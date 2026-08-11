«Сурхон» Каримов трансферидан ҳали йиллар давомида пул ишлаши мумкин

·54·Спорт
«Сурхон» Каримов трансферидан ҳали йиллар давомида пул ишлаши мумкин
Қисқача

Термизнинг «Сурхон» клуби ёш ҳимоячи Беҳруз Каримовни Швейсариянинг «Лугано» клубига 250 минг еврога трансфер қилди. Клуб тайёргарлик компенсацияси орқали яна тахминан 200 минг евро олиши кутилмоқда, бу дастлабки даромадни қарийб 450 минг еврога етказади. «Сурхон» Каримовнинг кейинги трансферидан 10 фоизлик улуш олиш ҳуқуқини ҳам сақлаб қолган. Масалан, футболчи кейинчалик 10 миллион еврога сотилса, Термиз клуби яна 1 миллион евро олиши мумкин.

Термизнинг «Сурхон» клуби ёш ҳимоячи Беҳруз Каримовни Швейцариянинг «Лугано» клубига трансфер қилди. Бу келишув фақат футболчининг Европага йўл олиши билан эмас, балки Термиз клуби учун узоқ муддатли молиявий манфаат келтириши мумкинлиги билан ҳам аҳамиятли.

Нарзулла Сайдуллаев маълумотига кўра, «Лугано» трансфер учун «Сурхон»га 250 минг евро тўлайди. Бундан ташқари, клуб тайёргарлик компенсацияси орқали яна тахминан 200 минг евро олиши кутилмоқда.

Бир футболчининг ўзи қарийб ярим миллион евро келтиради

Агар келтирилган рақамлар тўлиқ амалга ошса, «Сурхон» Каримовнинг Швейцарияга ўтиши орқали дастлабки босқичнинг ўзида тахминан 450 минг евро даромад олиши мумкин.

Бу Ўзбекистон клуби учун ёш футболчини тарбиялаш ва унга асосий таркибда имконият бериш қандай иқтисодий натижа бериши мумкинлигини кўрсатадиган муҳим мисол.

Аммо келишувнинг энг қизиқ қисми ҳали олдинда.

«Сурхон» кейинги трансфердан ҳам улуш олади

Маълумотларга қараганда, Термиз клуби Каримовнинг кейинги трансферидан 10 фоизлик улуш олиш ҳуқуқини сақлаб қолган.

Масалан, агар Беҳруз кейинчалик «Лугано»дан бошқа клубга 10 миллион еврога сотилса ва шартнома айнан умумий трансфер суммасининг 10 фоизини назарда тутса, «Сурхон» яна 1 миллион евро олиши мумкин.

Шу тариқа, Каримовнинг Европадаги фаолияти қанчалик муваффақиятли кечса, уни тарбиялаган клубнинг молиявий манфаати ҳам шунчалик ошиб бориши эҳтимол.

«Сурхон»нинг таваккали ўзини оқлади

Беҳруз Каримовга ёш бўлишига қарамай ишонч билдирган мураббийлар Февзи Давлетов ва Станислав Кудряшовнинг меҳнати айнан шундай пайтда кўринади.

Ёш футболчини майдонга тушириш ҳар доим ҳам осон қарор эмас. Мураббий натижа талаб қилинадиган муҳитда тажрибали ўйинчи ўрнига ёшга ишонч билдириб, маълум таваккал қилади.

Аммо футболчи ўсиб, кейин хориж клубига трансфер қилинса, бундай қарор нафақат спорт, балки бизнес нуқтаи назаридан ҳам катта самара беради.

Ўзбекистон клублари учун тайёр модел

Каримов трансфери яна бир муҳим ҳақиқатни кўрсатмоқда: маҳаллий клублар фақат тайёр легионерларни сотиб олиш орқали эмас, ёш футболчиларни ривожлантириб, кейин Европа бозорига чиқариш орқали ҳам барқарор даромад топиши мумкин.

Бундай моделда клуб бир марта эмас, бир неча босқичда пул ишлайди: дастлабки трансфер ҳақи, тайёргарлик компенсацияси ва кейинги сотувдан белгиланган улуш.

Агар футболчи Европа футболида ўзини кўрсатиб, қимматроқ клубга ўтса, дастлаб нисбатан кичик кўринган трансфер йиллар ўтиб жуда катта молиявий натижага айланиши мумкин.

Энди асосий босқич Каримовнинг ўзига боғлиқ

«Лугано»га ўтиш Беҳруз Каримов учун фақат хорижий трансфер эмас, балки карьерасининг янги босқичи.

Швейцария футболида ўзини кўрсатиш, асосий таркибдан жой олиш ва Европа клублари эътиборига тушиш унинг кейинги қадамини белгилаши мумкин.

«Сурхон» эса бу трансфер билан ҳозирнинг ўзида маблағ ишлаб топибгина қолмай, Каримовнинг келажакдаги ҳар бир катта трансферига қизиқиш билан қараб борадиган клубга айланди.

Бу келишув Ўзбекистон футболи учун оддий трансфердан кўра каттароқ сигнал бўлиши мумкин: ёш футболчига берилган имконият бир кун келиб клубнинг энг қиммат активига айланади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

СурхонБеҳруз КаримовЛуганоТермиз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майкл Оуен Арсенални чемпионликка асосий даъвогар деб атадиМайкл Оуен Арсенални чемпионликка асосий даъвогар деб атадиБугун, 00:37Месси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онларМесси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онларБугун, 00:19«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтарди«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтардиБугун, 00:09Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Бугун, 00:09Ўзбекистонлик «Испанчик» Астанада жанг қилади: рақиби ҳам оддий эмасЎзбекистонлик «Испанчик» Астанада жанг қилади: рақиби ҳам оддий эмасБугун, 00:08Даҳшатли тўқнашув: Арман Царукян ва Диллон Дэнис камар учун курашади!Даҳшатли тўқнашув: Арман Царукян ва Диллон Дэнис камар учун курашади!Бугун, 00:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди