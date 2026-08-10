«Делфин» тайфуни Хитойга урилди: 1 млндан ортиқ одам эвакуация қилинди

·26·Дунё
«Делфин» тайфуни Хитойга урилди: 1 млндан ортиқ одам эвакуация қилинди
Қисқача

«Делфин» тайфуни 9 август куни Хитойнинг Чжецзян провинсиясидаги Юйхуан шаҳри яқинида қуруқликка чиқиб, 1 миллиондан ортиқ одамнинг эвакуация қилинишига сабаб бўлди. Бўрон марказида шамол тезлиги соатига 151 километрга етди, кучли ёмғирлар эса сув тошқини ва кўчкилар хавфини оширди. Тайфун Шанхайдаги ҳаво қатновига ҳам таъсир кўрсатиб, қарийб 1,5 минг рейснинг бекор қилинишига олиб келди.

Хитойнинг шарқий соҳилига 2026 йилда мамлакатга зарба берган энг кучли тропик бўрон — «Делфин» тайфуни етиб келди. Чжэцзян провинциясидаги Юйхуан шаҳри яқинида қуруқликка чиққан тайфун кучли шамол ва жала ёмғирларни олиб келди, миллиондан ортиқ одам хавфсиз ҳудудларга кўчирилди.

Табиий офат транспорт тизимига ҳам жиддий таъсир қилди: Шанхай аэропортларида қарийб 1,5 минг рейс бекор қилинди. Аммо асосий хавф ҳали ўтгани йўқ — синоптиклар тайфун материк ичкарисига ҳаракат қилар экан, сув тошқинлари ва кўчкилар хавфи сақланиб қолишидан огоҳлантирмоқда.

Энг кучли зарба Юйхуан соҳилига тўғри келди

Reuters маълумотига кўра, «Делфин» 9 август куни Хитойнинг Чжэцзян провинциясидаги Юйхуан шаҳри яқинида қуруқликка чиққан.

Бўрон марказида шамол тезлиги соатига 151 километрга, яъни секундига қарийб 42 метрга етган. Соҳил бўйлаб кучли ёмғир ёғиб, бир қатор ҳудудларда сув тошқини ва тоғли жойларда ер кўчиши хавфи кескин ошган.

Хитой расмийлари олдиндан фавқулодда чораларни кучайтириб, хавфли ҳудудларда портлар, қурилиш объектлари ва денгиздаги айрим ишларни вақтинча тўхтатди. Балиқчилик кемалари ҳам соҳилга қайтарилган.

Бир миллиондан ортиқ одам уйини тарк этди

Тайфун йўлидаги аҳоли пунктларида кенг кўламли эвакуация ўтказилди.

Reuters ҳисоб-китобига кўра, Хитойнинг тайфун таъсиридаги ҳудудларидан 1 миллиондан ортиқ киши хавфсиз жойга кўчирилган. Айниқса Чжэцзян ва Фуцзян провинцияларида хавфсизлик чоралари кучайтирилди.

Айрим аҳоли махсус вақтинчалик бошпаналарга жойлаштирилган. Ҳукумат хизматлари асосий эътиборни кучли ёғингарчилик оқибатида дарёлар сатҳининг кўтарилиши ва тоғли ҳудудларда кўчкилар юз бериши мумкин бўлган нуқталарга қаратмоқда.

Шанхайда ҳаво қатнови издан чиқди

Тайфун Хитойнинг энг йирик мегаполисларидан бири — Шанхайга ҳам жиддий таъсир кўрсатди.

Reuters қарийб 1,5 минг авиарейс бекор қилинганини хабар қилди. AP маълумотига кўра эса шаҳарнинг Пудун ва Хунцяо аэропортларида камида 1,3 минг рейс тўхтатилган — бу кунлик режалаштирилган парвозларнинг катта қисмини ташкил этган.

Денгиз транспорти ҳам чекланди: паром ва круиз қатновларининг бир қисми вақтинча тўхтатилди. Тайфун яқинлашиши билан порт инфратузилмасида ҳам хавфсизлик чоралари кучайтирилган.

«Делфин» аввал Японияга зарба берганди

Хитойга етиб келишидан олдин тайфун Япониянинг Окинава ва жануби-ғарбий оролларига таъсир кўрсатган.

Reuters маълумотига кўра, Окинавада олти киши жароҳатланган, Окинава ва Кагосима ҳудудларида 50 мингдан ортиқ бино электр таъминотисиз қолган. Айрим авиакомпаниялар юзлаб парвозларни бекор қилишга мажбур бўлган.

Японияга яқинлашган пайтда тайфунда барқарор шамол тезлиги соатига 162 километр, айрим шамол зарбалари эса 216 километргача етган.

Энг катта хавф энди кучли ёмғирдан

«Делфин» қуруқликка чиққанидан кейин аста-секин кучсизланиши кутилса-да, бу хавф тўлиқ йўқолди дегани эмас.

Reuters синоптиклар маълумотига таяниб, тайфун Хитой ичкарисига ғарб томон ҳаракатланиши ва 10 август давомида ҳам кучли ёмғирларни олиб келиши мумкинлигини ёзди. Айниқса тоғли ва дарёларга яқин ҳудудларда сув тошқини ҳамда кўчки хавфи юқори бўлиб қолмоқда.

Айрим ҳудудларда 200–400 миллиметргача ёғингарчилик тушиши мумкинлиги ҳам прогноз қилинган. Бундай миқдор қисқа вақт ичида ёғса, маҳаллий дарёлар ва дренаж тизимларига катта босим тушиши мумкин.

«Делфин» Хитой учун жиддий синовга айланди

Бир миллиондан ортиқ одамнинг эвакуация қилиниши, Шанхайда минглаб рейсларнинг бекор қилиниши ва соҳил бўйида фавқулодда чораларнинг жорий этилиши «Делфин»нинг кўламини кўрсатиб турибди. Reuters уни 2026 йилда Хитойга етиб келган энг кучли тропик бўрон сифатида қайд этмоқда.

Энди асосий эътибор шамолдан кўра тайфун ортидан келаётган кучли ёғингарчиликка қаратилган. «Делфин» кучсизланса ҳам, унинг оқибатлари Хитойнинг шарқий ва ички ҳудудларида яна бир неча кун сезилиши мумкин.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ХитойШанхайЧжэцзянФуцзяньReuters
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla ва SpaceX’нинг улкан Terafab сирлари очилдиTesla ва SpaceX’нинг улкан Terafab сирлари очилдиБугун, 08:50Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашдиРоналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашдиБугун, 08:27Кўрганлар ишонмайди: танаси жингалак тук билан қопланган отКўрганлар ишонмайди: танаси жингалак тук билан қопланган отБугун, 05:49Тик токда жонли эфир пайтида сувли идишига боши билан кирган йигит қайтиб чиқолмай қолдиТик токда жонли эфир пайтида сувли идишига боши билан кирган йигит қайтиб чиқолмай қолдиБугун, 05:275 йил қамоқ ёки 2,7 миллион доллар: Саудияда ҳайвонларга озор бериш энди жуда қимматга тушади5 йил қамоқ ёки 2,7 миллион доллар: Саудияда ҳайвонларга озор бериш энди жуда қимматга тушадиБугун, 05:11Жозетт Лепол мусулмон қўшниларининг муомаласи сабаб 92 ёшида Ислом динини қабул қилдиЖозетт Лепол мусулмон қўшниларининг муомаласи сабаб 92 ёшида Ислом динини қабул қилдиБугун, 05:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди