3 нафар боксчимиз жангда: «IBA.PRO 20» турнирининг тўлиқ карди эълон қилинди

·32·Спорт
3 нафар боксчимиз жангда: «IBA.PRO 20» турнирининг тўлиқ карди эълон қилинди
Қисқача

Ўзбекистонлик уч нафар боксчи — Миразизбек Мирзахалилов, Ҳавасбек Асадуллаев ва Халимжон Мамасолиев — 14 август куни Россиянинг Набережние Челни шаҳрида ўтадиган «ИБА.PRO 20» турнирида жанг қилади. Миразизбек Мирзахалилов иккинчи ўта енгил вазн тоифасида IBF Эуропеан камари учун мағлубияциз Чингиз Натировга қарши 10 раундлик баҳс ўтказади.

Россия Федерациясининг Набережние Челни шаҳрида навбатдаги нуфузли «IBA.PRO 20» профессионал бокс турнири бўлиб ўтади. Ушбу кечада ўзбекистонлик уч нафар таниқли чарм қўлқоп усталари — Миразизбек Мирзахалилов, Ҳавасбек Асадуллаев ҳамда Халимжон Мамасолиев ўз баҳсларини ўтказишади.

Ташкилотчилар 14 август куни кечадиган мусобақанинг тўлиқ мусобақа кардини (fight card) расман эълон қилишди.

Миразизбек Мирзахалилов IBF European камари учун курашади

Турнирнинг энг марказий ва ўзбекистонлик мухлислар учун аҳамиятли баҳсларидан бирида ҳаваскор боксда жаҳон ва Осиё чемпиони, иқтидорли боксчимиз Миразизбек Мирзахалилов (5-0, 4 КО) титул жангида иштирок этади.

Иккинчи ўта енгил вазн тоифасида 10 раунддан иборат кечадиган ушбу тўқнашувда Мирзахалилов вакилимизга рақиблик қиладиган мағлубиятсиз россиялик Чингиз Натировга (10-0, 5 КО) қарши IBF European чемпионлик камари учун рингга кўтарилади.

Ҳавасбек Асадуллаев ва Халимжон Мамасолиевнинг жиддий синовлари

Турнир доирасида яна икки нафар ўзбекистонлик боксчи ўзларининг навбатдаги масъулиятли жангини ўтказишади:

  • Ҳавасбек Асадуллаев (8-0, 5 КО): Ярим ўрта вазн тоифасида кечадиган 10 раундлик баҳсда мағлубият нималигини билмай келаётган, тажрибали россиялик боксчи Сергей Лубковичга (20-0-2, 12 КО) қарши рингга чиқади.

  • Халимжон Мамасолиев: Биринчи оғир вазн тоифасида россиялик тажрибали нокаутчи Юрий Кашинскийга қарши куч синашади.

«IBA.PRO 20» турнирининг марказий жанги

Турнирнинг асосий жанги (Main Event) иккинчи ўрта вазн тоифасида IBF European камари учун кечади. Унда ҳаваскор бокс бўйича жаҳон чемпиони, россиялик Жамбулат Бижамов (3-0) жаҳон чемпионати бронза медали соҳиби, Сербия шарафини ҳимоя қилаётган Владимир Мирончиков (8-0, 6 КО) билан тўқнашади.

«IBA.PRO 20» турнирининг тўлиқ мусобақа карди:

  1. Иккинчи ўрта вазн (IBF European камари, 10 раунд):

    Жамбулат Бижамов (3-0, Россия) — Владимир Мирончиков (8-0, 6 КО, Сербия)

  2. Ярим ўрта вазн (IBF Youth камари, 10 раунд):

    Руслан Селимян (14-0, 8 КО, Россия) — Иван Камбагире (9-2-1, 4 КО, Уганда)

  3. Енгил вазн (IBF Youth камари, 10 раунд):

    Михаил Григорян (9-0, 2 КО, Россия) — Генри Отемба (9-1, 5 КО, Уганда)

  4. Иккинчи ўта енгил вазн (IBF European камари, 10 раунд):

    Чингиз Натиров (10-0, 5 КО, Россия) — Миразизбек Мирзахалилов (5-0, 4 КО, Ўзбекистон)

  5. Иккинчи ярим енгил вазн (6 раунд):

    Амин Абдуллин (2-0, 1 КО, Россия) — Адилет Курметов (3-0, 1 КО, Қозоғистон)

  6. Ярим ўрта вазн (10 раунд):

    Сергей Лубкович (20-0-2, 12 КО, Россия) — Ҳавасбек Асадуллаев (8-0, 5 КО, Ўзбекистон)

  7. Иккинчи ўрта вазн (Набережний Челни мэри кубоги, 6 раунд):

    Сергей Сергеев (2-0, 2 КО, Россия) — Некруз Салимов (1-0, 1 КО, Тожикистон)

  8. Биринчи оғир вазн:

    Юрий Кашинский (Россия) — Халимжон Мамасолиев (Ўзбекистон)

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Миразизбек МирзахалиловНабережные ЧелныРоссияИБФЖамбулат Бижамов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онларМесси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онларБугун, 00:19«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтарди«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтардиБугун, 00:09Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Бугун, 00:09Ўзбекистонлик «Испанчик» Астанада жанг қилади: рақиби ҳам оддий эмасЎзбекистонлик «Испанчик» Астанада жанг қилади: рақиби ҳам оддий эмасБугун, 00:08Даҳшатли тўқнашув: Арман Царукян ва Диллон Дэнис камар учун курашади!Даҳшатли тўқнашув: Арман Царукян ва Диллон Дэнис камар учун курашади!Бугун, 00:06«Сурхон» Каримов трансферидан ҳали йиллар давомида пул ишлаши мумкин«Сурхон» Каримов трансферидан ҳали йиллар давомида пул ишлаши мумкинКеча, 23:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди