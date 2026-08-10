Бугун Ўзбекистонда «Автомобилсиз кун»: Амалдорларга машина ҳайдаш тақиқланади!

·0·Ўзбекистон
Бугун Ўзбекистонда «Автомобилсиз кун»: Амалдорларга машина ҳайдаш тақиқланади!

Бугун, 10 август куни Ўзбекистоннинг барча ҳудудлари бўйлаб навбатдаги «Автомобилсиз кун» кенг кўламли экологик акцияси ўтказилмоқда. Ушбу ташаббус доирасида аҳолига шахсий транспорт воситалари ўрнига жамоат транспорти, велосипед ёки пиёда ҳаракатланиш тавсия этилади.

Экологик муҳитни яхшилаш ва тоза ҳавони таъминлашга қаратилган ушбу ҳаракат мамлакат миқёсида мунтазам равишда ўтказиб келинмоқда.

Фармон талаби ва акция мақсади

«Автомобилсиз кун» ҳамда «Автомобилсиз ҳафта» тадбирлари Президентнинг 2026 йил 25 мартдаги «Атмосфера ҳавоси сифатини яхшилашга қаратилган «Тоза ҳаво» умуммиллий лойиҳасини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармонига мувофиқ йўлга қўйилган. Унга кўра, акция ҳар ойнинг 10 ва 25-саналарида ўтказилиши белгилаб қўйилган.

Мазкур ташаббуснинг асосий мақсадлари:

  • Автотранспорт воситаларидан атмосферага чиқадиган зарарли газлар ва ташламалар миқдорини кескин камайтириш;

  • Шаҳарларда экологик барқарор ва тоза муҳитни шакллантириш;

  • Аҳоли ўртасида жамоат транспорти ҳамда экологик тоза транспорт (велосипед, самокат ва ҳ.к.) воситаларидан фойдаланиш маданиятини оммалаштириш.

Давлат хизматчилари учун қатъий талаб

Таъкидлаш жоизки, «Автомобилсиз кун» ва «Автомобилсиз ҳафта» акциялари шунчаки тарғибот тадбири эмас.

Ўрнатилган тартибга кўра, акция ўтказилаётган кунларда давлат фуқаролик хизматчилари томонидан хизмат ва шахсий автотранспорт воситаларидан фойдаланиши тегишли жавобгарликка сабаб бўлади. Шу сабабли давлат ташкилотлари ходимларига жамоат транспорти ёки муқобил ҳаракатланиш воситаларидан фойдаланиш юклатилган.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ўзидан катта аёлга уйланган эркаклар сони 11 мингдан ошдиЎзбекистонда ўзидан катта аёлга уйланган эркаклар сони 11 мингдан ошдиБугун, 05:45Қонун Конституцияга зид бўлса, суд иши тўхтайди — янги тартибҚонун Конституцияга зид бўлса, суд иши тўхтайди — янги тартибКеча, 15:39Чорвадорларга янги ёрдам: наслли бузоқ етиштирган фермерлар 700 минг сўмгача пул олишадиЧорвадорларга янги ёрдам: наслли бузоқ етиштирган фермерлар 700 минг сўмгача пул олишадиКеча, 06:03Энди Ўзбекистонда ота фарзандига исмини фамилия қилиб бериши мумкин бўладиЭнди Ўзбекистонда ота фарзандига исмини фамилия қилиб бериши мумкин бўлади08.08, 16:39Катта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказиладиКатта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказилади08.08, 11:44Кўчмас мулк бозорида «революция»: риэлторлар фаолияти назоратга олинадиКўчмас мулк бозорида «революция»: риэлторлар фаолияти назоратга олинади08.08, 11:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди