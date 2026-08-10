Geely компанияси Ситйрай кроссоверини бир йилда янгилади
Geely компанияси Ситйрай кроссоверини бозорга чиққанидан бир йил ўтиб жиддий янгилади, унинг суратлари расмий тақдимот ва савдолар бошланишидан олдин МИИТ базасида эълон қилинди. Кроссовернинг олд қисмида катталаштирилган радиатор панжараси ва кенгайтирилган ҳаво олиш тешиклари, орқа қисмида эса кузов бўйлаб чўзилган ягона ёруғлик диодли чизиқ пайдо бўлди, техник қисми эса ўзгаришсиз қолди.
Хитойнинг таниқли автомобил ишлаб чиқарувчиси Geely ўзининг оммабоп кроссоверини илк бор бозорга чиқарилганидан атиги бир йил ўтиб жиддий тарзда қайта ишлади. Янгиланган машинанинг расмий тақдимоти ва савдо бошланишидан олдинги сўнгги қадам сифатида, унинг суратлари Хитой Саноат ва ахборотлаштириш вазирлиги (МИИТ) базасида эълон қилинди. Ушбу тезкор янгиланиш автомобил бозоридаги рақобатбардошликни сақлаб қолишда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, актуал Geely Ситйрай (Хитой бозорида Боюе номи билан танилган) жорий йилнинг август ойида сотувга чиққанига қарамай, компания унинг ташқи қиёфасини тубдан ўзгартиришга қарор қилди. Асосий ўзгаришлар кроссовернинг олд ва орқа қисмларига тегишли бўлиб, техник қисм аввалгидек қолдирилган.
Ташқи дизайндаги туб ўзгаришларОлд қисмда сезиларли даражада катталаштирилган радиатор панжараси ўрнатилиб, у янада ёрқин хромланган безаклар билан бойитилди. Шунингдек, Geely муҳандислари олдинги бампердаги ён ҳаво олиш тешикларини ҳам кенгайтирдилар. Бу эса машинага янада тажовузкор ва замонавий қиёфа бағишлайди.
Кроссовернинг орқа қисмида ҳам улкан ўзгаришлар амалга оширилди. Компания автомобил чироқлари дизайнини бутунлай ўзгартириб, уларни кузов кенглиги бўйлаб чўзилган ягона ёруғлик диодли чизиққа бирлаштирди. Шу билан бирга, замонавий тенденцияларга мос равишда чиқинди тизими визуал тарзда яширилди.
Техник хусусиятлар ва ўлчамларЯнги Geely Ситйрай моделининг габарит ўлчамлари 4570 х 1865 х 1635 миллистерни ташкил этади. Капот остида эса аввалгидек ўзгаришсиз қолган, қуввати 181 от кучига эга 1,5 литрли турбсиз бензинли двигател жойлашган. Автомобилнинг максимал тезлиги соатига 198 километрни ташкил қилади.
Маълумотларга кўра, узатмалар қутуси тури эълон қилинган ҳужжатларда аниқлаштирилмаган, бироқ мутахассислар олдинги "робот" узатма механизми "автомат"га ўзгартирилишини кутишмаяпти. Ҳозирча салон жиҳозлари, мультимедиа тизими ва ҳайдовчига ёрдам берувчи хавфсизлик ёрдамчилари тўпламида қандайдир ўзгаришлар бўлиши номаълумлигича қолмоқда.
…