«Сурхон» Каримов трансферидан ҳали йиллар давомида пул ишлаши мумкин
Термизнинг «Сурхон» клуби ёш ҳимоячи Беҳруз Каримовни Швейсариянинг «Лугано» клубига 250 минг еврога трансфер қилди. Клуб тайёргарлик компенсацияси орқали яна тахминан 200 минг евро олиши кутилмоқда, бу дастлабки даромадни қарийб 450 минг еврога етказади. «Сурхон» Каримовнинг кейинги трансферидан 10 фоизлик улуш олиш ҳуқуқини ҳам сақлаб қолган. Масалан, футболчи кейинчалик 10 миллион еврога сотилса, Термиз клуби яна 1 миллион евро олиши мумкин.
Термизнинг «Сурхон» клуби ёш ҳимоячи Беҳруз Каримовни Швейцариянинг «Лугано» клубига трансфер қилди. Бу келишув фақат футболчининг Европага йўл олиши билан эмас, балки Термиз клуби учун узоқ муддатли молиявий манфаат келтириши мумкинлиги билан ҳам аҳамиятли.
Нарзулла Сайдуллаев маълумотига кўра, «Лугано» трансфер учун «Сурхон»га 250 минг евро тўлайди. Бундан ташқари, клуб тайёргарлик компенсацияси орқали яна тахминан 200 минг евро олиши кутилмоқда.
Бир футболчининг ўзи қарийб ярим миллион евро келтиради
Агар келтирилган рақамлар тўлиқ амалга ошса, «Сурхон» Каримовнинг Швейцарияга ўтиши орқали дастлабки босқичнинг ўзида тахминан 450 минг евро даромад олиши мумкин.
Бу Ўзбекистон клуби учун ёш футболчини тарбиялаш ва унга асосий таркибда имконият бериш қандай иқтисодий натижа бериши мумкинлигини кўрсатадиган муҳим мисол.
Аммо келишувнинг энг қизиқ қисми ҳали олдинда.
«Сурхон» кейинги трансфердан ҳам улуш олади
Маълумотларга қараганда, Термиз клуби Каримовнинг кейинги трансферидан 10 фоизлик улуш олиш ҳуқуқини сақлаб қолган.
Масалан, агар Беҳруз кейинчалик «Лугано»дан бошқа клубга 10 миллион еврога сотилса ва шартнома айнан умумий трансфер суммасининг 10 фоизини назарда тутса, «Сурхон» яна 1 миллион евро олиши мумкин.
Шу тариқа, Каримовнинг Европадаги фаолияти қанчалик муваффақиятли кечса, уни тарбиялаган клубнинг молиявий манфаати ҳам шунчалик ошиб бориши эҳтимол.
«Сурхон»нинг таваккали ўзини оқлади
Беҳруз Каримовга ёш бўлишига қарамай ишонч билдирган мураббийлар Февзи Давлетов ва Станислав Кудряшовнинг меҳнати айнан шундай пайтда кўринади.
Ёш футболчини майдонга тушириш ҳар доим ҳам осон қарор эмас. Мураббий натижа талаб қилинадиган муҳитда тажрибали ўйинчи ўрнига ёшга ишонч билдириб, маълум таваккал қилади.
Аммо футболчи ўсиб, кейин хориж клубига трансфер қилинса, бундай қарор нафақат спорт, балки бизнес нуқтаи назаридан ҳам катта самара беради.
Ўзбекистон клублари учун тайёр модел
Каримов трансфери яна бир муҳим ҳақиқатни кўрсатмоқда: маҳаллий клублар фақат тайёр легионерларни сотиб олиш орқали эмас, ёш футболчиларни ривожлантириб, кейин Европа бозорига чиқариш орқали ҳам барқарор даромад топиши мумкин.
Бундай моделда клуб бир марта эмас, бир неча босқичда пул ишлайди: дастлабки трансфер ҳақи, тайёргарлик компенсацияси ва кейинги сотувдан белгиланган улуш.
Агар футболчи Европа футболида ўзини кўрсатиб, қимматроқ клубга ўтса, дастлаб нисбатан кичик кўринган трансфер йиллар ўтиб жуда катта молиявий натижага айланиши мумкин.
Энди асосий босқич Каримовнинг ўзига боғлиқ
«Лугано»га ўтиш Беҳруз Каримов учун фақат хорижий трансфер эмас, балки карьерасининг янги босқичи.
Швейцария футболида ўзини кўрсатиш, асосий таркибдан жой олиш ва Европа клублари эътиборига тушиш унинг кейинги қадамини белгилаши мумкин.
«Сурхон» эса бу трансфер билан ҳозирнинг ўзида маблағ ишлаб топибгина қолмай, Каримовнинг келажакдаги ҳар бир катта трансферига қизиқиш билан қараб борадиган клубга айланди.
Бу келишув Ўзбекистон футболи учун оддий трансфердан кўра каттароқ сигнал бўлиши мумкин: ёш футболчига берилган имконият бир кун келиб клубнинг энг қиммат активига айланади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…