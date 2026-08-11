Google компаниясининг Gemini иловаси фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошди

·26·Техно
Google компаниясининг Gemini иловаси фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошди
Қисқача

Google компаниясининг мустақил Gemini иловасидаги ойлик фаол фойдаланувчилар сони 1 миллиарддан ошди. Бу ҳақда бош директор Sundar Pichai Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида маълум қилди ва Gemini Google экотизимида 1 миллиардлик аудиторияга эга бўлган ўнинчи маҳсулотга айланди. Илова OpenAI компаниясининг ChatGPT хизмати билан бир хил кўрсаткичга етди, ChatGPT эса жорий йилнинг июн ойида 1 миллиардлик ойлик фаол фойдаланувчилар сонини қайд этган эди.

Сунъий интеллект технологиялари глобал миқёсда мисли кўрилмаган тезликда оммалашиб бораётган бир даврда, Google яна бир муҳим маррага эришди. ixbt.com маълумотига кўра, компаниянинг бош директори Sundar Pichai Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Gemini иловаси ойлик фаол фойдаланувчилари сони бўйича 1 миллиардлик кўрсаткични батамом ортда қолдиргани ва компания тарихидаги энг тез ўсаётган маҳсулотлардан бирига айланганини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу улкан марра Google'нинг технологик экотизимидаги 1 миллиардлик аудиторияга эга бўлган ўнинчи маҳсулот сифатида тарихга кирди. Мазкур жадал ўсиш суръати Gemini асосий рақобатчиси бўлган OpenAI компаниясининг ChatGPT хизмати билан ҳамнафас кетаётганини кўрсатади. Эслатиб ўтамиз, ChatGPT ҳам жорий йилнинг июн ойида худди шундай 1 миллиардлик ойлик фаол фойдаланувчилар сонига етган эди.

Сунъий интеллектни кенг жамоатчиликка интеграция қилиш стратегияси

Google ўзининг сунъий интеллект имкониятларини Сеарч, Воркспасе, Android каби барча асосий маҳсулотларига босқичма-босқич татбиқ этиб келмоқда. Хусусан, қидирув тизимидаги AI Моде функцияси глобал миқёсда 1 миллиарддан ортиқ ойлик фаол фойдаланувчиларни қамраб олиб, катта муваффақиятга эришди. Бироқ Sundar Pichai келтириб ўтган сўнгги статистика бошқа каналлардаги фойдаланувчиларни эмас, айнан мустақил Gemini иловаси кўрсаткичларини ўз ичига олади.

Компания нафақат фойдаланувчилар сонини оширибгина қолмай, балки мунтазам равишда янги моделлар ва функцияларни ҳам тақдим этмоқда. Жумладан, дастурлаш кодларини ёзиш ва автоном сунъий интеллект агентлари вазифаларини бажаришга мўлжалланган Gemini 3.5 Флаш модели шулар жумласидандир. Бу каби янгиликлар платформанинг имкониятларини янада кенгайтирмоқда.

Фойдаланиш одатлари ва келгусидаги режалар

Google томонидан тақдим этилган қизиқарли маълумотларга кўра, фойдаланувчиларнинг 35 фоиздан ортиғи матнли қидирувдан ташқари, овозли функция ёрдамида бевосита ёрдамчи билан мулоқот қилишни афзал кўрмоқда. Шунингдек, Gemini ҳозирги кунда ҳар куни 150 миллиондан зиёд тасвирларни яратишга қодир. Қизиғи шундаки, илованинг ўсиш кўрсаткичлари фақат Google маҳсулотлари билан чекланиб қолмай, iOS операцион тизимида ҳам 100 миллиондан ортиқ фаол фойдаланувчини ташкил этмоқда.

Мазкур рекорд кўрсаткич компаниянинг 2026-йилги иккинчи чорак молиявий ҳисоботлари эълон қилинган даврга тўғри келди. Ушбу ҳисоботда ойлик фойдаланувчилар сони 950 миллиондан ошгани ва кунлик фаол фойдаланувчилар ўтган йилга нисбатан уч бараварга кўпайгани алоҳида таъкидланган эди. Мутахассисларнинг фикрича, бўлиб ўтадиган Маде бй Google тадбирида Pixel қурилмалари учун янги Gemini функцияларининг тақдим этилиши бу кўрсаткичларни янада юқорига кўтаради.

GoogleGeminiСунъий интеллектChatGPTТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI Линух фойдаланувчилари учун махсус ChatGPT иловасини чиқардиOpenAI Линух фойдаланувчилари учун махсус ChatGPT иловасини чиқардиБугун, 00:25OpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этдиOpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этдиКеча, 23:27Сунъий интеллект монополиясига қарши: Mark Zuckerberg манифестиСунъий интеллект монополиясига қарши: Mark Zuckerberg манифестиКеча, 23:25Игор Бабусчкин сунъий интеллект стартапи 1,1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиИгор Бабусчкин сунъий интеллект стартапи 1,1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиКеча, 23:20Дегенцентралашган Bluesky тармоғи фаоллиги пасаймоқдаДегенцентралашган Bluesky тармоғи фаоллиги пасаймоқдаКеча, 22:54Яндексдан янги технология: браузерлар учун Сплитвю белгисиЯндексдан янги технология: браузерлар учун Сплитвю белгисиКеча, 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди