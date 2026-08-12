Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...
Хабиб Нурмагомедов Исроил ва Фаластин можаросида Фаластин халқини қўллаб-қувватлагани сабабли ўзи ва жамоадошлари йирик ҳомийлик шартномаларидан маҳрум бўлганини айтди. 37 ёшли спортчи бу ҳақда АҚШнинг Ню-Джерси штатида мухлислар билан учрашувда маълум қилди. У машҳур спортчилар ва жамоат арбобларини адолацизликка қарши сукут сақламасликка чақириб, одамларнинг 90 фоизи бу сиёсатни геноцид деб билишини таъкидлади.
UFC Шон-шуҳрат зали аъзоси, енгил вазнда собиқ жаҳон чемпиони Хабиб Нурмагомедов Исроил ва Фаластин можаросида Фаластин халқини очиқ-ошкор қўллаб-қувватлагани сабабли ўзи ва жамоадошлари йирик ҳомийлик шартномаларидан маҳрум бўлганини билдирди. 37 ёшли афсонавий спортчи бу ҳақда АҚШнинг Нью-Джерси штатида мухлислар билан ўтказилган самимий учрашув давомида айтиб ўтди.
Нурмагомедовнинг таъкидлашича, молиявий йўқотишларга қарамай, инсон ҳаёти ва ҳақиқатни сўзлаш ҳар қандай бойлик ҳамда пулдан устундир.
«Жим турманг — одамларнинг 90 фоизи геноцид эканини билади»
Афсонавий жангчи дунёдаги машҳур спортчилар ва машҳур шахслар адолатсизликка қарши сукут сақламасликлари зарурлигини алоҳида уқтирди:
«Одамларнинг 90 фоизи Исроилнинг Фаластин халқига нисбатан сиёсати геноцид эканлигини билади. Энг катта масъулият — ҳеч бўлмаганда бу ҳақда одамларга сўзлаб бериш. Яхши, балки сиз жараённи тўхтатиш учун ҳеч нарса қила олмассиз, лекин жим турманг. Мен буни спортчи нуқтаи назаридан айтяпман», — деди Хабиб.
«Ислом Махачев, Усмон ва мен кўп пул йўқотдик»
Нурмагомедов спорт дунёсидаги йирик компаниялар ва ҳомийларнинг сиёсий позицияларга қандай муносабат билдириши ҳақида гапириб, ўз жамоаси дуч келган молиявий босимларни ошкор қилди:
«Тасаввур қилинг, сиз бу ҳақда тармоқларда пост жойласангиз ёки оммага гапирсангиз, шартномаларингиздан ва миллион долларлик ҳомийликлардан маҳрум бўласиз. Кўпгина ҳомийлар Фаластинни қўллаб-қувватлайдиган спортчилар билан ишлашни истамайди. Позициянгизни қўллаб-қувватлашни унутинг — улар шунчаки шартномаларни бир томонлама бекор қилишади.
Мен билан бундай бўлмаган деб ўйлайсизми? Ёки Ислом Махачев ёки Усмон Нурмагомедов билан-чи? Бизда ҳам айнан шундай бўлди. Биз жуда катта миқдордаги пулларни йўқотдик», — дея қўшимча қилди собиқ чемпион.
«Инсон ҳаёти олдида пул ҳеч нарса эмас»
Шунга қарамай, Нурмагомедов моддий манфаатлар деб ўз виждони ва инсоний принципларидан воз кечмаслигини, инсон қадри ҳар қандай молиявий шартномадан юқори туришини таъкидлаб сўзини якунлади:
«Аммо инсон ҳаёти ва унинг қадри билан солиштирганда, ишонинг, пул ҳеч нарса эмас».
Хабиб ва унинг жамоадошлари — амалдаги UFC чемпиони Ислом Махачев ҳамда Bellator чемпиони Усмон Нурмагомедовлар халқаро ареналарда ва ижтимоий тармоқларда Фаластин халқини мунтазам равишда қўллаб-қувватлаб келишмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…