Ханси Флик Ферран Торрес трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирди
Барселона бош мураббийи Ханси Флик Ферран Торреснинг PSJга ўтиши мумкинлиги ҳақидаги хабарларга қўшимча маълумотга эга эмаслигини айтди. У футболчиларнинг таътили ва шартнома музокараларига ҳурмат билан ёндашишини, ҳозир эса мавсумолди тайёргарлик ҳамда мавжуд футболчилар билан ишлашга эътибор қаратаётганини билдирди.
Каталониянинг Барселона клуби бош мураббийи Ханси Флик жамоа ҳужумчиси Ферран Торреснинг келажаги ва Парижнинг PSJ клубига ўтиши мумкинлиги ҳақидаги хабарларга изоҳ берди. Goal.com хабар беришича, германиялик мутахассис ҳозирда мавсумолди тайёргарлик ва жамоадаги мавжуд футболчилар билан ишлашга эътибор қаратаётганини таъкидлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда 26 ёшли испаниялик футболчининг клуб билан амалдаги шартномаси якуний йилига кириб бормоқда. Матбуотда тарқалган хабарларга кўра, Торрес Франция грандига қўшилиш истагини билдирган ва шахсий шартнома шартлари бўйича келишувга эришган. Шунга қарамай, раҳбарият молиявий аҳволни яхшилаш ва таркибни мувозанатга келтириш учун келадиган таклифларни кўриб чиқишга мажбур бўлиши мумкин.
Флик ва Роналд Араужонинг Ливерпулга трансфериУдинедаги мавсумолди ўйиндан сўнг журналистларнинг саволларига жавоб берар экан, Ханси Флик футболчининг таътиллари ва шартнома музокараларига ҳурмат билан ёндашишини билдирди. У ўз сўзида: "Мен ўйинчиларнинг таътилини ҳурмат қиламан ва менда қўшимча маълумот йўқ", дея қисқа жавоб қайтарди.
Шунингдек, матбуот анжуманида ҳимоячи Роналд Араужонинг келажаги ҳам муҳокама марказида бўлди. Уругвайлик футболчи мавсум охиригача ижара асосида Ливерпул жамоасига ўтишга яқин турибди. Флик ҳимоячининг жисмоний ҳолати ва тезлигига юқори баҳо бериб, унинг янги чақирув излаётганини истисно қилмади.
Трансфер бозоридаги вазият ва келгусидаги режаларГерманиялик мураббий ўз сўзида жамоани кучайтириш устида ишлаш давом этишини, бироқ трансфер бозорида шошма-шошарликка йўл қўймаслик муҳимлигини алоҳида таъкидлади. Унинг фикрича, жорий мавсумолди тайёргарлиги халқаро мажбуриятлар туфайли одатдагидан ўзгача кечмоқда.
"Биз доимо жамоани яхшилаш ва керакли ўйинчиларни жалб қилиш ҳақида гаплашамиз, аммо бозорда вазмин бўлишимиз шарт", деди Флик. Шунингдек, у халқаро танаффусга қадар жамоа тўлиқ 100 фоизлик имконият билан ҳаракат қила олмаслигини ва мавжуд кадрлар билан ишлашни давом эттиришларини қўшимча қилди.
…