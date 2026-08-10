Geely компанияси Ситйрай кроссоверини бир йилда янгилади

·11·Авто
Geely компанияси Ситйрай кроссоверини бир йилда янгилади
Қисқача

Geely компанияси Ситйрай кроссоверини бозорга чиққанидан бир йил ўтиб жиддий янгилади, унинг суратлари расмий тақдимот ва савдолар бошланишидан олдин МИИТ базасида эълон қилинди. Кроссовернинг олд қисмида катталаштирилган радиатор панжараси ва кенгайтирилган ҳаво олиш тешиклари, орқа қисмида эса кузов бўйлаб чўзилган ягона ёруғлик диодли чизиқ пайдо бўлди, техник қисми эса ўзгаришсиз қолди.

Хитойнинг таниқли автомобил ишлаб чиқарувчиси Geely ўзининг оммабоп кроссоверини илк бор бозорга чиқарилганидан атиги бир йил ўтиб жиддий тарзда қайта ишлади. Янгиланган машинанинг расмий тақдимоти ва савдо бошланишидан олдинги сўнгги қадам сифатида, унинг суратлари Хитой Саноат ва ахборотлаштириш вазирлиги (МИИТ) базасида эълон қилинди. Ушбу тезкор янгиланиш автомобил бозоридаги рақобатбардошликни сақлаб қолишда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, актуал Geely Ситйрай (Хитой бозорида Боюе номи билан танилган) жорий йилнинг август ойида сотувга чиққанига қарамай, компания унинг ташқи қиёфасини тубдан ўзгартиришга қарор қилди. Асосий ўзгаришлар кроссовернинг олд ва орқа қисмларига тегишли бўлиб, техник қисм аввалгидек қолдирилган.

Ташқи дизайндаги туб ўзгаришлар

Олд қисмда сезиларли даражада катталаштирилган радиатор панжараси ўрнатилиб, у янада ёрқин хромланган безаклар билан бойитилди. Шунингдек, Geely муҳандислари олдинги бампердаги ён ҳаво олиш тешикларини ҳам кенгайтирдилар. Бу эса машинага янада тажовузкор ва замонавий қиёфа бағишлайди.

Кроссовернинг орқа қисмида ҳам улкан ўзгаришлар амалга оширилди. Компания автомобил чироқлари дизайнини бутунлай ўзгартириб, уларни кузов кенглиги бўйлаб чўзилган ягона ёруғлик диодли чизиққа бирлаштирди. Шу билан бирга, замонавий тенденцияларга мос равишда чиқинди тизими визуал тарзда яширилди.

Техник хусусиятлар ва ўлчамлар

Янги Geely Ситйрай моделининг габарит ўлчамлари 4570 х 1865 х 1635 миллистерни ташкил этади. Капот остида эса аввалгидек ўзгаришсиз қолган, қуввати 181 от кучига эга 1,5 литрли турбсиз бензинли двигател жойлашган. Автомобилнинг максимал тезлиги соатига 198 километрни ташкил қилади.

Маълумотларга кўра, узатмалар қутуси тури эълон қилинган ҳужжатларда аниқлаштирилмаган, бироқ мутахассислар олдинги "робот" узатма механизми "автомат"га ўзгартирилишини кутишмаяпти. Ҳозирча салон жиҳозлари, мультимедиа тизими ва ҳайдовчига ёрдам берувчи хавфсизлик ёрдамчилари тўпламида қандайдир ўзгаришлар бўлиши номаълумлигича қолмоқда.

GeelyСитйрайХитой автомиллариКроссоверАвто янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely Preface ТКР спорт седанининг техник хусусиятлари ошкор этилдиGeely Preface ТКР спорт седанининг техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 03:23Renault 4 электромобили қуёш энергиясида Буюк Британия бўйлаб сафарга чиқдиRenault 4 электромобили қуёш энергиясида Буюк Британия бўйлаб сафарга чиқдиКеча, 16:20Mazda флагман кроссоверлари АҚШда харидорларни йўқотмоқдаMazda флагман кроссоверлари АҚШда харидорларни йўқотмоқдаКеча, 15:56Аирбус июль ойида 204 та янги самолёт буюртмасини қабул қилдиАирбус июль ойида 204 та янги самолёт буюртмасини қабул қилдиКеча, 12:51Париж автосалонида Цитроэн 2CV ва бошқа кутилган янгиликлар намойиш этиладиПариж автосалонида Цитроэн 2CV ва бошқа кутилган янгиликлар намойиш этиладиКеча, 10:21Клемсон университети ва BMW ўзидан кўп энергия ишлаб чиқарувчи электромобил яратдиКлемсон университети ва BMW ўзидан кўп энергия ишлаб чиқарувчи электромобил яратди08.08, 21:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади