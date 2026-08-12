Даҳшатли тўқнашув: Арман Царукян ва Диллон Дэнис камар учун курашади!

·41·Спорт
Даҳшатли тўқнашув: Арман Царукян ва Диллон Дэнис камар учун курашади!
Қисқача

Арман Сарукян ва Диллон Денис ўртасидаги титул баҳси 3 октябр куни Лас-Вегас (АҚШ) шаҳрида ўтказилади. RAF 14 турнирининг марказий жанги бўладиган ушбу грепплинг тўқнашувида ўрта вазн тоифасидаги RAF чемпиони унвони учун камар ўртага қўйилади.

UFC енгил вазн тоифаси рейтингининг 2-ўриндаги даъвогари Арман Царукян ҳамда шоу-жангчи ва Misfits лигасининг ярим оғир вазндаги чемпиони Диллон Дэнис ўртасида титул баҳси расман эълон қилинди. Жанговар спорт мухлисларини ҳаяжонга солаётган ушбу грэпплинг тўқнашуви 3 октябрь куни Лас-Вегас (АҚШ) шаҳрида бўлиб ўтади.

Ушбу шов-шувли қарама-қаршилик RAF 14 турнирининг марказий баҳсига айланади ва унда ўрта вазн тоифасидаги RAF чемпиони унвони (камари) ўртага қўйилади.

Лас-Вегасдаги марказий грэпплинг қарама-қаршилиги

Арман Царукян ва Диллон Дэнис ўртасидаги баҳс шунчаки оддий ковер тўқнашуви эмас, балки икки хил спорт мактаби ва характерлар тўқнашувидир. UFC октагонида енгил вазн чемпиони унвонига асосий даъвогарлардан бири бўлиб турган Царукян партердаги маҳоратини яна бир бор синовдан ўтказишга қарор қилди.

Унинг рақиби — скандалли баёнотлари ва ижтимоий тармоқлардаги гилам орти ўйинлари билан машҳур бўлган Конор Макгрегорнинг собиқ спарринг шериги Диллон Дэнис ҳисобланади.

Даҳшатли тўқнашув: Арман Царукян ва Диллон Дэнис камар учун курашади!

Царукян ва Дэниснинг RAF лигасидаги тарихи

Ҳар икки жангчи ҳам RAF (Submission Grappling) ташкилотида майдонга тушиш тажрибасига эга ва уларнинг иккаласи учун ҳам бўлажак жанг реванш манзарасига эга:

  • Арман Царукян: Июль ойида RAF лигасидаги дебютини ўтказиб, кескин ва муросасиз кечган баҳсда UFC собиқ вақтинчалик чемпиони Колби Ковингтонга очколар ҳисобида имкониятни бой бериб қўйган эди. Царукян бу сафар ребилд қилиб, илк камарини қўлга киритишни мақсад қилган.

  • Диллон Дэнис: Диллоннинг RAF лигасидаги кўрсаткичи ҳозирча ҳавас қиларли эмас — 0-2. У дастлаб Колби Ковингтонга мағлуб бўлган бўлса, кейинчалик UFC юлдузи Хамзат Чимаевга қарши гиламга чиқиб, яна мағлубият аламини тортган эди.

Чимаев билан можаро ва оммавий жанжал хотираси

Диллон Дэниснинг сўнгги RAF турниридаги иштироки фақатгина мағлубият билан эмас, балки катта жанжал билан ёдда қолган эди. Хамзат Чимаевга қарши кечган шиддатли баҳс якунлангач, саҳнада ва ундан ташқарида икки жамоа ўртасида оммавий жанжал чиқиб кетди.

Вазият шу даражада кескинлашдики, хавфсизлик ходимлари ва полиция аралашувидан сўнггина тартибни тиклашнинг имкони бўлди. Бу сафар ҳам Лас-Вегасда кечадиган турнирда иссиқ иқлим ва юқори психологик босим кутилмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Арман ЦарукянДиллон ДэнисЮФСЛас-ВегасКонор Макгрегор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рафаел Леао келажаги ва Милан атрофидаги трансфер вазиятиРафаел Леао келажаги ва Милан атрофидаги трансфер вазиятиБугун, 00:51Тоттенхем Фоларин Балогун трансфери бўйича музокараларни бошладиТоттенхем Фоларин Балогун трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 00:50Майкл Оуен Арсенални чемпионликка асосий даъвогар деб атадиМайкл Оуен Арсенални чемпионликка асосий даъвогар деб атадиБугун, 00:37Месси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онларМесси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онларБугун, 00:19«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтарди«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтардиБугун, 00:09Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Бугун, 00:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди