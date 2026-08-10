Мареска «Сити»да барчасини нолдан бошлади: кимлар кетиши мумкин?
Энсо Мареска «Манчестер Сити»даги барча футболчилар учун янги даврни нолдан бошлаш тамойили асосида бошлади ва аввалги мақом ҳеч кимга асосий таркибдаги ўринни кафолатламаслигини билдирди. 29 июнда бош мураббий этиб тайинланган ҳамда уч йиллик шартнома имзолаган Мареска мавсумолди йиғинлари футболчиларнинг жамоада қолиши, янги рол олиши ёки трансферга чиқарилишига таъсир қилиши мумкинлигини айтди.
«Манчестер Сити»да Пеп Гвардиоладан кейинги янги давр оддий мураббий алмашинуви билан чекланмаяпти. Энцо Мареска футболчиларга биринчи кунданоқ кескин ва бир вақтнинг ўзида адолатли шарт қўйди: аввалги мақом, хизматлар ва асосий таркибдаги ўрин энди ҳеч кимга кафолат бермайди — барча нолдан бошлайди.
Италиялик мутахассиснинг сўзларидан англашилишича, мавсумолди йиғинлари фақат жисмоний тайёргарлик эмас. Улар «Сити»нинг трансфер ойнасида кимни сақлаб қолиши, кимга яна имконият бериши ва қайси позицияларни кучайтиришига ҳам таъсир қилиши мумкин.
«Ҳар бир футболчи бир хил старт чизиғида»
Мареска жамоага қўшилган биринчи куни футболчиларга берган асосий хабарини очиқлади.
«Мен учун бу — тўлиқ қайта бошлаш. Ҳар бир футболчи менинг кўзимда нолдан, бир хил старт чизиғидан бошлайди».
Бу ёндашув «Сити» таркибидаги рақобатни кескин кучайтириши мумкин.
Чунки янги мураббий учун футболчининг кеча қанча ўйин ўтказгани ёки аввалги штабда қандай мақомга эга бўлганидан кўра, бугунги машғулотда нима кўрсатаётгани муҳимроқ бўлади.
Мареска 29 июнда «Манчестер Сити» бош мураббийи этиб тайинланган ва клуб билан уч йиллик шартнома имзолаган. У аввал ҳам «Сити» тизимида ишлагани сабаб клуб муҳити ва ички ишлаш услубини яхши билади.
Ёзги йиғин айрим футболчилар тақдирини ҳал қилиши мумкин
Маресканинг энг қизиқ гапларидан бири трансферлар ҳақида бўлди.
Унинг таъкидлашича, мавсумолди тайёргарлиги маълум маънода трансфер ойнасининг кейинги қисмини ҳам белгилаб беради.
Бу жуда муҳим сигнал.
Яъни ҳозир таркибдаги айрим футболчилар учун вазият оддий «форма йиғиш»дан каттароқ бўлиши мумкин. Улар янги мураббийга ўзининг келажак режаларида керак эканини исботлаши лозим.
«Сити» расмий материалларида ҳам Мареска таркибни яхши деб баҳолаган, аммо спорт директори Уго Виана билан биргаликда айрим ўзгаришлар устида иш олиб борилаётганини айтган.
Шунинг учун яқин ҳафталарда уч хил сценарий юзага чиқиши мумкин: кимдир янги рол олади, кимдир асосий таркиб учун курашга қайтади, яна кимдир трансфер бозорига чиқарилиши эҳтимоли ортиши мумкин.
Мареска тактик жиҳатдан нимани ўзгартирди?
Янги мураббий футболчиларнинг муносабатидан мамнун эканини яширмади.
Унинг айтишича, жамоа биринчи кунданоқ янги штаб билан ишлашга тайёрлигини кўрсатган.
Шу вақтнинг ўзида бир қатор тактик ўзгаришлар ҳам бошланган:
— тўп билан ҳужум қуриш;
— тўпсиз ҳаракат;
— прессингдаги позициялар;
— футболчиларнинг майдондаги ўзаро масофаси;
— турли фазалардаги тактик вазифалар.
Мареска аввалги матбуот анжуманида ҳам унинг футболида тўпсиз агрессив ҳаракат қилиш, учрашувни назорат этиш ва ўз ғоясини рақибга мажбуран қабул қилдириш муҳим эканини айтган.
Демак, Гвардиола давридан қолган фундамент сақланиши мумкин, аммо «Сити»нинг янги версияси айнан ўша жамоанинг нусхаси бўлмайди.
«Менга футболчилар билан яқин алоқа керак»
Мареска фақат схема ва тактикага урғу бермаяпти.
У учун футболчилар билан шахсий алоқа ҳам жуда муҳим.
«Биргаликда ўтказган шу 10 кунимиз катта аҳамиятга эга. Менга футболчилар билан яқин алоқа керак, бу келажак учун жуда муҳим».
Бу гап янги мураббийнинг ёндашувини яхши кўрсатади.
Мареска кимга қандай позиция беришдан олдин футболчининг характери, кучли жиҳатлари ва жамоа учун нимани таклиф қила олишини ҳам тушунишга ҳаракат қилмоқда.
Мавсумолди турнеси бунинг учун қулай имконият бўлди. «Сити» Гонконг ва Сеулда «Интер», K League All-Stars ҳамда «Атлетико Мадрид» билан учрашувлар ўтказиш учун Осиёга йўл олган эди.
Жаҳон чемпионати Маресканинг вазифасини мураккаблаштирди
Янги штабнинг яна бир муаммоси — жамоанинг тўлиқ таркибда тайёргарликни бошлай олмагани.
2026 йилги жаҳон чемпионатида қатнашган футболчиларга қўшимча таътил берилгани сабаб Мареска дастлаб асосий таркибнинг бир қисми ва кўплаб ёшлар билан ишлади.
У биринчи матбуот анжуманида мундиалдан энг кеч қайтган футболчилар Англия Суперкубоги олдидан атиги уч-тўрт кун аввал жамоага қўшилишини айтган.
Бир томондан, бу тайёргарликни қийинлаштиради.
Иккинчи томондан эса ёшлар ва захирадаги футболчиларга кутилмаган катта имконият беради. Маресканинг «ҳамма нолдан бошлайди» деган принципи айнан улар учун энг яхши хабар бўлиши мумкин.
Пепдан кейин «Сити»да янги давр бошланди
Бу мавсум «Манчестер Сити» учун оддий янги чемпионат эмас.
Пеп Гвардиола клубдаги ўн йиллик фаолиятини якунлади ва Мареска унинг ўрнини эгаллади. «Сити»нинг расмий материалларида ҳам янги мавсум Гвардиоланинг тарихий ўн йиллик давридан кейинги янги босқич сифатида таърифланмоқда.
Шунинг учун Маресканинг «reset» ғояси рамзий маънога ҳам эга.
У олдинги даврдаги муваффақиятларни инкор қилмаяпти. Аксинча, ўша тизимда йиллаб ишлаган одамларнинг профессионал муносабати муҳимлигини таъкидламоқда.
Лекин бир вақтнинг ўзида янги қоида ўрнатилди:
кечаги хизмат бугунги ўринни кафолатламайди.
Энг катта кураш энди таркиб ичида бўлиши мумкин
Маресканинг баёнотидан кейин «Сити» футболчилари учун вазият анча аниқ.
Янги мураббий кимнидир автоматик равишда «асосий», кимнидир «захира» деб қабул қилмаяпти. Мавсумолди йиғинлари, тактик мослашув ва машғулотлардаги муносабат кейинги қарорларда катта роль ўйнайди.
Бу эса трансфер ойнасининг охирги ҳафталарини ҳам янада қизиқарли қилиши мумкин.
Энди савол фақат «Сити» яна кимни сотиб олади?» эмас.
Асосий интрига бошқача: Маресканинг янги «Сити»сида ким ўз ўрнини қайтадан қўлга кирита олади, ким эса бу рақобатдан чиқиб кетади?
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…