Фарғонада кадастр раҳбарига нисбатан жиноят иши қўзғатилди: Тафсилотлар

·23·Жамият
Фарғонада кадастр раҳбарига нисбатан жиноят иши қўзғатилди: Тафсилотлар
Қисқача

Фарғона вилоятида Давлат кадастрлари палатаси туман филиалларидан бирининг раҳбари ноқонуний қурилган савдо дўконига нисбатан қонуний чора кўрмаслик эвазига 600 АҚШ доллари пора олгани фош этилди. Мансабдор 1990 йилда туғилган фуқаронинг дўкони бўйича тузилган далолатномани бекор қилдириб беришни вада қилган, бироқ кейинчалик пулнинг 500 АҚШ долларини қайтарган.

Фарғона вилоятида Давлат кадастрлари палатаси туман филиалларидан бирининг раҳбари ноқонуний қурилган савдо дўконига нисбатан қонуний чора кўрмаслик эвазига пора олгани фош этилди. Мансабдорга нисбатан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ҳамда Департамент ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбир давомида соҳадаги навбатдаги ноқонуний ҳолатга чек қўйилди.

Ваъда қилинган «ёрдам» ва қайтарилган пуллар

Маълум қилинишича, филиал раҳбари 1990 йилда туғилган маҳаллий фуқаронинг ноқонуний равишда қурилган савдо дўкони бўйича Кадастр агентлиги туман бўлими томонидан тузилган далолатномани бекор қилдириб беришни ваъда қилган.

Ушбу «хизмати» ҳамда объектга нисбатан тегишли қонуний чоралар кўрилмаслигини таъминлаш эвазига мансабдор шу йилнинг июль ойи бошларида фуқародан 600 АҚШ доллари миқдорида пул олган.

Бироқ, ваъдасини бажара олмаган мансабдор шахс кейинчалик олинган пулнинг 500 АҚШ долларини фуқарога қайтариб берган.

Тезкор фош этиш ва жиноят иши

ДХХ ва Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари томонидан ўтказилган тезкор-қидирув тадбирлари натижасида ушбу ноқонуний хатти-ҳаракат тўлиқ фош этилди.

Ҳозирда Кадастрлар палатаси туман филиали раҳбарига нисбатан ЖПКнинг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилган бўлиб, дастлабки тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ФарғонаДавлат хавфсизлик хизматиТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қайнонасини итариб юборгани учун куёвга 10 сутка қамоқ жазоси берилдиҚайнонасини итариб юборгани учун куёвга 10 сутка қамоқ жазоси берилдиБугун, 05:58Сурхондарёда фуқаронинг уйи бузиб ташландиСурхондарёда фуқаронинг уйи бузиб ташландиКеча, 18:32Марказий банк мижозлар энг кўп шикоят қилган банкларни эълон қилдиМарказий банк мижозлар энг кўп шикоят қилган банкларни эълон қилдиКеча, 18:03Ўзбекистонда фарзандга отасининг исмини фамилия қилиб беришга рухсат берилдиЎзбекистонда фарзандга отасининг исмини фамилия қилиб беришга рухсат берилдиКеча, 17:59Тошкентда йирик психотроп ва гиёҳвандлик тармоғи фош этилди!Тошкентда йирик психотроп ва гиёҳвандлик тармоғи фош этилди!Кеча, 16:173 000 долларлик таҳдид: пойтахтда навбатдаги кибер-товламачилик фош этилди3 000 долларлик таҳдид: пойтахтда навбатдаги кибер-товламачилик фош этилдиКеча, 15:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди