Ўзбекистонлик «Испанчик» Астанада жанг қилади: рақиби ҳам оддий эмас
28 август куни Астана шаҳрида ўтказиладиган ИБА Номад турнирида ўзбекистонлик Бобур «Испанчик» Исроилов қозоғистонлик Эркабулан Токтар билан жанг қилади. Токтар профессионал спортдан ташқари актёрлик фаолияти ва поп-ММА орқали ҳам танилган. Исроилов учун Қозоғистонда, маҳаллий мухлислар қўллаб-қувватлайдиган рақибга қарши кечадиган баҳс жисмоний ва психологик синов бўлади.
28 август куни Қозоғистон пойтахти Астана шаҳрида ўтказиладиган IBA Nomad турнирида ўзбекистонлик Бобур «Испанчик» Исроилов ҳам рингга кўтарилади. Унинг рақиби профессионал спортдан ташқари шоу-бизнес оламида ҳам яхши танилган қозоғистонлик Эркабулан Токтар бўлади.
Бу тўқнашувга қизиқишнинг асосий сабаби ҳам шунда: Исроилов қаршисида фақат жангчи эмас, балки актёр ва поп-ММА орқали катта аудитория тўплаган рақиб туради.
Бобур Исроилов учун Астанада муҳим синов
Ўзбекистонлик мухлисларга «Испанчик» лақаби билан таниш Бобур Исроилов IBA Nomad турнири доирасида навбатдаги жангини ўтказади.
Ташкилотчилар белгилаган кардга кўра, у 28 август куни Астанада Эркабулан Токтар билан куч синашади.
Икки жангчининг услуби ва характери тўқнашувга қўшимча интрига бериши кутилмоқда. Айниқса, Исроилов учун маҳаллий мухлислар қўллаб-қувватлайдиган рақибга қарши Қозоғистоннинг ўзида жанг қилиш алоҳида босим бўлиши мумкин.
Рақиб — актёр ва поп-ММА жангчиси
Эркабулан Токтар Қозоғистонда фақат жанглари билан эмас, актёрлик фаолияти билан ҳам танилган.
Унинг поп-ММАдаги иштироки эса спорт аудиторияси орасидаги машҳурлигини янада оширган. Шу боис Токтарнинг Бобур Исроилов билан тўқнашуви оддий спорт жанги доирасидан чиқиб, мухлислар эътиборини тортадиган шоуга айланиши мумкин.
Айниқса, мезбон мамлакат вакили сифатида Токтар трибуналарнинг катта қўллаб-қувватловига эга бўлиши кутилмоқда.
«Испанчик» учун энг катта вазифа нима?
Бундай жангларда рақибнинг спорт маҳорати билан бирга атмосфера ҳам муҳим аҳамият касб этади.
Исроиловга Астанадаги босимни назорат қилиш, жанг режасидан четга чиқмаслик ва ҳиссиётларга берилмаслик зарур бўлади. Чунки маҳаллий юлдузга қарши тўқнашувда бир нечта аниқ эпизод ҳам залдаги кайфиятни кескин ўзгартириб юбориши мумкин.
Шу жиҳатдан 28 августдаги баҳс «Испанчик» учун нафақат жисмоний, балки психологик синов ҳам бўлиши мумкин.
28 августда асосий саволга жавоб оламиз
IBA Nomad турниридаги Бобур Исроилов — Эркабулан Токтар қарама-қаршилиги ўзбекистонлик ва қозоғистонлик мухлислар учун кечанинг эътиборли жангларидан бири бўлиши кутилмоқда.
Бир томонда — Астанага ғалаба учун бораётган Бобур «Испанчик» Исроилов. Иккинчи томонда эса ўз мухлислари қаршисида жанг қиладиган актёр ва поп-ММА вакили Эркабулан Токтар.
28 август куни рингда қайси бири ўз режасини ўтказа олиши ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…