Ханси Флик Ферран Торрес трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирди

·36·Спорт
Ханси Флик Ферран Торрес трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирди
Қисқача

Барселона бош мураббийи Ханси Флик Ферран Торреснинг PSJга ўтиши мумкинлиги ҳақидаги хабарларга қўшимча маълумотга эга эмаслигини айтди. У футболчиларнинг таътили ва шартнома музокараларига ҳурмат билан ёндашишини, ҳозир эса мавсумолди тайёргарлик ҳамда мавжуд футболчилар билан ишлашга эътибор қаратаётганини билдирди.

Каталониянинг Барселона клуби бош мураббийи Ханси Флик жамоа ҳужумчиси Ферран Торреснинг келажаги ва Парижнинг PSJ клубига ўтиши мумкинлиги ҳақидаги хабарларга изоҳ берди. Goal.com хабар беришича, германиялик мутахассис ҳозирда мавсумолди тайёргарлик ва жамоадаги мавжуд футболчилар билан ишлашга эътибор қаратаётганини таъкидлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда 26 ёшли испаниялик футболчининг клуб билан амалдаги шартномаси якуний йилига кириб бормоқда. Матбуотда тарқалган хабарларга кўра, Торрес Франция грандига қўшилиш истагини билдирган ва шахсий шартнома шартлари бўйича келишувга эришган. Шунга қарамай, раҳбарият молиявий аҳволни яхшилаш ва таркибни мувозанатга келтириш учун келадиган таклифларни кўриб чиқишга мажбур бўлиши мумкин.

Флик ва Роналд Араужонинг Ливерпулга трансфери

Удинедаги мавсумолди ўйиндан сўнг журналистларнинг саволларига жавоб берар экан, Ханси Флик футболчининг таътиллари ва шартнома музокараларига ҳурмат билан ёндашишини билдирди. У ўз сўзида: "Мен ўйинчиларнинг таътилини ҳурмат қиламан ва менда қўшимча маълумот йўқ", дея қисқа жавоб қайтарди.

Шунингдек, матбуот анжуманида ҳимоячи Роналд Араужонинг келажаги ҳам муҳокама марказида бўлди. Уругвайлик футболчи мавсум охиригача ижара асосида Ливерпул жамоасига ўтишга яқин турибди. Флик ҳимоячининг жисмоний ҳолати ва тезлигига юқори баҳо бериб, унинг янги чақирув излаётганини истисно қилмади.

Трансфер бозоридаги вазият ва келгусидаги режалар

Германиялик мураббий ўз сўзида жамоани кучайтириш устида ишлаш давом этишини, бироқ трансфер бозорида шошма-шошарликка йўл қўймаслик муҳимлигини алоҳида таъкидлади. Унинг фикрича, жорий мавсумолди тайёргарлиги халқаро мажбуриятлар туфайли одатдагидан ўзгача кечмоқда.

"Биз доимо жамоани яхшилаш ва керакли ўйинчиларни жалб қилиш ҳақида гаплашамиз, аммо бозорда вазмин бўлишимиз шарт", деди Флик. Шунингдек, у халқаро танаффусга қадар жамоа тўлиқ 100 фоизлик имконият билан ҳаракат қила олмаслигини ва мавжуд кадрлар билан ишлашни давом эттиришларини қўшимча қилди.

БарселонаХанси ФликФерран ТорресРоналд АраужоТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус ярим ҳимояни кучайтириш учун Матиас Галарзани кузатмоқдаЮвентус ярим ҳимояни кучайтириш учун Матиас Галарзани кузатмоқдаБугун, 15:19Реал Мадрид ва Майкл Олисе трансфери атрофидаги вазият ойдинлашдиРеал Мадрид ва Майкл Олисе трансфери атрофидаги вазият ойдинлашдиБугун, 15:15Барселона Френки де Ёнгнинг қароридан норозиБарселона Френки де Ёнгнинг қароридан норозиБугун, 14:57Трампнинг UFCдаги икки севимли жангчиси маълум бўлди: Улар ким?Трампнинг UFCдаги икки севимли жангчиси маълум бўлди: Улар ким?Бугун, 14:45Арсенал Мартин Субименди трансфери учун улкан нарх белгиладиАрсенал Мартин Субименди трансфери учун улкан нарх белгиладиБугун, 14:38Синдаров Гукешнинг заиф нуқтасини айтди: «Энг кучлисига тайёрман»Синдаров Гукешнинг заиф нуқтасини айтди: «Энг кучлисига тайёрман»Бугун, 14:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)