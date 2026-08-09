Йўлда ётиб олган улкан тюлень интернет юлдузига айланди

·43·Дунё
Йўлда ётиб олган улкан тюлень интернет юлдузига айланди
Қисқача

Австралиянинг Тасмания ҳудудида қарийб бир тонна вазнга эга Нил исмли жанубий фил тюлени йўл ўртасига ётиб олиб, ҳаракатни тўхтатмоқда. Беш ёшли Нил денгизда бир неча ой озиқлангач, дам олиш учун Тасманиянинг жанубий қисмига йилига икки марта чиқади. У айрим ҳолатларда йўл тўсиқлари ва белгиларни ағдариб, атрофдаги инфратузилмага ҳам зарар етказган.

Австралиянинг Тасмания ҳудудида яшовчи Нил исмли жанубий фил тюлени яна интернет эътиборига тушди. Қарийб бир тонна вазнга эга бўлган денгиз жонивори ўзининг ғайриоддий хатти-ҳаракатлари билан маҳаллий аҳоли ва ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларини ҳайратга солмоқда.

Qumda yotgan dengiz filining boshi yaqindan ko'rinishi.

Беш ёшли Нил Тасманиянинг жанубий қисмига йилда икки марта чиқиб туради. У бир неча ой денгизда озиқлангандан сўнг дам олиш учун соҳилга қайтади. Аммо унинг қуруқликдаги одатлари оддий дам олиш билан чекланмайди.

Yo'l chetida og'zini katta ochib turgan dengiz fili.

Нил баъзан йўлнинг ўртасига ётиб олиб, ҳаракатни тўхтатиб қўяди. Айрим ҳолатларда эса йўл тўсиқлари ва белгиларни ағдариб, атрофдаги инфратузилмага зарар етказган. Шу сабабли унинг ҳаракатлари акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда жуда тез тарқалди.

Йўлда ётиб олган улкан тюлень интернет юлдузига айланди
ТасманияАвстралияНил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ити билан бирга машқ қилган аёл интернетни забт этдиИти билан бирга машқ қилган аёл интернетни забт этдиБугун, 14:01Ноёб тилларанг лангурлар яна ёввойи табиатга қайтарилдиНоёб тилларанг лангурлар яна ёввойи табиатга қайтарилдиБугун, 13:31Жо Байденнинг аҳволи оғир: ўғли тафсилотларни ошкор қилдиЖо Байденнинг аҳволи оғир: ўғли тафсилотларни ошкор қилдиБугун, 13:22Урушдан қутқарилган шер оғир касаллик билан курашмоқдаУрушдан қутқарилган шер оғир касаллик билан курашмоқдаБугун, 13:13Муҳаммад Салоҳга Туркиядан ноодатий совға қилиндиМуҳаммад Салоҳга Туркиядан ноодатий совға қилиндиБугун, 13:07Patriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлариPatriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлариБугун, 13:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди