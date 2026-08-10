«Делфин» тайфуни Хитойга урилди: 1 млндан ортиқ одам эвакуация қилинди
«Делфин» тайфуни 9 август куни Хитойнинг Чжецзян провинсиясидаги Юйхуан шаҳри яқинида қуруқликка чиқиб, 1 миллиондан ортиқ одамнинг эвакуация қилинишига сабаб бўлди. Бўрон марказида шамол тезлиги соатига 151 километрга етди, кучли ёмғирлар эса сув тошқини ва кўчкилар хавфини оширди. Тайфун Шанхайдаги ҳаво қатновига ҳам таъсир кўрсатиб, қарийб 1,5 минг рейснинг бекор қилинишига олиб келди.
Хитойнинг шарқий соҳилига 2026 йилда мамлакатга зарба берган энг кучли тропик бўрон — «Делфин» тайфуни етиб келди. Чжэцзян провинциясидаги Юйхуан шаҳри яқинида қуруқликка чиққан тайфун кучли шамол ва жала ёмғирларни олиб келди, миллиондан ортиқ одам хавфсиз ҳудудларга кўчирилди.
Табиий офат транспорт тизимига ҳам жиддий таъсир қилди: Шанхай аэропортларида қарийб 1,5 минг рейс бекор қилинди. Аммо асосий хавф ҳали ўтгани йўқ — синоптиклар тайфун материк ичкарисига ҳаракат қилар экан, сув тошқинлари ва кўчкилар хавфи сақланиб қолишидан огоҳлантирмоқда.
Энг кучли зарба Юйхуан соҳилига тўғри келди
Reuters маълумотига кўра, «Делфин» 9 август куни Хитойнинг Чжэцзян провинциясидаги Юйхуан шаҳри яқинида қуруқликка чиққан.
Бўрон марказида шамол тезлиги соатига 151 километрга, яъни секундига қарийб 42 метрга етган. Соҳил бўйлаб кучли ёмғир ёғиб, бир қатор ҳудудларда сув тошқини ва тоғли жойларда ер кўчиши хавфи кескин ошган.
Хитой расмийлари олдиндан фавқулодда чораларни кучайтириб, хавфли ҳудудларда портлар, қурилиш объектлари ва денгиздаги айрим ишларни вақтинча тўхтатди. Балиқчилик кемалари ҳам соҳилга қайтарилган.
Бир миллиондан ортиқ одам уйини тарк этди
Тайфун йўлидаги аҳоли пунктларида кенг кўламли эвакуация ўтказилди.
Reuters ҳисоб-китобига кўра, Хитойнинг тайфун таъсиридаги ҳудудларидан 1 миллиондан ортиқ киши хавфсиз жойга кўчирилган. Айниқса Чжэцзян ва Фуцзян провинцияларида хавфсизлик чоралари кучайтирилди.
Айрим аҳоли махсус вақтинчалик бошпаналарга жойлаштирилган. Ҳукумат хизматлари асосий эътиборни кучли ёғингарчилик оқибатида дарёлар сатҳининг кўтарилиши ва тоғли ҳудудларда кўчкилар юз бериши мумкин бўлган нуқталарга қаратмоқда.
Шанхайда ҳаво қатнови издан чиқди
Тайфун Хитойнинг энг йирик мегаполисларидан бири — Шанхайга ҳам жиддий таъсир кўрсатди.
Reuters қарийб 1,5 минг авиарейс бекор қилинганини хабар қилди. AP маълумотига кўра эса шаҳарнинг Пудун ва Хунцяо аэропортларида камида 1,3 минг рейс тўхтатилган — бу кунлик режалаштирилган парвозларнинг катта қисмини ташкил этган.
Денгиз транспорти ҳам чекланди: паром ва круиз қатновларининг бир қисми вақтинча тўхтатилди. Тайфун яқинлашиши билан порт инфратузилмасида ҳам хавфсизлик чоралари кучайтирилган.
«Делфин» аввал Японияга зарба берганди
Хитойга етиб келишидан олдин тайфун Япониянинг Окинава ва жануби-ғарбий оролларига таъсир кўрсатган.
Reuters маълумотига кўра, Окинавада олти киши жароҳатланган, Окинава ва Кагосима ҳудудларида 50 мингдан ортиқ бино электр таъминотисиз қолган. Айрим авиакомпаниялар юзлаб парвозларни бекор қилишга мажбур бўлган.
Японияга яқинлашган пайтда тайфунда барқарор шамол тезлиги соатига 162 километр, айрим шамол зарбалари эса 216 километргача етган.
Энг катта хавф энди кучли ёмғирдан
«Делфин» қуруқликка чиққанидан кейин аста-секин кучсизланиши кутилса-да, бу хавф тўлиқ йўқолди дегани эмас.
Reuters синоптиклар маълумотига таяниб, тайфун Хитой ичкарисига ғарб томон ҳаракатланиши ва 10 август давомида ҳам кучли ёмғирларни олиб келиши мумкинлигини ёзди. Айниқса тоғли ва дарёларга яқин ҳудудларда сув тошқини ҳамда кўчки хавфи юқори бўлиб қолмоқда.
Айрим ҳудудларда 200–400 миллиметргача ёғингарчилик тушиши мумкинлиги ҳам прогноз қилинган. Бундай миқдор қисқа вақт ичида ёғса, маҳаллий дарёлар ва дренаж тизимларига катта босим тушиши мумкин.
«Делфин» Хитой учун жиддий синовга айланди
Бир миллиондан ортиқ одамнинг эвакуация қилиниши, Шанхайда минглаб рейсларнинг бекор қилиниши ва соҳил бўйида фавқулодда чораларнинг жорий этилиши «Делфин»нинг кўламини кўрсатиб турибди. Reuters уни 2026 йилда Хитойга етиб келган энг кучли тропик бўрон сифатида қайд этмоқда.
Энди асосий эътибор шамолдан кўра тайфун ортидан келаётган кучли ёғингарчиликка қаратилган. «Делфин» кучсизланса ҳам, унинг оқибатлари Хитойнинг шарқий ва ички ҳудудларида яна бир неча кун сезилиши мумкин.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…