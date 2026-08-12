Даҳшатли тўқнашув: Арман Царукян ва Диллон Дэнис камар учун курашади!
Арман Сарукян ва Диллон Денис ўртасидаги титул баҳси 3 октябр куни Лас-Вегас (АҚШ) шаҳрида ўтказилади. RAF 14 турнирининг марказий жанги бўладиган ушбу грепплинг тўқнашувида ўрта вазн тоифасидаги RAF чемпиони унвони учун камар ўртага қўйилади.
UFC енгил вазн тоифаси рейтингининг 2-ўриндаги даъвогари Арман Царукян ҳамда шоу-жангчи ва Misfits лигасининг ярим оғир вазндаги чемпиони Диллон Дэнис ўртасида титул баҳси расман эълон қилинди. Жанговар спорт мухлисларини ҳаяжонга солаётган ушбу грэпплинг тўқнашуви 3 октябрь куни Лас-Вегас (АҚШ) шаҳрида бўлиб ўтади.
Ушбу шов-шувли қарама-қаршилик RAF 14 турнирининг марказий баҳсига айланади ва унда ўрта вазн тоифасидаги RAF чемпиони унвони (камари) ўртага қўйилади.
Лас-Вегасдаги марказий грэпплинг қарама-қаршилиги
Арман Царукян ва Диллон Дэнис ўртасидаги баҳс шунчаки оддий ковер тўқнашуви эмас, балки икки хил спорт мактаби ва характерлар тўқнашувидир. UFC октагонида енгил вазн чемпиони унвонига асосий даъвогарлардан бири бўлиб турган Царукян партердаги маҳоратини яна бир бор синовдан ўтказишга қарор қилди.
Унинг рақиби — скандалли баёнотлари ва ижтимоий тармоқлардаги гилам орти ўйинлари билан машҳур бўлган Конор Макгрегорнинг собиқ спарринг шериги Диллон Дэнис ҳисобланади.
Царукян ва Дэниснинг RAF лигасидаги тарихи
Ҳар икки жангчи ҳам RAF (Submission Grappling) ташкилотида майдонга тушиш тажрибасига эга ва уларнинг иккаласи учун ҳам бўлажак жанг реванш манзарасига эга:
Арман Царукян: Июль ойида RAF лигасидаги дебютини ўтказиб, кескин ва муросасиз кечган баҳсда UFC собиқ вақтинчалик чемпиони Колби Ковингтонга очколар ҳисобида имкониятни бой бериб қўйган эди. Царукян бу сафар ребилд қилиб, илк камарини қўлга киритишни мақсад қилган.
Диллон Дэнис: Диллоннинг RAF лигасидаги кўрсаткичи ҳозирча ҳавас қиларли эмас — 0-2. У дастлаб Колби Ковингтонга мағлуб бўлган бўлса, кейинчалик UFC юлдузи Хамзат Чимаевга қарши гиламга чиқиб, яна мағлубият аламини тортган эди.
Чимаев билан можаро ва оммавий жанжал хотираси
Диллон Дэниснинг сўнгги RAF турниридаги иштироки фақатгина мағлубият билан эмас, балки катта жанжал билан ёдда қолган эди. Хамзат Чимаевга қарши кечган шиддатли баҳс якунлангач, саҳнада ва ундан ташқарида икки жамоа ўртасида оммавий жанжал чиқиб кетди.
Вазият шу даражада кескинлашдики, хавфсизлик ходимлари ва полиция аралашувидан сўнггина тартибни тиклашнинг имкони бўлди. Бу сафар ҳам Лас-Вегасда кечадиган турнирда иссиқ иқлим ва юқори психологик босим кутилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…