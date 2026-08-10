80 ёшда англанадиган 8 ҳақиқат: айримини кеч билиб қоламиз
Инсон ёши улғайган сари нималар ҳақиқатан муҳим эканини бошқача кўра бошлайди. Пул, саломатлик, ота-она, турмуш ўртоқ ва дўстлар — ёшликда оддий туюлган нарсалар вақт ўтиши билан энг катта бойликка айланиши мумкин.
80 ёшли инсон тажрибаси сифатида тарқалаётган қуйидаги саккиз сабоқнинг энг таъсирли томони шундаки, улар мураккаб эмас. Аммо айримларини инсон жуда кеч англаб етади.
1. Пулни фақат кўп қолганда эмас, ҳозирдан жамғаринг
«Ҳали вақт бор», «кейинроқ бошлайман», «ҳозир жамғаришга арзимайди» деган фикр осон.
Лекин йиллар ўтиши билан нархлар, оилавий эҳтиёжлар ва кутилмаган харажатлар ҳам ўзгаради. Кичик миқдорда бўлса ҳам мунтазам жамғариш инсонга танлов эркинлигини беради.
Энг муҳими катта пулдан бошлаш эмас. Жамғариш одатини эрта шакллантириш.
2. Инсоннинг асл характери жаҳли чиққан пайтда кўринади
Одам яхши кайфиятда меҳрибон бўлиши осон.
Аммо асабийлашганда, келишмовчилик чиққан пайтда ёки босим остида у сизга қандай муносабатда бўлади?
У ҳақорат қиладими ёки ҳурматни сақлайдими? Муаммони ҳал қилишга ҳаракат қиладими ёки атайлаб оғритадими?
Узоқ муддатли муносабат учун ташқи кўриниш ва романтикадан ташқари хавфсизлик, ҳурмат ва ҳиссиётларни бошқара олиш қобилияти ҳам жуда муҳим.
3. Оддий пиёда юришни кам баҳоламанг
Саломатлик учун ҳамма вақт қиммат фитнес клуби ёки мураккаб машғулотлар шарт эмас.
Мунтазам пиёда юриш жисмоний фаолликни ошириш, ҳаракатсиз турмуш тарзини камайтириш ва умумий ҳолатни яхшилашнинг энг оддий усулларидан бири.
Албатта, юриш дори-дармон ўрнини босмайди ва шифокор белгилаган даволашни ўзбошимчалик билан тўхтатиш мумкин эмас. Аммо кундалик ҳаракат — келажакдаги саломатликка киритиладиган энг арзон сармоялардан бири.
4. Ота-онангизга «кейин қўнғироқ қиламан» деманг
Бугун оддий туюлган телефон қўнғироғи бир кун келиб бебаҳо хотирага айланиши мумкин.
Одам кўпинча иш, ташвиш ва режалар билан банд бўлиб, энг яқин инсонлар доимо ёнида бўладигандек яшайди.
Аммо вақтнинг энг оғир хусусияти бор: у орқага қайтмайди.
Шунинг учун имконият бор пайтда қўнғироқ қилинг, ҳол сўранг, учрашинг. Кейин айтилмай қолган бир оғиз гап учун афсусланишдан кўра бугун бир неча дақиқа вақт ажратиш осонроқ.
5. Гапиришдан олдин тинглашни ўрганинг
Кўпчилик суҳбат пайтида тинглаётгандек кўринади, аслида эса навбатда нима дейишини ўйлайди.
Ҳақиқий тинглаш эса бошқача.
Инсонни бўлмасдан эшитиш, унинг нимани ҳис қилаётганини тушуниш ва дарҳол ҳукм чиқармаслик кўплаб келишмовчиликларни юмшатиши мумкин.
Баъзан одамга маслаҳат ҳам керак эмас.
Унга шунчаки эшитилганини ҳис қилиш керак.
6. Саломатлик муаммоси ўз-ўзидан йўқолишини кутманг
Организмдаги баъзи ўзгаришлар дастлаб оғриқ ёки кучли белги бермаслиги мумкин.
Шу сабаб профилактик кўриклар ёш, жинс, оилавий тарих ва шахсий хавф омилларига қараб шифокор билан режалаштирилгани маъқул.
«Ўзимни яхши ҳис қиляпман» деган гап ҳар доим ҳам «ҳаммаси жойида» дегани эмас.
Саломатликка вақт ажратиш — касаллик излаш эмас, ўзингизга масъулият билан муносабатда бўлиш.
7. Ўрганиш учун ҳеч қачон кеч эмас
Ёш ўтиши билим олиш тугайди дегани эмас.
Янги тил, касб, китоб, технология, мусиқа асбоби ёки оддий янги машғулот ҳам инсонни интеллектуал фаол сақлайди.
80 ёшда ҳам инсон янги нарсани ўрганиши мумкин. Тезлик 20 ёшдагидек бўлмаслиги эҳтимол, аммо қизиқиш ва янги тажрибага очиқликнинг ёш чегараси йўқ.
Энг хавфлиси қариш эмас.
«Менга энди керак эмас» деб қизиқишни йўқотиш.
8. Яқин дўстларни «ўз-ўзидан қолади» деб ўйламанг
Ёшликда дўстлар кўп бўлиши мумкин. Вақт ўтиши билан эса иш, оила, масофа ва турли ҳаёт йўллари одамларни ажратиб юборади.
Шунда юзлаб танишлардан кўра кечаси қўнғироқ қилиш мумкин бўлган икки-уч инсоннинг қадри баландроқ сезилади.
Яқин муносабатлар ҳам парвариш талаб қилади: хабар ёзиш, учрашиш, қийин пайтда ёнида бўлиш ва яхши кунларини ҳам бирга нишонлаш.
Дўстликка вақт ажратмасангиз, у ҳам аста-секин масофага айланиши мумкин.
80 ёшда энг қиммат нарса нима бўлиб қолади?
Бу саккиз сабоқнинг деярли барчаси битта нуқтада учрашади: вақт.
Пулни яна топиш мумкин. Янги буюм сотиб олиш мумкин. Ишни алмаштириш мумкин.
Аммо ўтказиб юборилган суҳбат, ота-она билан ўтмаган кун, қаралмаган саломатлик ёки йиллар давомида узилиб кетган яқин муносабатни ҳар доим ҳам аввалги ҳолатига қайтариб бўлмайди.
Шунинг учун энг кучли ҳаётий сабоқ эҳтимол жуда оддий:
муҳим нарсаларни «бир кун»га қолдирманг. Ўша кун — бугун бўлиши мумкин.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…