида бир аёлнинг ўз ити билан бирга машқ қилаётгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.
Видеода аёл спорт машқларини бажараётган пайтда унинг ити ҳам эгасига эргашиб, ҳаракатларни такрорлаётгани кўринади. Ушбу ғайриоддий ҳолат ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг қизиқишига сабаб бўлган.
Одатда уй ҳайвонлари эгаларининг машғулотларига аралашиши кам учрайди. Аммо мазкур видеода итнинг машқ жараёнида фаол иштирок этгани тасвирланган.
Қизиқарли лавҳа қисқа вақт ичида интернет фойдаланувчилари орасида тарқалиб, кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди. Айниқса, итнинг эгаси билан бирга ҳаракат қилаётгани томошабинларга кулгили ва самимий таассурот қолдирган.
…