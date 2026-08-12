Месси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онлар

·35·Спорт
Месси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онлар
Қисқача

Лионель Месси отаси ва агенти Хорхе Мессининг вафотидан сўнг профессионал фаолиятини вақтинча тўхтатиб, оиласи билан бирга бўлиш учун Аргентинада қолишга қарор қилди. 39 ёшли ҳужумчининг АҚШга қайтиш санаси ҳозирча номаълум бўлиб, у «Интер Маями»даги иштирокини ҳам тўхтатди. Хорхе Месси Росарио шаҳридаги клиникалардан бирида 68 ёшида, узоқ давом этган оғир хасталикдан сўнг вафот этди.

Аргентиналик афсонавий ҳужумчи Лионель Месси отаси ва агенти Хорхе Мессининг вафотидан сўнг оиласи ва яқинлари билан бирга бўлиш мақсадида профессионал фаолиятини вақтинча тўхтатишга қарор қилди. Футбол юлдузи кейинги огоҳлантиришга қадар ватанида қолади ва унинг АҚШга қайтиш санаси номаълум бўлиб турибди.

Ушбу қайғули хабар ва тафсилотлар ҳақида Аргентинанинг DobleAmarilla нашри ҳамда нуфузли халқаро спорт манбалари хабар бермоқда.

Оғир жудолик ва оилавий қарор

Отасининг вафоти ҳақидаги шум хабар Лионель Мессини чуқур ларзага келтирди. Ушбу оғир жудоликдан сўнг 39 ёшли ҳужумчи АҚШдаги барча режалари ва «Интер Майами» клубидаги иштирокини тўхтатиб, зудлик билан оиласи даврасида бўлиш учун Аргентинага учиб кетди.

Манбаларнинг таъкидлашича, Месси руҳий жиҳатдан ўзини тиклаб олмагунига ва оиласи билан ушбу оғир дамларни ўтказмагунига қадар майдонга қайтмасликни афзал кўрган.

Росариодаги оғир хасталик ва Хорхе Мессининг роли

Эслатиб ўтамиз, Хорхе Месси Аргентинанинг Росарио шаҳридаги клиникалардан бирида 68 ёшида вафот этди. Манбаларнинг маълум қилишича, у узоқ вақт давомида оғир хасталик билан курашиб келаётган эди. Лионель отаси билан мунтазам равишда мулоқотда бўлиб, унинг саломатлигини назорат қилиб борган.

Хорхе Месси нафақат Леонинг отаси, балки унинг бутун футболчилик фаолиятидаги энг яқин маслаҳатчиси ва агенти ҳисобланар эди:

  • Илк қадамлар: У «Ньюэллс Олд Бойз» академик тизимидан тортиб «Барселона»га кўчиб ўтишгача бўлган мураккаб йўлда ўғлининг ёнида турди;

  • Тарихий муваффақиятлар: Леонинг 8 та «Олтин тўп»и, 4 та Чемпионлар лигаси ва 2022 йилги Жаҳон чемпионлигига эришишида отасининг ташкилий ва психологик суянчи беқиёс бўлган.

Футбол оламидаги ҳамдардлик

Хорхе Мессининг вафотидан сўнг Аргентина футбол ассоциацияси, «Барселона», «Ньюэллс Олд Бойз» ҳамда «Интер Майами» клублари, шунингдек, дунёнинг энг етакчи футболчилари Мессилар оиласига чуқур ҳамдардлик билдиришмоқда.

«Интер Майами» клуби раҳбарияти ўз сардорининг қарорини тўлиқ қўллаб-қувватлашини ва унга зарур бўлганча вақт ажратилишини маълум қилди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Лионель МессиХорхе МессиИнтер МайамиАргентинаБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майкл Оуен Арсенални чемпионликка асосий даъвогар деб атадиМайкл Оуен Арсенални чемпионликка асосий даъвогар деб атадиБугун, 00:37«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтарди«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтардиБугун, 00:09Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Бугун, 00:09Ўзбекистонлик «Испанчик» Астанада жанг қилади: рақиби ҳам оддий эмасЎзбекистонлик «Испанчик» Астанада жанг қилади: рақиби ҳам оддий эмасБугун, 00:08Даҳшатли тўқнашув: Арман Царукян ва Диллон Дэнис камар учун курашади!Даҳшатли тўқнашув: Арман Царукян ва Диллон Дэнис камар учун курашади!Бугун, 00:063 нафар боксчимиз жангда: «IBA.PRO 20» турнирининг тўлиқ карди эълон қилинди3 нафар боксчимиз жангда: «IBA.PRO 20» турнирининг тўлиқ карди эълон қилиндиБугун, 00:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди