Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...

·45·Спорт
Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...
Қисқача

Хабиб Нурмагомедов Исроил ва Фаластин можаросида Фаластин халқини қўллаб-қувватлагани сабабли ўзи ва жамоадошлари йирик ҳомийлик шартномаларидан маҳрум бўлганини айтди. 37 ёшли спортчи бу ҳақда АҚШнинг Ню-Джерси штатида мухлислар билан учрашувда маълум қилди. У машҳур спортчилар ва жамоат арбобларини адолацизликка қарши сукут сақламасликка чақириб, одамларнинг 90 фоизи бу сиёсатни геноцид деб билишини таъкидлади.

UFC Шон-шуҳрат зали аъзоси, енгил вазнда собиқ жаҳон чемпиони Хабиб Нурмагомедов Исроил ва Фаластин можаросида Фаластин халқини очиқ-ошкор қўллаб-қувватлагани сабабли ўзи ва жамоадошлари йирик ҳомийлик шартномаларидан маҳрум бўлганини билдирди. 37 ёшли афсонавий спортчи бу ҳақда АҚШнинг Нью-Джерси штатида мухлислар билан ўтказилган самимий учрашув давомида айтиб ўтди.

Нурмагомедовнинг таъкидлашича, молиявий йўқотишларга қарамай, инсон ҳаёти ва ҳақиқатни сўзлаш ҳар қандай бойлик ҳамда пулдан устундир.

«Жим турманг — одамларнинг 90 фоизи геноцид эканини билади»

Афсонавий жангчи дунёдаги машҳур спортчилар ва машҳур шахслар адолатсизликка қарши сукут сақламасликлари зарурлигини алоҳида уқтирди:

«Одамларнинг 90 фоизи Исроилнинг Фаластин халқига нисбатан сиёсати геноцид эканлигини билади. Энг катта масъулият — ҳеч бўлмаганда бу ҳақда одамларга сўзлаб бериш. Яхши, балки сиз жараённи тўхтатиш учун ҳеч нарса қила олмассиз, лекин жим турманг. Мен буни спортчи нуқтаи назаридан айтяпман», — деди Хабиб.

«Ислом Махачев, Усмон ва мен кўп пул йўқотдик»

Нурмагомедов спорт дунёсидаги йирик компаниялар ва ҳомийларнинг сиёсий позицияларга қандай муносабат билдириши ҳақида гапириб, ўз жамоаси дуч келган молиявий босимларни ошкор қилди:

«Тасаввур қилинг, сиз бу ҳақда тармоқларда пост жойласангиз ёки оммага гапирсангиз, шартномаларингиздан ва миллион долларлик ҳомийликлардан маҳрум бўласиз. Кўпгина ҳомийлар Фаластинни қўллаб-қувватлайдиган спортчилар билан ишлашни истамайди. Позициянгизни қўллаб-қувватлашни унутинг — улар шунчаки шартномаларни бир томонлама бекор қилишади.

Мен билан бундай бўлмаган деб ўйлайсизми? Ёки Ислом Махачев ёки Усмон Нурмагомедов билан-чи? Бизда ҳам айнан шундай бўлди. Биз жуда катта миқдордаги пулларни йўқотдик», — дея қўшимча қилди собиқ чемпион.

«Инсон ҳаёти олдида пул ҳеч нарса эмас»

Шунга қарамай, Нурмагомедов моддий манфаатлар деб ўз виждони ва инсоний принципларидан воз кечмаслигини, инсон қадри ҳар қандай молиявий шартномадан юқори туришини таъкидлаб сўзини якунлади:

«Аммо инсон ҳаёти ва унинг қадри билан солиштирганда, ишонинг, пул ҳеч нарса эмас».

Хабиб ва унинг жамоадошлари — амалдаги UFC чемпиони Ислом Махачев ҳамда Bellator чемпиони Усмон Нурмагомедовлар халқаро ареналарда ва ижтимоий тармоқларда Фаластин халқини мунтазам равишда қўллаб-қувватлаб келишмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Хабиб НурмагомедовНью-ЖерсиИслом МахачевУФКУсмон Нурмагомедов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майкл Оуен Арсенални чемпионликка асосий даъвогар деб атадиМайкл Оуен Арсенални чемпионликка асосий даъвогар деб атадиБугун, 00:37Месси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онларМесси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онларБугун, 00:19«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтарди«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтардиБугун, 00:09Ўзбекистонлик «Испанчик» Астанада жанг қилади: рақиби ҳам оддий эмасЎзбекистонлик «Испанчик» Астанада жанг қилади: рақиби ҳам оддий эмасБугун, 00:08Даҳшатли тўқнашув: Арман Царукян ва Диллон Дэнис камар учун курашади!Даҳшатли тўқнашув: Арман Царукян ва Диллон Дэнис камар учун курашади!Бугун, 00:063 нафар боксчимиз жангда: «IBA.PRO 20» турнирининг тўлиқ карди эълон қилинди3 нафар боксчимиз жангда: «IBA.PRO 20» турнирининг тўлиқ карди эълон қилиндиБугун, 00:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди