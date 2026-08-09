Аирбус A350F янги юк самолёти муҳим синовдан муваффақиятли ўтди

·21·Техно
Аирбус A350F янги юк самолёти муҳим синовдан муваффақиятли ўтди
Қисқача

Аирбус A350F юк самолёти Тулузада уч кун давом этган ердаги тебраниш синовларидан муваффақиятли ўтди. Синовлар давомида самолётнинг конструксияси турли частоталардаги аеродинамик ва тебраниш юкламаларига муносабати акселерометрлар орқали текширилди. Ҳаво кемасининг реал кўрсаткичлари дастлабки ҳисоб-китобларга мос келгани сабабли, муҳандислар унинг математик ва аероеластик моделларини аниқлаштирмоқда.

Европанинг авиация гиганти Аирбус компанияси ўзининг янги авлодга мансуб Аирбус A350F юк самолётининг илк парвоз олдидан энг муҳим босқичларидан бирини якунлади. Ixbt.com маълумотига кўра, ҳаво кемаси Тулузада уч кун давом этган ердаги тебраниш синовларидан (Гроунд Вибратион Тест — ГВТ) муваффақиятли ўтди ва конструкциянинг мустаҳкамлиги амалда тасдиқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур синовларнинг асосий мақсади самолёт конструкцияси аэродинамик ва тебраниш юкламалари остида қандай ўзини тутишини олдиндан башорат қилиш ҳамда компьютер моделларининг аниқлигини текширишдан иборат эди. Мутахассислар синов давомида ҳаво кемасини турли частоталарда атайлаб тебратиб кўришди. Бунинг учун махсус усуллар ва замонавий технологиялар қўлланилди.

Синов жараёни ва қўлланилган усуллар

Тажриба давомида муҳандислар иккита асосий ёндашувдан фойдаланишди. Биринчи усулда A350F самолётининг ўз аэродинамик сиртлари белгиланган частоталарда ҳаракатга келтирилган бўлса, иккинчи усулда конструкциянинг асосий нуқталарида — қанот учлари, фюзеляжнинг дум қисми ва двигателларда ўрнатилган ташқи электродинамик вибраторлар ишга солинди.

Самолётнинг ушбу таъсирларга бўлган муносабати махсус акселерометрлар тармоғи орқали назорат қилинди. Реал вақт режимида тезланиш ва резонанс тебранишлари ўлчаниб, ҳар бир сиклдан кейин олинган маълумотлар тезкорлик билан таҳлил қилинди. Бу эса кейинги синов дастурига ўз вақтида ўзгартиришлар киритиш имконини берди.

Натижалар ва келгуси режалар

Олинган натижалар мутахассисларни қувонтирди: A350F самолётининг реал кўрсаткичлари дастлабки ҳисоб-китоблар билан жуда яхши мос келди. Ҳозирда муҳандислар ушбу маълумотларни охирига етказиб ишлашмоқда ҳамда самолётнинг математик ва аэроеластик моделларига аниқлик киритишмоқда. Ушбу жараёнга тайёргарлик қарийб икки йил давом этган эди.

ГВТ синовларининг муваффақиятли якунланиши Аирбус A350F учун илк парвоз йўлини очиб беради. Дастлабки синовлар дастури бошлангач, компания янада муҳимроқ босқич — парвоз пайтидаги тебраниш синовларига ўтади. Ушбу текширувлар дастурнинг илк уч ойи давомида ўтказилиши режалаштирилган бўлиб, ҳаво кемасининг турғунлиги текширилади.

АирбусA350FСамолётАвиацияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мобил алоқасиз ишлайдиган Т-Эчо Кард коммуникатори тақдим этилдиМобил алоқасиз ишлайдиган Т-Эчо Кард коммуникатори тақдим этилдиБугун, 15:27Samsung Galaxy З Фолд 8 чидамлилик синовидан ўтдиSamsung Galaxy З Фолд 8 чидамлилик синовидан ўтдиБугун, 14:28ТрашБенч муаллифи ЗимаКубе 2 тармоқ сақлаш қурилмасидан ўйин компьютерини ясадиТрашБенч муаллифи ЗимаКубе 2 тармоқ сақлаш қурилмасидан ўйин компьютерини ясадиБугун, 13:53Intel Nova Лаке-С процессорлари учун ўта қувватли графикани тайёрламоқдаIntel Nova Лаке-С процессорлари учун ўта қувватли графикани тайёрламоқдаБугун, 13:21Меизу компанияси 80 ваттли янги Пандаер PTC16 қувватлаш мосламасини чиқардиМеизу компанияси 80 ваттли янги Пандаер PTC16 қувватлаш мосламасини чиқардиБугун, 12:26iQOO Z11 смартфони расмий суратларда намойиш этилдиiQOO Z11 смартфони расмий суратларда намойиш этилдиБугун, 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди