Samsung Galaxy З Фолд 8 чидамлилик синовидан ўтди
Samsung Galaxy З Фолд 8 ЖеррйРигЕверйтинг ўтказган чидамлилик синовидан муваффақиятли ўтиб, жисмоний таъсирларга юқори мустаҳкамлик кўрсатди. IP48 стандартига эга қурилма шарнир механизмига кўп миқдорда қум солинганида ҳам ишлашда давом этди. Бироқ ички эгилувчан AMOLED-дисплей юмшоқ пластмасса қопламаси сабаб осон чизилди. Қалинлиги 4,5 миллиметр бўлган корпус тескари томонга эгилганда сезиларли деформацияга учради, аммо бутунлай синмади.
Замонамиздаги энг илғор буклама телефонлардан бири бўлган Samsung Galaxy З Фолд 8 таниқли блогер ЖеррйРигEверйтинг томонидан ўтказилган шафқатсиз чидамлилик синовларидан муваффақиятли ўтди. Ixbt.com маълумотига кўра, жуда юпқа корпус ва мураккаб конструкцияга қарамай, флагман жисмоний таъсирларга нисбатан юқори мустаҳкамлик кўрсатиб, мутахассисларни ҳайратда қолдирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, буклама қурилмалар учун чанг ва қум зарралари ҳамиша асосий муаммо бўлиб келган. Янги модел IP48 стандартидаги сувдан ҳимояга эга бўлса-да, майда заррачалардан тўлиқ беркирилмаган. Синов жараёнида қурилманинг шарнир механизмига махсус кўп миқдорда қум солиб юборилди. Бироқ, кутилмаганда, механизм ишдан чиқмади ва ўз вазифасини бажаришда давом этди.
Мустаҳкамлик ва заиф жиҳатларҚурилманинг ички эгилувчан AMOLED-дисплейи энг нозик қисм бўлиб қолаётгани синовда ўз тасдиқини топди. Унинг сирти оддий ойналарга қараганда осонроқ чизиладиган юмшоқ пластмасса қоплама билан ҳимояланган. Экран остидаги янги Флех Титаниум қатламлари конструкциянинг умумий қаттиқлигини сезиларли даражада оширса-да, сиртни механик шикастланишлардан тўлақонли асрай олмайди.
Синовнинг энг кулминацион нуқтаси буклама смартфонни қарама-қарши томонга эгишга уриниш бўлди. Маълум бўлишича, очиқ ҳолатдаги корпус қалинлиги атиги 4,5 миллиметрни ташкил этишига қарамай, блогер уни қўл кучи билан тескари томонга эгишга ҳаракат қилганида, корпус сезиларли даражада деформацияга учради, бироқ бутунлай синиб кетмади.
Мазкур тест натижалари Samsung компаниясининг буклама технологиялари биринчи авлод қурилмаларига нисбатан нақадар илгарилаб кетганини яққол кўрсатиб берди. Galaxy Z Фолд 8 ташқи муҳит таъсирлари, жумладан, қум тушиши ва жиддий механик босимларга анча чидамли бўлиб бормоқда.
Шунга қарамай, қурилманинг айрим заиф нуқталари сақланиб қолмоқда. Хусусан, ички экранни чизиш осонлиги ҳамда майда қум зарраларидан тўлиқ ҳимоя йўқлиги келгусидаги авлодлар устида ҳали ҳам ишаш кераклигини англатади. Шунга қарамай, эришилган натижалар замонавий технологиялар юпқа корпусда ҳам юқори мустаҳкамликни таъминлай олишини исботлади.
…