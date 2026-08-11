Google компаниясининг Gemini иловаси фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошди
Google компаниясининг мустақил Gemini иловасидаги ойлик фаол фойдаланувчилар сони 1 миллиарддан ошди. Бу ҳақда бош директор Sundar Pichai Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида маълум қилди ва Gemini Google экотизимида 1 миллиардлик аудиторияга эга бўлган ўнинчи маҳсулотга айланди. Илова OpenAI компаниясининг ChatGPT хизмати билан бир хил кўрсаткичга етди, ChatGPT эса жорий йилнинг июн ойида 1 миллиардлик ойлик фаол фойдаланувчилар сонини қайд этган эди.
Сунъий интеллект технологиялари глобал миқёсда мисли кўрилмаган тезликда оммалашиб бораётган бир даврда, Google яна бир муҳим маррага эришди. ixbt.com маълумотига кўра, компаниянинг бош директори Sundar Pichai Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Gemini иловаси ойлик фаол фойдаланувчилари сони бўйича 1 миллиардлик кўрсаткични батамом ортда қолдиргани ва компания тарихидаги энг тез ўсаётган маҳсулотлардан бирига айланганини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу улкан марра Google'нинг технологик экотизимидаги 1 миллиардлик аудиторияга эга бўлган ўнинчи маҳсулот сифатида тарихга кирди. Мазкур жадал ўсиш суръати Gemini асосий рақобатчиси бўлган OpenAI компаниясининг ChatGPT хизмати билан ҳамнафас кетаётганини кўрсатади. Эслатиб ўтамиз, ChatGPT ҳам жорий йилнинг июн ойида худди шундай 1 миллиардлик ойлик фаол фойдаланувчилар сонига етган эди.
Сунъий интеллектни кенг жамоатчиликка интеграция қилиш стратегиясиGoogle ўзининг сунъий интеллект имкониятларини Сеарч, Воркспасе, Android каби барча асосий маҳсулотларига босқичма-босқич татбиқ этиб келмоқда. Хусусан, қидирув тизимидаги AI Моде функцияси глобал миқёсда 1 миллиарддан ортиқ ойлик фаол фойдаланувчиларни қамраб олиб, катта муваффақиятга эришди. Бироқ Sundar Pichai келтириб ўтган сўнгги статистика бошқа каналлардаги фойдаланувчиларни эмас, айнан мустақил Gemini иловаси кўрсаткичларини ўз ичига олади.
Компания нафақат фойдаланувчилар сонини оширибгина қолмай, балки мунтазам равишда янги моделлар ва функцияларни ҳам тақдим этмоқда. Жумладан, дастурлаш кодларини ёзиш ва автоном сунъий интеллект агентлари вазифаларини бажаришга мўлжалланган Gemini 3.5 Флаш модели шулар жумласидандир. Бу каби янгиликлар платформанинг имкониятларини янада кенгайтирмоқда.
Фойдаланиш одатлари ва келгусидаги режаларGoogle томонидан тақдим этилган қизиқарли маълумотларга кўра, фойдаланувчиларнинг 35 фоиздан ортиғи матнли қидирувдан ташқари, овозли функция ёрдамида бевосита ёрдамчи билан мулоқот қилишни афзал кўрмоқда. Шунингдек, Gemini ҳозирги кунда ҳар куни 150 миллиондан зиёд тасвирларни яратишга қодир. Қизиғи шундаки, илованинг ўсиш кўрсаткичлари фақат Google маҳсулотлари билан чекланиб қолмай, iOS операцион тизимида ҳам 100 миллиондан ортиқ фаол фойдаланувчини ташкил этмоқда.
Мазкур рекорд кўрсаткич компаниянинг 2026-йилги иккинчи чорак молиявий ҳисоботлари эълон қилинган даврга тўғри келди. Ушбу ҳисоботда ойлик фойдаланувчилар сони 950 миллиондан ошгани ва кунлик фаол фойдаланувчилар ўтган йилга нисбатан уч бараварга кўпайгани алоҳида таъкидланган эди. Мутахассисларнинг фикрича, бўлиб ўтадиган Маде бй Google тадбирида Pixel қурилмалари учун янги Gemini функцияларининг тақдим этилиши бу кўрсаткичларни янада юқорига кўтаради.
…