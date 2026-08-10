Бугун Ўзбекистонда «Автомобилсиз кун»: Амалдорларга машина ҳайдаш тақиқланади!
Бугун, 10 август куни Ўзбекистоннинг барча ҳудудлари бўйлаб навбатдаги «Автомобилсиз кун» кенг кўламли экологик акцияси ўтказилмоқда. Ушбу ташаббус доирасида аҳолига шахсий транспорт воситалари ўрнига жамоат транспорти, велосипед ёки пиёда ҳаракатланиш тавсия этилади.
Экологик муҳитни яхшилаш ва тоза ҳавони таъминлашга қаратилган ушбу ҳаракат мамлакат миқёсида мунтазам равишда ўтказиб келинмоқда.
Фармон талаби ва акция мақсади
«Автомобилсиз кун» ҳамда «Автомобилсиз ҳафта» тадбирлари Президентнинг 2026 йил 25 мартдаги «Атмосфера ҳавоси сифатини яхшилашга қаратилган «Тоза ҳаво» умуммиллий лойиҳасини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармонига мувофиқ йўлга қўйилган. Унга кўра, акция ҳар ойнинг 10 ва 25-саналарида ўтказилиши белгилаб қўйилган.
Мазкур ташаббуснинг асосий мақсадлари:
Автотранспорт воситаларидан атмосферага чиқадиган зарарли газлар ва ташламалар миқдорини кескин камайтириш;
Шаҳарларда экологик барқарор ва тоза муҳитни шакллантириш;
Аҳоли ўртасида жамоат транспорти ҳамда экологик тоза транспорт (велосипед, самокат ва ҳ.к.) воситаларидан фойдаланиш маданиятини оммалаштириш.
Давлат хизматчилари учун қатъий талаб
Таъкидлаш жоизки, «Автомобилсиз кун» ва «Автомобилсиз ҳафта» акциялари шунчаки тарғибот тадбири эмас.
Ўрнатилган тартибга кўра, акция ўтказилаётган кунларда давлат фуқаролик хизматчилари томонидан хизмат ва шахсий автотранспорт воситаларидан фойдаланиши тегишли жавобгарликка сабаб бўлади. Шу сабабли давлат ташкилотлари ходимларига жамоат транспорти ёки муқобил ҳаракатланиш воситаларидан фойдаланиш юклатилган.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…