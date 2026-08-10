Фарғонада кадастр раҳбарига нисбатан жиноят иши қўзғатилди: Тафсилотлар
Фарғона вилоятида Давлат кадастрлари палатаси туман филиалларидан бирининг раҳбари ноқонуний қурилган савдо дўконига нисбатан қонуний чора кўрмаслик эвазига 600 АҚШ доллари пора олгани фош этилди. Мансабдор 1990 йилда туғилган фуқаронинг дўкони бўйича тузилган далолатномани бекор қилдириб беришни вада қилган, бироқ кейинчалик пулнинг 500 АҚШ долларини қайтарган.
Фарғона вилоятида Давлат кадастрлари палатаси туман филиалларидан бирининг раҳбари ноқонуний қурилган савдо дўконига нисбатан қонуний чора кўрмаслик эвазига пора олгани фош этилди. Мансабдорга нисбатан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ҳамда Департамент ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбир давомида соҳадаги навбатдаги ноқонуний ҳолатга чек қўйилди.
Ваъда қилинган «ёрдам» ва қайтарилган пуллар
Маълум қилинишича, филиал раҳбари 1990 йилда туғилган маҳаллий фуқаронинг ноқонуний равишда қурилган савдо дўкони бўйича Кадастр агентлиги туман бўлими томонидан тузилган далолатномани бекор қилдириб беришни ваъда қилган.
Ушбу «хизмати» ҳамда объектга нисбатан тегишли қонуний чоралар кўрилмаслигини таъминлаш эвазига мансабдор шу йилнинг июль ойи бошларида фуқародан 600 АҚШ доллари миқдорида пул олган.
Бироқ, ваъдасини бажара олмаган мансабдор шахс кейинчалик олинган пулнинг 500 АҚШ долларини фуқарога қайтариб берган.
Тезкор фош этиш ва жиноят иши
ДХХ ва Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари томонидан ўтказилган тезкор-қидирув тадбирлари натижасида ушбу ноқонуний хатти-ҳаракат тўлиқ фош этилди.
Ҳозирда Кадастрлар палатаси туман филиали раҳбарига нисбатан ЖПКнинг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилган бўлиб, дастлабки тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…