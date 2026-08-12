Месси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онлар
Лионель Месси отаси ва агенти Хорхе Мессининг вафотидан сўнг профессионал фаолиятини вақтинча тўхтатиб, оиласи билан бирга бўлиш учун Аргентинада қолишга қарор қилди. 39 ёшли ҳужумчининг АҚШга қайтиш санаси ҳозирча номаълум бўлиб, у «Интер Маями»даги иштирокини ҳам тўхтатди. Хорхе Месси Росарио шаҳридаги клиникалардан бирида 68 ёшида, узоқ давом этган оғир хасталикдан сўнг вафот этди.
Аргентиналик афсонавий ҳужумчи Лионель Месси отаси ва агенти Хорхе Мессининг вафотидан сўнг оиласи ва яқинлари билан бирга бўлиш мақсадида профессионал фаолиятини вақтинча тўхтатишга қарор қилди. Футбол юлдузи кейинги огоҳлантиришга қадар ватанида қолади ва унинг АҚШга қайтиш санаси номаълум бўлиб турибди.
Ушбу қайғули хабар ва тафсилотлар ҳақида Аргентинанинг DobleAmarilla нашри ҳамда нуфузли халқаро спорт манбалари хабар бермоқда.
Оғир жудолик ва оилавий қарор
Отасининг вафоти ҳақидаги шум хабар Лионель Мессини чуқур ларзага келтирди. Ушбу оғир жудоликдан сўнг 39 ёшли ҳужумчи АҚШдаги барча режалари ва «Интер Майами» клубидаги иштирокини тўхтатиб, зудлик билан оиласи даврасида бўлиш учун Аргентинага учиб кетди.
Манбаларнинг таъкидлашича, Месси руҳий жиҳатдан ўзини тиклаб олмагунига ва оиласи билан ушбу оғир дамларни ўтказмагунига қадар майдонга қайтмасликни афзал кўрган.
Росариодаги оғир хасталик ва Хорхе Мессининг роли
Эслатиб ўтамиз, Хорхе Месси Аргентинанинг Росарио шаҳридаги клиникалардан бирида 68 ёшида вафот этди. Манбаларнинг маълум қилишича, у узоқ вақт давомида оғир хасталик билан курашиб келаётган эди. Лионель отаси билан мунтазам равишда мулоқотда бўлиб, унинг саломатлигини назорат қилиб борган.
Хорхе Месси нафақат Леонинг отаси, балки унинг бутун футболчилик фаолиятидаги энг яқин маслаҳатчиси ва агенти ҳисобланар эди:
Илк қадамлар: У «Ньюэллс Олд Бойз» академик тизимидан тортиб «Барселона»га кўчиб ўтишгача бўлган мураккаб йўлда ўғлининг ёнида турди;
Тарихий муваффақиятлар: Леонинг 8 та «Олтин тўп»и, 4 та Чемпионлар лигаси ва 2022 йилги Жаҳон чемпионлигига эришишида отасининг ташкилий ва психологик суянчи беқиёс бўлган.
Футбол оламидаги ҳамдардлик
Хорхе Мессининг вафотидан сўнг Аргентина футбол ассоциацияси, «Барселона», «Ньюэллс Олд Бойз» ҳамда «Интер Майами» клублари, шунингдек, дунёнинг энг етакчи футболчилари Мессилар оиласига чуқур ҳамдардлик билдиришмоқда.
«Интер Майами» клуби раҳбарияти ўз сардорининг қарорини тўлиқ қўллаб-қувватлашини ва унга зарур бўлганча вақт ажратилишини маълум қилди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…