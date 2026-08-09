Samsung Galaxy З Фолд 8 чидамлилик синовидан ўтди

·58·Техно
Samsung Galaxy З Фолд 8 чидамлилик синовидан ўтди
Қисқача

Samsung Galaxy З Фолд 8 ЖеррйРигЕверйтинг ўтказган чидамлилик синовидан муваффақиятли ўтиб, жисмоний таъсирларга юқори мустаҳкамлик кўрсатди. IP48 стандартига эга қурилма шарнир механизмига кўп миқдорда қум солинганида ҳам ишлашда давом этди. Бироқ ички эгилувчан AMOLED-дисплей юмшоқ пластмасса қопламаси сабаб осон чизилди. Қалинлиги 4,5 миллиметр бўлган корпус тескари томонга эгилганда сезиларли деформацияга учради, аммо бутунлай синмади.

Замонамиздаги энг илғор буклама телефонлардан бири бўлган Samsung Galaxy З Фолд 8 таниқли блогер ЖеррйРигEверйтинг томонидан ўтказилган шафқатсиз чидамлилик синовларидан муваффақиятли ўтди. Ixbt.com маълумотига кўра, жуда юпқа корпус ва мураккаб конструкцияга қарамай, флагман жисмоний таъсирларга нисбатан юқори мустаҳкамлик кўрсатиб, мутахассисларни ҳайратда қолдирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, буклама қурилмалар учун чанг ва қум зарралари ҳамиша асосий муаммо бўлиб келган. Янги модел IP48 стандартидаги сувдан ҳимояга эга бўлса-да, майда заррачалардан тўлиқ беркирилмаган. Синов жараёнида қурилманинг шарнир механизмига махсус кўп миқдорда қум солиб юборилди. Бироқ, кутилмаганда, механизм ишдан чиқмади ва ўз вазифасини бажаришда давом этди.

Мустаҳкамлик ва заиф жиҳатлар

Қурилманинг ички эгилувчан AMOLED-дисплейи энг нозик қисм бўлиб қолаётгани синовда ўз тасдиқини топди. Унинг сирти оддий ойналарга қараганда осонроқ чизиладиган юмшоқ пластмасса қоплама билан ҳимояланган. Экран остидаги янги Флех Титаниум қатламлари конструкциянинг умумий қаттиқлигини сезиларли даражада оширса-да, сиртни механик шикастланишлардан тўлақонли асрай олмайди.

Синовнинг энг кулминацион нуқтаси буклама смартфонни қарама-қарши томонга эгишга уриниш бўлди. Маълум бўлишича, очиқ ҳолатдаги корпус қалинлиги атиги 4,5 миллиметрни ташкил этишига қарамай, блогер уни қўл кучи билан тескари томонга эгишга ҳаракат қилганида, корпус сезиларли даражада деформацияга учради, бироқ бутунлай синиб кетмади.

Мазкур тест натижалари Samsung компаниясининг буклама технологиялари биринчи авлод қурилмаларига нисбатан нақадар илгарилаб кетганини яққол кўрсатиб берди. Galaxy Z Фолд 8 ташқи муҳит таъсирлари, жумладан, қум тушиши ва жиддий механик босимларга анча чидамли бўлиб бормоқда.

Шунга қарамай, қурилманинг айрим заиф нуқталари сақланиб қолмоқда. Хусусан, ички экранни чизиш осонлиги ҳамда майда қум зарраларидан тўлиқ ҳимоя йўқлиги келгусидаги авлодлар устида ҳали ҳам ишаш кераклигини англатади. Шунга қарамай, эришилган натижалар замонавий технологиялар юпқа корпусда ҳам юқори мустаҳкамликни таъминлай олишини исботлади.

SamsungGalaxy Z Фолд 8СмартфонТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мобил алоқасиз ишлайдиган Т-Эчо Кард коммуникатори тақдим этилдиМобил алоқасиз ишлайдиган Т-Эчо Кард коммуникатори тақдим этилдиБугун, 15:27Аирбус A350F янги юк самолёти муҳим синовдан муваффақиятли ўтдиАирбус A350F янги юк самолёти муҳим синовдан муваффақиятли ўтдиБугун, 14:58ТрашБенч муаллифи ЗимаКубе 2 тармоқ сақлаш қурилмасидан ўйин компьютерини ясадиТрашБенч муаллифи ЗимаКубе 2 тармоқ сақлаш қурилмасидан ўйин компьютерини ясадиБугун, 13:53Intel Nova Лаке-С процессорлари учун ўта қувватли графикани тайёрламоқдаIntel Nova Лаке-С процессорлари учун ўта қувватли графикани тайёрламоқдаБугун, 13:21Меизу компанияси 80 ваттли янги Пандаер PTC16 қувватлаш мосламасини чиқардиМеизу компанияси 80 ваттли янги Пандаер PTC16 қувватлаш мосламасини чиқардиБугун, 12:26iQOO Z11 смартфони расмий суратларда намойиш этилдиiQOO Z11 смартфони расмий суратларда намойиш этилдиБугун, 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди