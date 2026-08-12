Ўзбекистонлик «Испанчик» Астанада жанг қилади: рақиби ҳам оддий эмас

·38·Спорт
Ўзбекистонлик «Испанчик» Астанада жанг қилади: рақиби ҳам оддий эмас
Қисқача

28 август куни Астана шаҳрида ўтказиладиган ИБА Номад турнирида ўзбекистонлик Бобур «Испанчик» Исроилов қозоғистонлик Эркабулан Токтар билан жанг қилади. Токтар профессионал спортдан ташқари актёрлик фаолияти ва поп-ММА орқали ҳам танилган. Исроилов учун Қозоғистонда, маҳаллий мухлислар қўллаб-қувватлайдиган рақибга қарши кечадиган баҳс жисмоний ва психологик синов бўлади.

28 август куни Қозоғистон пойтахти Астана шаҳрида ўтказиладиган IBA Nomad турнирида ўзбекистонлик Бобур «Испанчик» Исроилов ҳам рингга кўтарилади. Унинг рақиби профессионал спортдан ташқари шоу-бизнес оламида ҳам яхши танилган қозоғистонлик Эркабулан Токтар бўлади.

Бу тўқнашувга қизиқишнинг асосий сабаби ҳам шунда: Исроилов қаршисида фақат жангчи эмас, балки актёр ва поп-ММА орқали катта аудитория тўплаган рақиб туради.

Бобур Исроилов учун Астанада муҳим синов

Ўзбекистонлик мухлисларга «Испанчик» лақаби билан таниш Бобур Исроилов IBA Nomad турнири доирасида навбатдаги жангини ўтказади.

Ташкилотчилар белгилаган кардга кўра, у 28 август куни Астанада Эркабулан Токтар билан куч синашади.

Икки жангчининг услуби ва характери тўқнашувга қўшимча интрига бериши кутилмоқда. Айниқса, Исроилов учун маҳаллий мухлислар қўллаб-қувватлайдиган рақибга қарши Қозоғистоннинг ўзида жанг қилиш алоҳида босим бўлиши мумкин.

Рақиб — актёр ва поп-ММА жангчиси

Эркабулан Токтар Қозоғистонда фақат жанглари билан эмас, актёрлик фаолияти билан ҳам танилган.

Унинг поп-ММАдаги иштироки эса спорт аудиторияси орасидаги машҳурлигини янада оширган. Шу боис Токтарнинг Бобур Исроилов билан тўқнашуви оддий спорт жанги доирасидан чиқиб, мухлислар эътиборини тортадиган шоуга айланиши мумкин.

Айниқса, мезбон мамлакат вакили сифатида Токтар трибуналарнинг катта қўллаб-қувватловига эга бўлиши кутилмоқда.

Ўзбекистонлик «Испанчик» Астанада жанг қилади: рақиби ҳам оддий эмас

«Испанчик» учун энг катта вазифа нима?

Бундай жангларда рақибнинг спорт маҳорати билан бирга атмосфера ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Исроиловга Астанадаги босимни назорат қилиш, жанг режасидан четга чиқмаслик ва ҳиссиётларга берилмаслик зарур бўлади. Чунки маҳаллий юлдузга қарши тўқнашувда бир нечта аниқ эпизод ҳам залдаги кайфиятни кескин ўзгартириб юбориши мумкин.

Шу жиҳатдан 28 августдаги баҳс «Испанчик» учун нафақат жисмоний, балки психологик синов ҳам бўлиши мумкин.

28 августда асосий саволга жавоб оламиз

IBA Nomad турниридаги Бобур Исроилов — Эркабулан Токтар қарама-қаршилиги ўзбекистонлик ва қозоғистонлик мухлислар учун кечанинг эътиборли жангларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Бир томонда — Астанага ғалаба учун бораётган Бобур «Испанчик» Исроилов. Иккинчи томонда эса ўз мухлислари қаршисида жанг қиладиган актёр ва поп-ММА вакили Эркабулан Токтар.

28 август куни рингда қайси бири ўз режасини ўтказа олиши ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Бобур ИсроилЭркабулан ТоктарАстанаЎзбекистонҚозоғистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майкл Оуен Арсенални чемпионликка асосий даъвогар деб атадиМайкл Оуен Арсенални чемпионликка асосий даъвогар деб атадиБугун, 00:37Месси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онларМесси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онларБугун, 00:19«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтарди«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтардиБугун, 00:09Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Бугун, 00:09Даҳшатли тўқнашув: Арман Царукян ва Диллон Дэнис камар учун курашади!Даҳшатли тўқнашув: Арман Царукян ва Диллон Дэнис камар учун курашади!Бугун, 00:063 нафар боксчимиз жангда: «IBA.PRO 20» турнирининг тўлиқ карди эълон қилинди3 нафар боксчимиз жангда: «IBA.PRO 20» турнирининг тўлиқ карди эълон қилиндиБугун, 00:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди