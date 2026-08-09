Синдаров Гукешнинг заиф нуқтасини айтди: «Энг кучлисига тайёрман»

·36·Спорт
Синдаров Гукешнинг заиф нуқтасини айтди: «Энг кучлисига тайёрман»
Қисқача

Жавоҳир Синдаров Гукеш Доммаражунинг яхши ёки ютуқли позицияларда баъзан мувозанатни йўқотиши мумкинлигини айтди, бироқ жаҳон чемпионлиги матчида унинг энг кучли версиясига тайёрланмоқда. Жаҳон чемпионлиги баҳси 25 ноябрдан 15 декабргача Швейсариянинг Женева шаҳрида ўтказилади ва ҳар икки гроссмейстер матч бошланганда 20 ёшда бўлади.

Ўзбекистон шахмати тарихидаги энг катта баҳсга саноқли ойлар қолмоқда. Номзодлар турнири ғолиби Жавоҳир Синдаров амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммаражуга қарши матч олдидан рақибининг ўйинида ўзи пайқаган муҳим жиҳатни очиқ айтди.

Синдаров Гукешнинг сўнгги натижаларига ортиқча аҳамият бермаяпти. Аксинча, у Женевада ҳиндистонлик гроссмейстернинг энг кучли версиясига қарши ўйнашга тайёрланмоқда — ва рақибининг бир нозик нуқтасини аллақачон ажратиб кўрсатди.

Синдаров Гукешда қандай муаммони кўрмоқда?

Жавоҳирнинг фикрича, амалдаги жаҳон чемпиони ҳозир ҳам юқори даражада шахмат ўйнаяпти. Аммо яхши позицияни охиригача муваффақиятли олиб боришда баъзан мувозанатни йўқотиши мумкин.

«Фикримча, Гукеш жуда яхши ўйнамоқда. Менимча, унинг муаммоси шундаки, у яхши, ҳатто ютуқли позицияга эга бўлганда ҳам мувозанатни йўқотиб қўяди. Бунинг сабаби нимада эканини билмайман, лекин унинг партияларини кўрсангиз, у ҳақиқатан ҳам жуда яхши ўйнаётганига гувоҳ бўласиз».

Бу кузатув Гукешнинг сўнгги айрим партияларида ҳам кўзга ташланган. Масалан, июль ойида Chennai Grand Masters мусобақасида у кетма-кет икки партияда устун позицияга эга бўла туриб мағлубиятга учради.

Аммо Синдаров бу ҳолатни рақиб кучсизлашганининг белгиси сифатида қабул қилмаяпти.

«Мен унинг энг кучли версиясига тайёрланаман»

Ўзбекистонлик гроссмейстер учун асосий масала Гукешнинг бугунги формаси эмас, ноябрда қандай ҳолатда бўлиши.

«Мен бунга унчалик эътибор бермайман. У жуда кучли шахматчи эканини биламан, чунки унга қарши ўйнаганимда буни ўзим ҳис қилганман. Мен Гукешнинг энг кучли версиясига тайёрланаман ва Жаҳон чемпионати матчида у ўзининг энг юқори формасида бўлади деб ҳисоблайман».

Бу Синдаровнинг аввалги позициясига ҳам мос. Июнь ойида Chess.com'га берган интервьюсида у Гукешни «ўта кучли шахматчи» деб атаган ва рақибининг энг асосий устунликларидан бири динамик позициялардаги ўйини эканини таъкидлаган. Ўша суҳбатда Жавоҳир чемпионлик баҳси имкониятларини 50/50 деб баҳолаган эди.

Яъни Синдаров ўзини фаворит қилиб кўрсатишга ҳам, рақибнинг сўнгги муваффақиятсизликларидан психологик устунлик ясашга ҳам шошилмаяпти.

Жавоҳир Женевага қандай мақомда боради?

Синдаров чемпионлик матчига тасодифий даъвогар сифатида етиб келгани йўқ.

У 2026 йил апрель ойида Кипрда ўтказилган Номзодлар турнирида бир тур олдин ғолибликни таъминлади. Жавоҳир мусобақани 14 имкониятдан 10 очко билан якунлаб, сўнгги йиллардаги энг ишончли Номзодлар турнири натижаларидан бирини қайд этди.

Бу натижа унга Гукешнинг жаҳон чемпионлиги тожи учун расмий даъвогар бўлиш ҳуқуқини берди.

Синдаров апрелда FIDE билан суҳбатда кейинги мақсади энди аниқ эканини ҳам айтган:

«Кейинги қадамим — Жаҳон чемпионати матчини ютишга ҳаракат қилиш».

У тайёргарликни Номзодлар турниридан деярли дарҳол кейин режалаштира бошлаганини ҳам билдирган.

Гукешнинг энг катта устунлиги нимада?

Гукешда Жавоҳирда ҳали бўлмаган бир муҳим тажриба бор — у жаҳон чемпионлиги учун матч қандай ўтишини аллақачон билади.

Ҳиндистонлик гроссмейстер 2024 йил декабрида Сингапурда Дин Лижэньни 14 партиялик баҳсда 7,5:6,5 ҳисобида мағлуб этиб, 18 ёшида тарихдаги энг ёш жаҳон чемпионига айланган эди. Ҳал қилувчи ғалаба айнан 14-партияда келган.

Синдаров ҳам шу жиҳатни эътироф этади. Унинг фикрича, Гукеш чемпионлик матчини бир марта бошдан кечиргани сабаб психологик ва ташкилий жиҳатдан муайян устунликка эга.

Бироқ Жавоҳирнинг ўзи ҳам сўнгги бир йил ичида катта босимли мусобақаларда фавқулодда ўсиш кўрсатди: 2025 йилги Жаҳон кубогини ютиб, кейин Номзодлар турнирида ҳам биринчи ўринни эгаллади.

Тарихдаги энг ёш чемпионлик жанги

Синдаров — Гукеш қарама-қаршилиги шахмат тарихига матч бошланмасиданоқ кириб бўлди.

FIDE расман тасдиқлаганидек, жаҳон чемпионлиги баҳси 25 ноябрдан 15 декабргача Швейцариянинг Женева шаҳрида ўтказилади. Ҳар икки гроссмейстер матч бошланган вақтда 20 ёшда бўлади. Бу уни шахмат тарихидаги энг ёш Жаҳон чемпионати баҳсига айлантиради.

Женева нейтрал майдон сифатида танланган. FIDE маълумотига кўра, мезбонлик учун Ҳиндистон, АҚШ ва Кипрдан ҳам таклифлар бўлган, аммо якунда баҳсни нейтрал ҳудудда ўтказишга қарор қилинган.

Чемпион қандай аниқланади?

Жаҳон чемпионати матчи 14 та классик партиядан иборат бўлади.

Биринчи бўлиб 7,5 очко тўплаган шахматчи ғолиб чиқади. Агар 14 партиядан кейин ҳисоб 7:7 бўлса, жаҳон чемпиони тай-брейклар орқали аниқланади.

Бундай форматда битта хато бутун матч тақдирини ўзгартириши мумкин. Шу боис Синдаров таъкидлаган «ютуқли позицияда мувозанатни йўқотиш» масаласи чемпионлик баҳсида алоҳида аҳамият касб этиши эҳтимол.

Бироқ Жавоҳирнинг ёндашуви бошқача: у рақибининг хатосини кутишга эмас, Гукеш энг яхши шахматини кўрсатади, деган сценарийга тайёрланмоқда.

Женевада битта тож, икки 20 ёшли даъвогар

Бир томонда — 18 ёшида жаҳон чемпиони бўлган ва чемпионлик матчи босимини аллақачон ҳис қилган Гукеш.

Иккинчи томонда — Жаҳон кубоги ва Номзодлар турнирини кетма-кет забт этиб, жаҳон тожигача етиб келган Жавоҳир Синдаров.

Жавоҳир рақибининг заиф нуқтасини кўраётганини яширмади. Аммо унинг энг муҳим гапи бошқаси бўлди: у Гукешнинг хатоларини эмас, энг кучли версиясини кутмоқда.

25 ноябрдан бошлаб эса бу икки ёш гроссмейстер ўртасидаги назарий баҳслар шахмат тахтасида ҳал қилинади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Жавоҳир СиндаровГукеш ДоммараджуЖеневаЧеннай
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус ярим ҳимояни кучайтириш учун Матиас Галарзани кузатмоқдаЮвентус ярим ҳимояни кучайтириш учун Матиас Галарзани кузатмоқдаБугун, 15:19Реал Мадрид ва Майкл Олисе трансфери атрофидаги вазият ойдинлашдиРеал Мадрид ва Майкл Олисе трансфери атрофидаги вазият ойдинлашдиБугун, 15:15Барселона Френки де Ёнгнинг қароридан норозиБарселона Френки де Ёнгнинг қароридан норозиБугун, 14:57Трампнинг UFCдаги икки севимли жангчиси маълум бўлди: Улар ким?Трампнинг UFCдаги икки севимли жангчиси маълум бўлди: Улар ким?Бугун, 14:45Арсенал Мартин Субименди трансфери учун улкан нарх белгиладиАрсенал Мартин Субименди трансфери учун улкан нарх белгиладиБугун, 14:38Ханси Флик Ферран Торрес трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиХанси Флик Ферран Торрес трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиБугун, 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)