Зебо Рахимова Монакодаги кактуслар боғига бориб, ноодатий кактусларни кўрсатди (видео)
Актриса ва блогер Зебо Рахимова Монакога сафари давомида кактуслар боғига ташриф буюриб, у ердаги ноодатий кўринишга эга турли кактусларни видеода кўрсатди. У видеони ўз саҳифасида улашиб, кузатувчиларидан қайси кактус кўпроқ ёққанини сўради. Лавҳа фойдаланувчилар орасида қизиқиш уйғотиб, улар изоҳларда ўзларига маъқул кактусларни танлашди.
Актриса ва саёҳат қилишни ёқтирувчи блогер Зебо Рахимова навбатдаги саёҳати давомида дунёнинг энг кичик давлатларидан бири — Монакога ташриф буюрди.
Блогер ўз саҳифасида Монакодаги кактуслар боғига борганини акс эттирувчи видеони улашди. Лавҳада у боғда ўсадиган турли хил, ноодатий кўринишга эга кактусларни кўрсатиб, кузатувчилар эътиборига ҳавола қилган.
Зебо Рахимова видео остида: “Монакода кактуслар боғи бор экан. Сизга қайси кактус кўпроқ ёқди?” — дея изоҳ қолдирди.
Ушбу видео кузатувчилар орасида ҳам қизиқиш уйғотган. Изоҳларда фойдаланувчилар ўзларига энг ёққан кактусларни танлаб, фикрларини ёзиб қолдиришган.
Сиз Монакога бориб қолсангиз, “Кактуслар боғи”га ташриф буюрган бўлармидингиз? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.
…